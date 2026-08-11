Курс SKALE (SKL)
Поточна ціна SKALE (SKL) сьогодні становить ₴ 0,003535, зі зміною 1,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKL до UAH становить ₴ 0,003535 за SKL.
SKALE наразі посідає №628 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 21,89M, з циркуляційною пропозицією у 6,19B SKL. Протягом останніх 24 годин SKL торгувався між ₴ 0,003533 (мінімум) та ₴ 0,003657 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 54,9672658711, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1839683305289916505.
У короткостроковій динаміці SKL змінився на -0,40% за останню годину та на -3,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,40K.
No.628
88,45%
ETH
Поточна ринкова капіталізація SKALE — ₴ 21,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,40K. Циркуляційна пропозиція SKL — 6,19B, зі загальною пропозицією 6342291667. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24,75M.
-0,40%
-1,77%
-3,79%
-3,79%
Відстежуйте зміни ціни на SKALE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00285936
|-1,77%
|30 днів
|₴ -0,001193
|-25,24%
|60 днів
|₴ -0,000664
|-15,82%
|90 днів
|₴ -0,003805
|-51,84%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни SKL на ₴ -0,00285936 (-1,77%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001193 (-25,24%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SKL змінився на ₴ -0,000664 (-15,82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003805 (-51,84%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SKALE (SKL)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SKALE зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SKALE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку SKL: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
SKL_USDT在4小时周期内运行于中枢0.003575上方。价格突破R1阻力位0.003591，现价为0.003605。当前价位处于R1与R2之间，属于短期强势区间。枢纽体系显示价格已脱离底部震荡带，多头结构初步确立。均线组与EMA组均呈现买入信号，指标方向一致。MACD形成金叉，动能指标确认上行趋势。RSI处于中性区域，未出现超买背离现象。快慢指标同向运行，动能分布集中且持续。波动率维持稳定，未见异常放大或收缩迹象。KDJ与StochRSI数值配合价格走势，验证当前动能有效性。近端关键阻力位于R2价位0.003609，距离现价仅4个点差。下方第一支撑为R1转支撑位0.003591，距离现价14个点差。远端参考支撑位于中枢0.003575，距离现价30个点差。S1与S2构成更深层防守线，分别位于0.003557与0.003541。
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна SKALE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.
Щоб дізнатися більше про SKALE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
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