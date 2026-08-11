Сьогоднішня ціна SKALE

Поточна ціна SKALE (SKL) сьогодні становить ₴ 0,003535, зі зміною 1,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SKL до UAH становить ₴ 0,003535 за SKL.

SKALE наразі посідає №628 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 21,89M, з циркуляційною пропозицією у 6,19B SKL. Протягом останніх 24 годин SKL торгувався між ₴ 0,003533 (мінімум) та ₴ 0,003657 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 54,9672658711, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1839683305289916505.

У короткостроковій динаміці SKL змінився на -0,40% за останню годину та на -3,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,40K.

Ринкова інформація щодо SKALE (SKL)

Рейтинг No.628 Ринкова капіталізація ₴ 21,89M₴ 21,89M ₴ 21,89M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,40K₴ 62,40K ₴ 62,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 24,75M₴ 24,75M ₴ 24,75M Циркуляційне постачання 6,19B 6,19B 6,19B Максимальна пропозиція 7 000 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 Загальна пропозиція 6 342 291 667 6 342 291 667 6 342 291 667 Коефіцієнт циркуляції 88,45% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація SKALE — ₴ 21,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,40K. Циркуляційна пропозиція SKL — 6,19B, зі загальною пропозицією 6342291667. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24,75M.