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Поточна ціна Enso сьогодні становить 1,0028 UAH. Ринкова капіталізація ENSO становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ENSO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Enso сьогодні становить 1,0028 UAH. Ринкова капіталізація ENSO становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ENSO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ENSO

Інформація про ціну ENSO

Що таке ENSO

Whitepaper ENSO

Офіційний вебсайт ENSO

Токеноміка ENSO

Прогноз ціни ENSO

Історія ENSO

Посібник з купівлі ENSO

Конвертація ENSO у фіатну валюту

Спот ENSO

Ф'ючерси ENSO USDT-M

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Курс Enso (ENSO)

Актуальна ціна 1 ENSO до UAH:

₴45,015692
₴45,015692₴45,015692
+1,02%1D
UAH
Графік ціни Enso (ENSO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Enso

Поточна ціна Enso (ENSO) сьогодні становить ₴ 1,0028, зі зміною 1,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ENSO до UAH становить ₴ 1,0028 за ENSO.

Enso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ENSO. Протягом останніх 24 годин ENSO торгувався між ₴ 0,9738 (мінімум) та ₴ 1,0127 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ENSO змінився на +1,74% за останню годину та на +14,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,42K.

Ринкова інформація щодо Enso (ENSO)

--
----

₴ 65,42K
₴ 65,42K₴ 65,42K

₴ 100,28M
₴ 100,28M₴ 100,28M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Enso — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,42K. Циркуляційна пропозиція ENSO — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 100,28M.

Історія ціни Enso у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,9738
₴ 0,9738₴ 0,9738
Мін. за 24 год
₴ 1,0127
₴ 1,0127₴ 1,0127
Макс. за 24 год

₴ 0,9738
₴ 0,9738₴ 0,9738

₴ 1,0127
₴ 1,0127₴ 1,0127

--
----

--
----

+1,74%

+1,02%

+14,03%

+14,03%

Історія ціни Enso (ENSO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Enso за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,454524+1,02%
30 днів₴ +0,2781+38,37%
60 днів₴ +0,3681+57,99%
90 днів₴ +0,0845+9,20%
Зміна ціни Enso сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ENSO на ₴ +0,454524 (+1,02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Enso за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,2781 (+38,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Enso за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ENSO змінився на ₴ +0,3681 (+57,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Enso за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,0845 (+9,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Enso (ENSO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Enso зараз.

Аналіз для Enso

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Enso. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Enso сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ENSO: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ENSO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,9737. Заразшана 0,9988, що наближається до опору R2 на рівні 0,9989. Ціна перебуває біля верхньої межі діапазону. Сили биків і ведмедів утворюють короткочасний баланс поблизу центрального рівня. Поки структура не зламається, продовжиться коливальний формат консолідації. Індикатор MACD демонструє стан «мертвої схрещення», а краткострокова динаміка налаштована переважно на сторону ведмедів. Знаки покупки, які формуються за допомогою MA та EMA, відсутні. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори показують прояв феномену розшарування. Рівень волатильності залишається на поточному рівні. Розподіл енергії свідчить про недостатню підтримку зростання, водночас навантаження на корекцію знизу поступово накопичується. Близький ключовий опір знаходиться на рівні 0,9989. Відстань між цим рівнем і поточною ціною складає лише 0,0001. Для успішного пробиття необхідно підтвердження об’ємами. У нижній частині першим важливим рівнем підтримки слугує точка R1 — 0,9826, що відповідає приблизно 1,6% від поточної ціни. Далекий надійний рівень підтримки знаходиться в центральному рівні 0,9737, а глибший захисний рубіж — на рівні S1 0,9574. Межі торговельного діапазону чітко визначені.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Enso?

Ціни на токени ENSO залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди на крипторинку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токена та його прийняття у рамках екосистеми Enso.
4. Оголошення про партнерства та розвиток платформи.
5. Динаміка пропозиції, зокрема нагороди за стейкінг та спалювання токенів.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на протоколи DeFi.
7. Конкуренція з подібними платформами для оптимізації доходів.
8. Загальна продуктивність сектору DeFi та зміни в показнику TVL.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Enso?

Люди хочуть знати ціну Enso (ENSO) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі, відстеження вартості портфеля, точне планування покупок і продажів, оцінка ринкових тенденцій, розрахунок прибутків та збитків, а також постійне оновлення інформації про результати інвестицій у волатильному крипторинку.

Прогноз ціни Enso

Прогноз ціни Enso (ENSO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ENSO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Enso (ENSO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Enso потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Enso у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ENSO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Enso.

Як купити та інвестувати Enso в Україна

Готові розпочати торгівлю з Enso? Купівля ENSO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Enso. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Enso (ENSO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Enso буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Enso (ENSO)

Що ви можете зробити з Enso

Володіння Enso відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Enso (ENSO)

Enso — це об'єднана мережа, яка з'єднує всі блокчейни та надає розробникам змогу створювати сумісні застосунки для мільйонів користувачів у Web2 і Web3.

Ресурс Enso

Щоб дізнатися більше про Enso, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEnso
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Enso (ENSO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Enso

ENSO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ENSO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ENSOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Enso (ENSO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Enso у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ENSO/USDT
₴45,051604
₴45,051604₴45,051604
+1,02%
65.99K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ENSO = 45,015692 UAH