Сьогоднішня ціна Enso

Поточна ціна Enso (ENSO) сьогодні становить ₴ 1,0028, зі зміною 1,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ENSO до UAH становить ₴ 1,0028 за ENSO.

Enso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ENSO. Протягом останніх 24 годин ENSO торгувався між ₴ 0,9738 (мінімум) та ₴ 1,0127 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ENSO змінився на +1,74% за останню годину та на +14,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,42K.

Ринкова інформація щодо Enso (ENSO)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 65,42K₴ 65,42K ₴ 65,42K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 100,28M₴ 100,28M ₴ 100,28M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Enso — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,42K. Циркуляційна пропозиція ENSO — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 100,28M.