Актуальна ціна WIKI CAT сьогодні становить 0.0000001497 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WKC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WKC на MEXC вже зараз.

Курс WIKI CAT (WKC)

Актуальна ціна 1 WKC до USD:

$0,0000001497
$0,0000001497$0,0000001497
+33,72%1D
USD
Графік ціни WIKI CAT (WKC) в реальному часі
Інформація щодо ціни WIKI CAT (WKC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000010668
$ 0,00000010668$ 0,00000010668
Мін. за 24 год
$ 0,000000175
$ 0,000000175$ 0,000000175
Макс. за 24 год

$ 0,00000010668
$ 0,00000010668$ 0,00000010668

$ 0,000000175
$ 0,000000175$ 0,000000175

$ 0,000000472824771637
$ 0,000000472824771637$ 0,000000472824771637

$ 0,000000000057105301
$ 0,000000000057105301$ 0,000000000057105301

-1,55%

+33,72%

+10,00%

+10,00%

Актуальна ціна WIKI CAT (WKC) становить $ 0,0000001497. За останні 24 години WKC торгувався між мінімумом у $ 0,00000010668 і максимумом у $ 0,000000175, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WKC становить $ 0,000000472824771637, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000000000057105301.

Що стосується короткострокових результатів, то WKC змінився на -1,55% за останню годину, +33,72% за 24 години та на +10,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WIKI CAT (WKC)

No.380

$ 81,71M
$ 81,71M$ 81,71M

$ 150,82K
$ 150,82K$ 150,82K

$ 127,37M
$ 127,37M$ 127,37M

545,84T
545,84T 545,84T

850 822 824 918 178
850 822 824 918 178 850 822 824 918 178

853 278 579 305 012
853 278 579 305 012 853 278 579 305 012

64,15%

BSC

Поточна ринкова капіталізація WIKI CAT — $ 81,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 150,82K. Циркуляційна пропозиція WKC — 545,84T, зі загальною пропозицією 853278579305012. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 127,37M.

Історія ціни WIKI CAT (WKC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на WIKI CAT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000000377497+33,72%
30 днів$ -0,00000004784-24,22%
60 днів$ -0,0000000445-22,92%
90 днів$ +0,0000001297+648,50%
Зміна ціни WIKI CAT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WKC на $ +0,0000000377497 (+33,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни WIKI CAT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00000004784 (-24,22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни WIKI CAT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WKC змінився на $ -0,0000000445 (-22,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни WIKI CAT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0000001297 (+648,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для WIKI CAT (WKC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни WIKI CAT зараз.

Що таке WIKI CAT (WKC)

Проєкт WIKI CAT доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями WIKI CAT. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу WKC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про WIKI CAT у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі WIKI CAT безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни WIKI CAT (USD)

Скільки коштуватиме WIKI CAT (WKC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WIKI CAT (WKC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WIKI CAT.

Перегляньте прогноз ціни WIKI CAT вже зараз!

Токеноміка WIKI CAT (WKC)

Розуміння токеноміки WIKI CAT (WKC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WKC зараз!

Як купити WIKI CAT (WKC)

Шукаєте як купити WIKI CAT? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати WIKI CAT на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

