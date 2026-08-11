Курс Magma Finance (MAGMA)
Поточна ціна Magma Finance (MAGMA) сьогодні становить ₴ 0,19095, зі зміною 3,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGMA до UAH становить ₴ 0,19095 за MAGMA.
Magma Finance наразі посідає №343 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,28M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M MAGMA. Протягом останніх 24 годин MAGMA торгувався між ₴ 0,18052 (мінімум) та ₴ 0,20316 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25,611064800041222717, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,1292255102966061308.
У короткостроковій динаміці MAGMA змінився на -0,90% за останню годину та на -26,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,82K.
No.343
19,00%
SUI
Поточна ринкова капіталізація Magma Finance — ₴ 36,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,82K. Циркуляційна пропозиція MAGMA — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 190,95M.
-0,90%
-3,59%
-26,50%
-26,50%
Відстежуйте зміни ціни на Magma Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,3201067
|-3,59%
|30 днів
|₴ -0,20262
|-51,49%
|60 днів
|₴ -0,15721
|-45,16%
|90 днів
|₴ -0,02095
|-9,89%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAGMA на ₴ -0,3201067 (-3,59%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,20262 (-51,49%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAGMA змінився на ₴ -0,15721 (-45,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02095 (-9,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Magma Finance (MAGMA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Magma Finance зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Magma Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку MAGMA: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
MAGMA_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває нижче центрального рівня 0,1886, при цьому ціна знаходиться між рівнем S1 і центральним рівнем. Система хабів демонструє щільний опір зверху, а нижній рівень S2 надає віддалену точку відліку. Група скользящих середніх усіма своїми значеннями сигнализує про покупки, при цьому ціна тримається вище короткострокових середніх. Однак показники демонструють дивергенцію: індикатор слідування за трендом позитивний, тоді як індикатор коливань слабший. MACD зафіксував перехід через нульовий рівень у бік спаду, а імпульс рухається вниз. RSI перебуває в зоні перепроданості, що свідчить про концентрацію короткострокового продажного тиску. Швидкі й довгострокові індикатори працюють на різних рівнях: довгострокові середні надають підтримку, водночас короткостроковий імпульс послаблюється. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, не спостерігається жодних ознак екстремального розширення чи зменшення. Між бичими та ведмежими силами поблизу поточного рівня відбувається постійне протистояння, відсутній односторонній імпульс для сильного пробою. Близькі ключові рівні: S1 — 0,17989, що відповідає приблизно 2,6% до поточної ціни; безпосередній опір зверху знаходиться на центральному рівні 0,1886, що відповідає близько 2,1% до поточної ціни. Віддалені точки відліку включають S2 — 0,1745 та R1 — 0,19399. Якщо ціна проб'є S1, то буде перевірено ефективність підтримки на рівні S2. У разі пробою центрального рівня відкриється простір для подальшого зростання до рівня R1. Наразі структура перебуває в середній частині діапазону коливань, а рівні розподілені рівномірно.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Magma Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Magma Finance — це хаб ліквідності в екосистемі Sui та перший адаптивний маркет-мейкер ліквідності (ALMM), повністю створений мовою Move. Розроблена для розкриття повного потенціалу ончейн-ліквідності, ALMM-архітектура Magma динамічно концентрує ліквідність у дискретних цінових діапазонах. Це забезпечує точніше ціноутворення, більшу глибину ліквідності та майже відсутнє прослизання для трейдерів, водночас підвищуючи ефективність використання капіталу для постачальників ліквідності.
Щоб дізнатися більше про Magma Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
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