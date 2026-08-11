Курс Zest Protocol (ZEST)
Поточна ціна Zest Protocol (ZEST) сьогодні становить ₴ 0,16337, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZEST до UAH становить ₴ 0,16337 за ZEST.
Zest Protocol наразі посідає №478 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 23,85M, з циркуляційною пропозицією у 146,00M ZEST. Протягом останніх 24 годин ZEST торгувався між ₴ 0,14984 (мінімум) та ₴ 0,18956 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,6437126792525655207, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6911428500536281369.
У короткостроковій динаміці ZEST змінився на -5,13% за останню годину та на -32,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 164,88K.
No.478
14,60%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Zest Protocol — ₴ 23,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 164,88K. Циркуляційна пропозиція ZEST — 146,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,37M.
-5,13%
+2,77%
-32,33%
-32,33%
Відстежуйте зміни ціни на Zest Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,1979458
|+2,77%
|30 днів
|₴ -0,06021
|-26,93%
|60 днів
|₴ -0,13175
|-44,65%
|90 днів
|₴ +0,13837
|+553,48%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZEST на ₴ +0,1979458 (+2,77%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,06021 (-26,93%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZEST змінився на ₴ -0,13175 (-44,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,13837 (+553,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Zest Protocol (ZEST)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zest Protocol зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Zest Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ZEST: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
ZEST_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче центрального рівня 0,16369, при цьому поточна ціна 0,15688 знаходиться між рівнями S2 і S1. Ціна перебуває в нижньому діапазоні, короткострокові скользящі середні значення формують сигнали для покупки, а довгострокова тенденція зберігає нисхідну структуру. Індикатори демонструють розбіжність: швидка лінія намагається відновити позиції, проте зустрічає опір вище центрального рівня. Індекс MACD зафіксував перехід до стану «мертвої схрещення», що свідчить про переважання медвежого імпульсу. RSI опинився в зоні перепроданості, що сигналізує про концентрацію короткострокового продажного тиску. Показники KDJ та StochRSI знаходяться на низьких рівнях, чітко видно розшарування швидких і повільних індикаторів, а волатильність продовжує скорочуватися. Сили бичів недостатньо для суттєвого протистояння, а загальний настрій ринку спрямований на обережне очікування. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці S2 — 0,1548, що відповідає приблизно 1,3% від поточної ціни. Перший опір вгору розташований на рівні S1 — 0,15789, що відповідає близько 0,6% від поточної ціни. Далекий опорний рівень — центральний рівень 0,16369, який знаходиться приблизно за 4,3% від поточної ціни. Рівень опору R1 розташований на позначці 0,16678, що становить основну перешкоду для подальшого зростання. Ключові рівні розташовані досить щільно, тому простір для короткострокової торгівлі обмежений.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Zest Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Zest Protocol — це провідний протокол кредитування Bitcoin, який дозволяє власникам Bitcoin отримувати дохід від своїх Bitcoin та позичати стейблкоїни під них. Zest Protocol зараз створює сховища, які забезпечені Bitcoin, перший ринок кредитування на Bitcoin рівня 1, що працює на базі BitVM: Bitcoin залишається на базовому рівні, тоді як стейблкоїни позичаються в блокчейнах EVM. Фаза 1 запускається з набором підписувачів-гарантів. Фаза 2 переходить на повністю нативну BTC-верифікацію, яка не потребує довіри, на основі Bitcoin через BitVM, усуваючи будь-якого посередника між забезпеченням і кредитом.
Щоб дізнатися більше про Zest Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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