WKC до місцевих валют

1 WIKI CAT (WKC) до VND
0,0039393555
1 WIKI CAT (WKC) до AUD
A$0,000000229041
1 WIKI CAT (WKC) до GBP
0,000000112275
1 WIKI CAT (WKC) до EUR
0,000000128742
1 WIKI CAT (WKC) до USD
$0,0000001497
1 WIKI CAT (WKC) до MYR
RM0,000000631734
1 WIKI CAT (WKC) до TRY
0,000006294885
1 WIKI CAT (WKC) до JPY
¥0,0000227544
1 WIKI CAT (WKC) до ARS
ARS$0,000222105399
1 WIKI CAT (WKC) до RUB
0,000012187077
1 WIKI CAT (WKC) до INR
0,000013136175
1 WIKI CAT (WKC) до IDR
Rp0,002494999002
1 WIKI CAT (WKC) до PHP
0,000008773917
1 WIKI CAT (WKC) до EGP
￡E.0,000007124223
1 WIKI CAT (WKC) до BRL
R$0,000000805386
1 WIKI CAT (WKC) до CAD
C$0,00000020958
1 WIKI CAT (WKC) до BDT
0,00001829334
1 WIKI CAT (WKC) до NGN
0,000218539545
1 WIKI CAT (WKC) до COP
$0,000584765625
1 WIKI CAT (WKC) до ZAR
R.0,000002594301
1 WIKI CAT (WKC) до UAH
0,000006255963
1 WIKI CAT (WKC) до TZS
T.Sh.0,000372387732
1 WIKI CAT (WKC) до VES
Bs0,0000317364
1 WIKI CAT (WKC) до CLP
$0,0001416162
1 WIKI CAT (WKC) до PKR
Rs0,000042263304
1 WIKI CAT (WKC) до KZT
0,000080352972
1 WIKI CAT (WKC) до THB
฿0,000004907166
1 WIKI CAT (WKC) до TWD
NT$0,00000461076
1 WIKI CAT (WKC) до AED
د.إ0,000000549399
1 WIKI CAT (WKC) до CHF
Fr0,000000118263
1 WIKI CAT (WKC) до HKD
HK$0,000001163169
1 WIKI CAT (WKC) до AMD
֏0,000057115041
1 WIKI CAT (WKC) до MAD
.د.م0,000001381731
1 WIKI CAT (WKC) до MXN
$0,00000275448
1 WIKI CAT (WKC) до SAR
ريال0,000000561375
1 WIKI CAT (WKC) до ETB
Br0,000022606197
1 WIKI CAT (WKC) до KES
KSh0,000019290342
1 WIKI CAT (WKC) до JOD
د.أ0,0000001061373
1 WIKI CAT (WKC) до PLN
0,000000544908
1 WIKI CAT (WKC) до RON
лв0,000000654189
1 WIKI CAT (WKC) до SEK
kr0,000001405683
1 WIKI CAT (WKC) до BGN
лв0,000000251496
1 WIKI CAT (WKC) до HUF
Ft0,000050318661
1 WIKI CAT (WKC) до CZK
0,000003134718
1 WIKI CAT (WKC) до KWD
د.ك0,0000000458082
1 WIKI CAT (WKC) до ILS
0,000000492513
1 WIKI CAT (WKC) до BOB
Bs0,000001031433
1 WIKI CAT (WKC) до AZN
0,00000025449
1 WIKI CAT (WKC) до TJS
SM0,000001381731
1 WIKI CAT (WKC) до GEL
0,000000405687
1 WIKI CAT (WKC) до AOA
Kz0,000136962027
1 WIKI CAT (WKC) до BHD
.د.ب0,0000000562872
1 WIKI CAT (WKC) до BMD
$0,0000001497
1 WIKI CAT (WKC) до DKK
kr0,000000962571
1 WIKI CAT (WKC) до HNL
L0,000003920643
1 WIKI CAT (WKC) до MUR
0,000006814344
1 WIKI CAT (WKC) до NAD
$0,000002592804
1 WIKI CAT (WKC) до NOK
kr0,000001494006
1 WIKI CAT (WKC) до NZD
$0,000000258981
1 WIKI CAT (WKC) до PAB
B/.0,0000001497
1 WIKI CAT (WKC) до PGK
K0,000000630237
1 WIKI CAT (WKC) до QAR
ر.ق0,000000543411
1 WIKI CAT (WKC) до RSD
дин.0,000015109221
1 WIKI CAT (WKC) до UZS
soʻm0,001803614043
1 WIKI CAT (WKC) до ALL
L0,00001245504
1 WIKI CAT (WKC) до ANG
ƒ0,000000267963
1 WIKI CAT (WKC) до AWG
ƒ0,00000026946
1 WIKI CAT (WKC) до BBD
$0,0000002994
1 WIKI CAT (WKC) до BAM
KM0,000000251496
1 WIKI CAT (WKC) до BIF
Fr0,0004402677
