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Поточна ціна Zest Protocol сьогодні становить 0,16337 UAH. Ринкова капіталізація ZEST становить 23 852 020 UAH. Відстежуйте оновлення цін ZEST до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Zest Protocol сьогодні становить 0,16337 UAH. Ринкова капіталізація ZEST становить 23 852 020 UAH. Відстежуйте оновлення цін ZEST до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ZEST

Інформація про ціну ZEST

Що таке ZEST

Whitepaper ZEST

Офіційний вебсайт ZEST

Токеноміка ZEST

Прогноз ціни ZEST

Історія ZEST

Посібник з купівлі ZEST

Конвертація ZEST у фіатну валюту

Спот ZEST

Ф'ючерси ZEST USDT-M

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Логотип Zest Protocol

Курс Zest Protocol (ZEST)

Актуальна ціна 1 ZEST до UAH:

₴7,344004
₴7,344004₴7,344004
+2,77%1D
UAH
Графік ціни Zest Protocol (ZEST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Zest Protocol

Поточна ціна Zest Protocol (ZEST) сьогодні становить ₴ 0,16337, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZEST до UAH становить ₴ 0,16337 за ZEST.

Zest Protocol наразі посідає №478 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 23,85M, з циркуляційною пропозицією у 146,00M ZEST. Протягом останніх 24 годин ZEST торгувався між ₴ 0,14984 (мінімум) та ₴ 0,18956 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,6437126792525655207, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6911428500536281369.

У короткостроковій динаміці ZEST змінився на -5,13% за останню годину та на -32,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 164,88K.

Ринкова інформація щодо Zest Protocol (ZEST)

No.478

₴ 23,85M
₴ 23,85M₴ 23,85M

₴ 164,88K
₴ 164,88K₴ 164,88K

₴ 163,37M
₴ 163,37M₴ 163,37M

146,00M
146,00M 146,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

14,60%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Zest Protocol — ₴ 23,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 164,88K. Циркуляційна пропозиція ZEST — 146,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,37M.

Історія ціни Zest Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,14984
₴ 0,14984₴ 0,14984
Мін. за 24 год
₴ 0,18956
₴ 0,18956₴ 0,18956
Макс. за 24 год

₴ 0,14984
₴ 0,14984₴ 0,14984

₴ 0,18956
₴ 0,18956₴ 0,18956

₴ 15,6437126792525655207
₴ 15,6437126792525655207₴ 15,6437126792525655207

₴ 2,6911428500536281369
₴ 2,6911428500536281369₴ 2,6911428500536281369

-5,13%

+2,77%

-32,33%

-32,33%

Історія ціни Zest Protocol (ZEST) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Zest Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,1979458+2,77%
30 днів₴ -0,06021-26,93%
60 днів₴ -0,13175-44,65%
90 днів₴ +0,13837+553,48%
Зміна ціни Zest Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZEST на ₴ +0,1979458 (+2,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Zest Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,06021 (-26,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Zest Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZEST змінився на ₴ -0,13175 (-44,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Zest Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,13837 (+553,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Zest Protocol (ZEST)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zest Protocol зараз.

Аналіз для Zest Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Zest Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Zest Protocol сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ZEST: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

ZEST_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче центрального рівня 0,16369, при цьому поточна ціна 0,15688 знаходиться між рівнями S2 і S1. Ціна перебуває в нижньому діапазоні, короткострокові скользящі середні значення формують сигнали для покупки, а довгострокова тенденція зберігає нисхідну структуру. Індикатори демонструють розбіжність: швидка лінія намагається відновити позиції, проте зустрічає опір вище центрального рівня. Індекс MACD зафіксував перехід до стану «мертвої схрещення», що свідчить про переважання медвежого імпульсу. RSI опинився в зоні перепроданості, що сигналізує про концентрацію короткострокового продажного тиску. Показники KDJ та StochRSI знаходяться на низьких рівнях, чітко видно розшарування швидких і повільних індикаторів, а волатильність продовжує скорочуватися. Сили бичів недостатньо для суттєвого протистояння, а загальний настрій ринку спрямований на обережне очікування. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці S2 — 0,1548, що відповідає приблизно 1,3% від поточної ціни. Перший опір вгору розташований на рівні S1 — 0,15789, що відповідає близько 0,6% від поточної ціни. Далекий опорний рівень — центральний рівень 0,16369, який знаходиться приблизно за 4,3% від поточної ціни. Рівень опору R1 розташований на позначці 0,16678, що становить основну перешкоду для подальшого зростання. Ключові рівні розташовані досить щільно, тому простір для короткострокової торгівлі обмежений.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Zest Protocol

Прогноз ціни Zest Protocol (ZEST) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZEST у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Zest Protocol (ZEST) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Zest Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Zest Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZEST на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Zest Protocol.

Як купити та інвестувати Zest Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Zest Protocol? Купівля ZEST на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Zest Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Zest Protocol (ZEST).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Zest Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Zest Protocol (ZEST)

Що ви можете зробити з Zest Protocol

Володіння Zest Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol — це провідний протокол кредитування Bitcoin, який дозволяє власникам Bitcoin отримувати дохід від своїх Bitcoin та позичати стейблкоїни під них. Zest Protocol зараз створює сховища, які забезпечені Bitcoin, перший ринок кредитування на Bitcoin рівня 1, що працює на базі BitVM: Bitcoin залишається на базовому рівні, тоді як стейблкоїни позичаються в блокчейнах EVM. Фаза 1 запускається з набором підписувачів-гарантів. Фаза 2 переходить на повністю нативну BTC-верифікацію, яка не потребує довіри, на основі Bitcoin через BitVM, усуваючи будь-якого посередника між забезпеченням і кредитом.

Ресурс Zest Protocol

Щоб дізнатися більше про Zest Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтZest Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zest Protocol (ZEST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Zest Protocol

ZEST USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ZEST з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ZESTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Zest Protocol (ZEST) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Zest Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ZEST/USDT
₴7,344004
₴7,344004₴7,344004
+2,84%
989.48K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ZEST = 7,3336793 UAH