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Поточна ціна ELYSIA сьогодні становить 0,001078 UAH. Ринкова капіталізація EL становить 5 274 820,08867662156154 UAH. Відстежуйте оновлення цін EL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ELYSIA сьогодні становить 0,001078 UAH. Ринкова капіталізація EL становить 5 274 820,08867662156154 UAH. Відстежуйте оновлення цін EL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EL

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Курс ELYSIA (EL)

Актуальна ціна 1 EL до UAH:

₴0,04839142
₴0,04839142₴0,04839142
+1,12%1D
UAH
Графік ціни ELYSIA (EL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ELYSIA

Поточна ціна ELYSIA (EL) сьогодні становить ₴ 0,001078, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EL до UAH становить ₴ 0,001078 за EL.

ELYSIA наразі посідає №1107 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 5,27M, з циркуляційною пропозицією у 4,89B EL. Протягом останніх 24 годин EL торгувався між ₴ 0,001058 (мінімум) та ₴ 0,001081 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,1190218416, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0307572813.

У короткостроковій динаміці EL змінився на 0,00% за останню годину та на -0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,98K.

Ринкова інформація щодо ELYSIA (EL)

No.1107

₴ 5,27M
₴ 5,27M₴ 5,27M

₴ 78,98K
₴ 78,98K₴ 78,98K

₴ 7,55M
₴ 7,55M₴ 7,55M

4,89B
4,89B 4,89B

7 000 000 000
7 000 000 000 7 000 000 000

6 803 300 704,688
6 803 300 704,688 6 803 300 704,688

69,90%

ETH

Поточна ринкова капіталізація ELYSIA — ₴ 5,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,98K. Циркуляційна пропозиція EL — 4,89B, зі загальною пропозицією 6803300704.688. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7,55M.

Історія ціни ELYSIA у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001058
₴ 0,001058₴ 0,001058
Мін. за 24 год
₴ 0,001081
₴ 0,001081₴ 0,001081
Макс. за 24 год

₴ 0,001058
₴ 0,001058₴ 0,001058

₴ 0,001081
₴ 0,001081₴ 0,001081

₴ 3,1190218416
₴ 3,1190218416₴ 3,1190218416

₴ 0,0307572813
₴ 0,0307572813₴ 0,0307572813

0,00%

+1,12%

-0,10%

-0,10%

Історія ціни ELYSIA (EL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ELYSIA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00053598+1,12%
30 днів₴ -0,000144-11,79%
60 днів₴ -0,000267-19,86%
90 днів₴ -0,000853-44,18%
Зміна ціни ELYSIA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EL на ₴ +0,00053598 (+1,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ELYSIA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000144 (-11,79%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ELYSIA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EL змінився на ₴ -0,000267 (-19,86%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ELYSIA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000853 (-44,18%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ELYSIA (EL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ELYSIA зараз.

Аналіз для ELYSIA

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ELYSIA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни ELYSIA?

Ціни на ELYSIA (EL) залежать від кількох ключових факторів:

1. Показники ринку нерухомості — оскільки токен ELYSIA фінансує активи нерухомості, стан ринку нерухомості безпосередньо впливає на попит.

2. Прийняття платформи — зростання кількості користувачів та кількості токенізованих об’єктів нерухомості підвищує корисність і цінність проекту.

3. Регуляторні зміни — нормативно-правове регулювання у сфері нерухомості та криптовалют впливає на життєздатність проекту.

4. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку та рівень довіри інвесторів.

5. Динаміка пропозиції токенів — нагороди за стейкінг, спалювання токенів та зміни в обігу.

6. Оголошення про партнерства — співпраця з компаніями у сфері нерухомості або технологічними гравцями.

7. Технічні розробки — оновлення платформи та запуск нових функцій.

8. Конкуренція — інші проекти з токенізації нерухомості.

9. Економічні умови — процентні ставки та інфляція, які впливають на бажання інвестувати в нерухомість.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ELYSIA?

Люди хочуть знати ціну ELYSIA (EL) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження ефективності портфелю, точне планування покупок і продажів, оцінювання ринкових тенденцій та аналіз інвестиційних можливостей. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам максимально використати волатильність та ефективно управляти ризиками.

Прогноз ціни ELYSIA

Прогноз ціни ELYSIA (EL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ELYSIA (EL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ELYSIA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ELYSIA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ELYSIA.

Як купити та інвестувати ELYSIA в Україна

Готові розпочати торгівлю з ELYSIA? Купівля EL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ELYSIA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ELYSIA (EL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ELYSIA буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ELYSIA (EL)

Що ви можете зробити з ELYSIA

Володіння ELYSIA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля ELYSIA (EL) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке ELYSIA (EL)

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

Ресурс ELYSIA

Щоб дізнатися більше про ELYSIA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтELYSIA
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemTokenized Real EstateReal World Assets (RWA)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ELYSIA (EL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ELYSIA

EL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію EL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ELUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ELYSIA (EL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ELYSIA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
EL/USDT
₴0,04843631
₴0,04843631₴0,04843631
+1,21%
73.87M (USDT)

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₴0,017412831₴0,017412831

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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