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Поточна ціна SKALE сьогодні становить 0,003535 UAH. Ринкова капіталізація SKL становить 21 889 230,231295 UAH. Відстежуйте оновлення цін SKL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SKALE сьогодні становить 0,003535 UAH. Ринкова капіталізація SKL становить 21 889 230,231295 UAH. Відстежуйте оновлення цін SKL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SKL

Інформація про ціну SKL

Що таке SKL

Whitepaper SKL

Офіційний вебсайт SKL

Токеноміка SKL

Прогноз ціни SKL

Історія SKL

Посібник з купівлі SKL

Конвертація SKL у фіатну валюту

Спот SKL

Ф'ючерси SKL USDT-M

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Навчання

Логотип SKALE

Курс SKALE (SKL)

Актуальна ціна 1 SKL до UAH:

₴0,15868615
₴0,15868615₴0,15868615
-1,77%1D
UAH
Графік ціни SKALE (SKL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:12:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SKALE

Поточна ціна SKALE (SKL) сьогодні становить ₴ 0,003535, зі зміною 1,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKL до UAH становить ₴ 0,003535 за SKL.

SKALE наразі посідає №628 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 21,89M, з циркуляційною пропозицією у 6,19B SKL. Протягом останніх 24 годин SKL торгувався між ₴ 0,003533 (мінімум) та ₴ 0,003657 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 54,9672658711, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1839683305289916505.

У короткостроковій динаміці SKL змінився на -0,40% за останню годину та на -3,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,40K.

Ринкова інформація щодо SKALE (SKL)

No.628

₴ 21,89M
₴ 21,89M₴ 21,89M

₴ 62,40K
₴ 62,40K₴ 62,40K

₴ 24,75M
₴ 24,75M₴ 24,75M

6,19B
6,19B 6,19B

7 000 000 000
7 000 000 000 7 000 000 000

6 342 291 667
6 342 291 667 6 342 291 667

88,45%

ETH

Поточна ринкова капіталізація SKALE — ₴ 21,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,40K. Циркуляційна пропозиція SKL — 6,19B, зі загальною пропозицією 6342291667. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24,75M.

Історія ціни SKALE у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003533
₴ 0,003533₴ 0,003533
Мін. за 24 год
₴ 0,003657
₴ 0,003657₴ 0,003657
Макс. за 24 год

₴ 0,003533
₴ 0,003533₴ 0,003533

₴ 0,003657
₴ 0,003657₴ 0,003657

₴ 54,9672658711
₴ 54,9672658711₴ 54,9672658711

₴ 0,1839683305289916505
₴ 0,1839683305289916505₴ 0,1839683305289916505

-0,40%

-1,77%

-3,79%

-3,79%

Історія ціни SKALE (SKL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на SKALE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00285936-1,77%
30 днів₴ -0,001193-25,24%
60 днів₴ -0,000664-15,82%
90 днів₴ -0,003805-51,84%
Зміна ціни SKALE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SKL на ₴ -0,00285936 (-1,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SKALE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001193 (-25,24%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SKALE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SKL змінився на ₴ -0,000664 (-15,82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SKALE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003805 (-51,84%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SKALE (SKL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SKALE зараз.

Аналіз для SKALE

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SKALE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд SKALE сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SKL: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

SKL_USDT在4小时周期内运行于中枢0.003575上方。价格突破R1阻力位0.003591，现价为0.003605。当前价位处于R1与R2之间，属于短期强势区间。枢纽体系显示价格已脱离底部震荡带，多头结构初步确立。均线组与EMA组均呈现买入信号，指标方向一致。MACD形成金叉，动能指标确认上行趋势。RSI处于中性区域，未出现超买背离现象。快慢指标同向运行，动能分布集中且持续。波动率维持稳定，未见异常放大或收缩迹象。KDJ与StochRSI数值配合价格走势，验证当前动能有效性。近端关键阻力位于R2价位0.003609，距离现价仅4个点差。下方第一支撑为R1转支撑位0.003591，距离现价14个点差。远端参考支撑位于中枢0.003575，距离现价30个点差。S1与S2构成更深层防守线，分别位于0.003557与0.003541。

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни SKALE?

Ціну SKALE (SKL) впливають кілька ключових факторів:

1. Рівень прийняття мережі та активність розробників у екосистемі блокчейну SKALE.
2. Загальний настрій на ринку криптовалют та показники Біткоїна.
3. Конкуренція та попит на рішення для масштабування Етереуму.
4. Корисність токена для стейкінгу, делегування та управління мережею.
5. Оголошення про партнерства та інтеграції з DeFi-проектами.
6. Технічні розробки та оновлення протоколу.
7. Обсяг торгівлі та ліквідність на основних біржах.
8. Регуляторні новини, що впливають на рішення для масштабування блокчейну.
9. Участь валідаторів та метрики безпеки мережі.
10. Загальний ризик-аппетит інвесторів до альткоїнів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну SKALE?

Люди хочуть знати ціну SKALE (SKL) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Як рішення для масштабування Ethereum Layer-2, SKL приваблює інвесторів, які слідкують за трендами у сфері DeFi. Ціни в реальному часі допомагають трейдерам виконувати накази на покупку/продаж, оцінювати щоденні збитки та прибутки, а також відстежувати волатильність ринку для стратегічного позиціонування.

Прогноз ціни SKALE

Прогноз ціни SKALE (SKL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SKL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SKALE (SKL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SKALE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SKALE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SKL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SKALE.

Як купити та інвестувати SKALE в Україна

Готові розпочати торгівлю з SKALE? Купівля SKL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити SKALE. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі SKALE (SKL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і SKALE буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі SKALE (SKL)

Що ви можете зробити з SKALE

Володіння SKALE відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Ресурс SKALE

Щоб дізнатися більше про SKALE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSKALE
Оглядач блокчейну

Категорія :

Account AbstractionBase EcosystemEthereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про SKALE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:12:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SKALE (SKL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SKALE

SKL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SKL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SKLUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках SKALE (SKL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги SKALE у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SKL/USDT
₴0,15859637
₴0,15859637₴0,15859637
-1,75%
17.44M (USDT)
SKL/USDC
₴0,15855148
₴0,15855148₴0,15855148
-1,77%
14.66M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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