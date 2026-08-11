Сьогоднішня ціна Magma Finance

Поточна ціна Magma Finance (MAGMA) сьогодні становить ₴ 0,19095, зі зміною 3,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGMA до UAH становить ₴ 0,19095 за MAGMA.

Magma Finance наразі посідає №343 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,28M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M MAGMA. Протягом останніх 24 годин MAGMA торгувався між ₴ 0,18052 (мінімум) та ₴ 0,20316 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25,611064800041222717, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,1292255102966061308.

У короткостроковій динаміці MAGMA змінився на -0,90% за останню годину та на -26,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,82K.

Ринкова інформація щодо Magma Finance (MAGMA)

Рейтинг No.343 Ринкова капіталізація ₴ 36,28M₴ 36,28M ₴ 36,28M Обсяг (за 24 год) ₴ 102,82K₴ 102,82K ₴ 102,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 190,95M₴ 190,95M ₴ 190,95M Циркуляційне постачання 190,00M 190,00M 190,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 19,00% Публічний блокчейн SUI

Поточна ринкова капіталізація Magma Finance — ₴ 36,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,82K. Циркуляційна пропозиція MAGMA — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 190,95M.