1 WIKI CAT (WKC) до BND
$0,000000193113
1 WIKI CAT (WKC) до BSD
$0,0000001497
1 WIKI CAT (WKC) до JMD
$0,000023959485
1 WIKI CAT (WKC) до KHR
0,000601204182
1 WIKI CAT (WKC) до KMF
Fr0,0000634728
1 WIKI CAT (WKC) до LAK
0,003254347761
1 WIKI CAT (WKC) до LKR
රු0,000045308202
1 WIKI CAT (WKC) до MDL
L0,000002532924
1 WIKI CAT (WKC) до MGA
Ar0,000668302716
1 WIKI CAT (WKC) до MOP
P0,000001194606
1 WIKI CAT (WKC) до MVR
0,00000229041
1 WIKI CAT (WKC) до MWK
MK0,00025899597
1 WIKI CAT (WKC) до MZN
MT0,000009567327
1 WIKI CAT (WKC) до NPR
रु0,000020983449
1 WIKI CAT (WKC) до PYG
0,0010541874
1 WIKI CAT (WKC) до RWF
Fr0,0002169153
1 WIKI CAT (WKC) до SBD
$0,000001230534
1 WIKI CAT (WKC) до SCR
0,000002067357
1 WIKI CAT (WKC) до SRD
$0,000005941593
1 WIKI CAT (WKC) до SVC
$0,000001305384
1 WIKI CAT (WKC) до SZL
L0,000002591307
1 WIKI CAT (WKC) до TMT
m0,00000052395
1 WIKI CAT (WKC) до TND
د.ت0,000000438621
1 WIKI CAT (WKC) до TTD
$0,000001011972
1 WIKI CAT (WKC) до UGX
Sh0,0005215548
1 WIKI CAT (WKC) до XAF
Fr0,0000844308
1 WIKI CAT (WKC) до XCD
$0,00000040419
1 WIKI CAT (WKC) до XOF
Fr0,0000844308
1 WIKI CAT (WKC) до XPF
Fr0,0000152694
1 WIKI CAT (WKC) до BWP
P0,000002001489
1 WIKI CAT (WKC) до BZD
$0,0000002994
1 WIKI CAT (WKC) до CVE
$0,00001420653
1 WIKI CAT (WKC) до DJF
Fr0,0000264969
1 WIKI CAT (WKC) до DOP
$0,000009532896
1 WIKI CAT (WKC) до DZD
د.ج0,000019532856
1 WIKI CAT (WKC) до FJD
$0,000000342813
1 WIKI CAT (WKC) до GNF
Fr0,001290414
1 WIKI CAT (WKC) до GTQ
Q0,000001143708
1 WIKI CAT (WKC) до GYD
$0,000031231911
1 WIKI CAT (WKC) до ISK
kr0,0000182634

Ресурс WIKI CAT

Щоб дізнатися більше про WIKI CAT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтWIKI CAT
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про WIKI CAT

Скільки сьогодні коштує WIKI CAT (WKC)?
Актуальна ціна WKC у USD становить 0,0000001497 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WKC до USD?
Поточна ціна WKC до USD — $ 0,0000001497. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WIKI CAT?
Ринкова капіталізація WKC — $ 81,71M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WKC?
Циркуляційна пропозиція WKC — 545,84T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WKC?
WKC досяг історичної максимальної ціни у 0,000000472824771637 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WKC?
Історична мінімальна ціна WKC становила 0,000000000057105301 USD.
Який обсяг торгівлі WKC?
Актуальний обсяг торгівлі WKC за 24 години — $ 150,82K USD.
Чи підніметься ціна WKC цього року?
WKC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WKC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для WIKI CAT (WKC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор WKC до USD

Сума

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0,000000 USD

Торгувати WKC

WKC/USDT
$0,0000001497
$0,0000001497$0,0000001497
+35,09%

