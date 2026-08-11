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Поточна ціна Magma Finance сьогодні становить 0,19095 UAH. Ринкова капіталізація MAGMA становить 36 280 500 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAGMA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Magma Finance сьогодні становить 0,19095 UAH. Ринкова капіталізація MAGMA становить 36 280 500 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAGMA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MAGMA

Інформація про ціну MAGMA

Що таке MAGMA

Whitepaper MAGMA

Офіційний вебсайт MAGMA

Токеноміка MAGMA

Прогноз ціни MAGMA

Історія MAGMA

Посібник з купівлі MAGMA

Конвертація MAGMA у фіатну валюту

Спот MAGMA

Ф'ючерси MAGMA USDT-M

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип Magma Finance

Курс Magma Finance (MAGMA)

Актуальна ціна 1 MAGMA до UAH:

₴8,5717455
₴8,5717455₴8,5717455
-3,60%1D
UAH
Графік ціни Magma Finance (MAGMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Magma Finance

Поточна ціна Magma Finance (MAGMA) сьогодні становить ₴ 0,19095, зі зміною 3,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGMA до UAH становить ₴ 0,19095 за MAGMA.

Magma Finance наразі посідає №343 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,28M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M MAGMA. Протягом останніх 24 годин MAGMA торгувався між ₴ 0,18052 (мінімум) та ₴ 0,20316 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25,611064800041222717, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,1292255102966061308.

У короткостроковій динаміці MAGMA змінився на -0,90% за останню годину та на -26,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,82K.

Ринкова інформація щодо Magma Finance (MAGMA)

No.343

₴ 36,28M
₴ 36,28M₴ 36,28M

₴ 102,82K
₴ 102,82K₴ 102,82K

₴ 190,95M
₴ 190,95M₴ 190,95M

190,00M
190,00M 190,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,00%

SUI

Поточна ринкова капіталізація Magma Finance — ₴ 36,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,82K. Циркуляційна пропозиція MAGMA — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 190,95M.

Історія ціни Magma Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,18052
₴ 0,18052₴ 0,18052
Мін. за 24 год
₴ 0,20316
₴ 0,20316₴ 0,20316
Макс. за 24 год

₴ 0,18052
₴ 0,18052₴ 0,18052

₴ 0,20316
₴ 0,20316₴ 0,20316

₴ 25,611064800041222717
₴ 25,611064800041222717₴ 25,611064800041222717

₴ 3,1292255102966061308
₴ 3,1292255102966061308₴ 3,1292255102966061308

-0,90%

-3,59%

-26,50%

-26,50%

Історія ціни Magma Finance (MAGMA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Magma Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,3201067-3,59%
30 днів₴ -0,20262-51,49%
60 днів₴ -0,15721-45,16%
90 днів₴ -0,02095-9,89%
Зміна ціни Magma Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAGMA на ₴ -0,3201067 (-3,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Magma Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,20262 (-51,49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Magma Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAGMA змінився на ₴ -0,15721 (-45,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Magma Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02095 (-9,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Magma Finance (MAGMA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Magma Finance зараз.

Аналіз для Magma Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Magma Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Magma Finance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MAGMA: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

MAGMA_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває нижче центрального рівня 0,1886, при цьому ціна знаходиться між рівнем S1 і центральним рівнем. Система хабів демонструє щільний опір зверху, а нижній рівень S2 надає віддалену точку відліку. Група скользящих середніх усіма своїми значеннями сигнализує про покупки, при цьому ціна тримається вище короткострокових середніх. Однак показники демонструють дивергенцію: індикатор слідування за трендом позитивний, тоді як індикатор коливань слабший. MACD зафіксував перехід через нульовий рівень у бік спаду, а імпульс рухається вниз. RSI перебуває в зоні перепроданості, що свідчить про концентрацію короткострокового продажного тиску. Швидкі й довгострокові індикатори працюють на різних рівнях: довгострокові середні надають підтримку, водночас короткостроковий імпульс послаблюється. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, не спостерігається жодних ознак екстремального розширення чи зменшення. Між бичими та ведмежими силами поблизу поточного рівня відбувається постійне протистояння, відсутній односторонній імпульс для сильного пробою. Близькі ключові рівні: S1 — 0,17989, що відповідає приблизно 2,6% до поточної ціни; безпосередній опір зверху знаходиться на центральному рівні 0,1886, що відповідає близько 2,1% до поточної ціни. Віддалені точки відліку включають S2 — 0,1745 та R1 — 0,19399. Якщо ціна проб'є S1, то буде перевірено ефективність підтримки на рівні S2. У разі пробою центрального рівня відкриється простір для подальшого зростання до рівня R1. Наразі структура перебуває в середній частині діапазону коливань, а рівні розподілені рівномірно.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Magma Finance?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів MAGMA:

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прийняття протоколу та загальна заблокована вартість (TVL).
4. Корисність токенів у екосистемі Magma Finance.
5. Динаміка попиту та пропозиції.
6. Оголошення та розвиток партнерських проектів.
7. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi-протоколи.
8. Конкуренція з іншими платформами для фермінгу доходів.
9. Технічні оновлення та прогрес у реалізації дорожнього мапи.
10. Загальні економічні умови та рівень ризикової готовності.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Magma Finance?

Люди хочуть знати ціну Magma на сьогодні для прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналізу ринку та визначення оптимального часу інвестування. Реальні ціни допомагають оцінювати волатильність, виявляти можливості для покупки/продажу, розраховувати прибутки/збитки та приймати обґрунтовані фінансові рішення у динамічному крипторинку.

Прогноз ціни Magma Finance

Прогноз ціни Magma Finance (MAGMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAGMA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Magma Finance (MAGMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Magma Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Magma Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAGMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Magma Finance.

Як купити та інвестувати Magma Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Magma Finance? Купівля MAGMA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Magma Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Magma Finance (MAGMA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Magma Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Magma Finance (MAGMA)

Що ви можете зробити з Magma Finance

Володіння Magma Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance — це хаб ліквідності в екосистемі Sui та перший адаптивний маркет-мейкер ліквідності (ALMM), повністю створений мовою Move. Розроблена для розкриття повного потенціалу ончейн-ліквідності, ALMM-архітектура Magma динамічно концентрує ліквідність у дискретних цінових діапазонах. Це забезпечує точніше ціноутворення, більшу глибину ліквідності та майже відсутнє прослизання для трейдерів, водночас підвищуючи ефективність використання капіталу для постачальників ліквідності.

Ресурс Magma Finance

Щоб дізнатися більше про Magma Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMagma Finance
Оглядач блокчейну

Категорія :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Magma Finance (MAGMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Magma Finance

MAGMA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MAGMA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MAGMAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Magma Finance (MAGMA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Magma Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MAGMA/USDT
₴8,6696057
₴8,6696057₴8,6696057
-2,44%
545.57K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 MAGMA = 8,5717455 UAH