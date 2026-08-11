Сьогоднішня ціна Zest Protocol

Поточна ціна Zest Protocol (ZEST) сьогодні становить ₴ 0,16337, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZEST до UAH становить ₴ 0,16337 за ZEST.

Zest Protocol наразі посідає №478 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 23,85M, з циркуляційною пропозицією у 146,00M ZEST. Протягом останніх 24 годин ZEST торгувався між ₴ 0,14984 (мінімум) та ₴ 0,18956 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,6437126792525655207, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6911428500536281369.

У короткостроковій динаміці ZEST змінився на -5,13% за останню годину та на -32,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 164,88K.

Ринкова інформація щодо Zest Protocol (ZEST)

Рейтинг No.478 Ринкова капіталізація ₴ 23,85M₴ 23,85M ₴ 23,85M Обсяг (за 24 год) ₴ 164,88K₴ 164,88K ₴ 164,88K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 163,37M₴ 163,37M ₴ 163,37M Циркуляційне постачання 146,00M 146,00M 146,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 14,60% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Zest Protocol — ₴ 23,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 164,88K. Циркуляційна пропозиція ZEST — 146,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,37M.