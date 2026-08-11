Сьогоднішня ціна SN64

Поточна ціна SN64 (SN64) сьогодні становить ₴ 17,32, зі зміною 1,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN64 до UAH становить ₴ 17,32 за SN64.

SN64 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN64. Протягом останніх 24 годин SN64 торгувався між ₴ 17,23 (мінімум) та ₴ 17,83 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN64 змінився на 0,00% за останню годину та на +6,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,73K.

Ринкова інформація щодо SN64 (SN64)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 6,73K₴ 6,73K ₴ 6,73K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 36,37B₴ 36,37B ₴ 36,37B Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2 100 000 064 2 100 000 064 2 100 000 064 Публічний блокчейн TAO

Поточна ринкова капіталізація SN64 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,73K. Циркуляційна пропозиція SN64 — --, зі загальною пропозицією 2100000064. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 36,37B.