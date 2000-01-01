SPCFIN

SPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів.

Ім'яSPCFIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція70,663,460,577

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція70,663,460,577

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
SPCFIN/USDT
Storepay Fintech
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Макс 24г
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