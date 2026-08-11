Сьогоднішня ціна ELYSIA

Поточна ціна ELYSIA (EL) сьогодні становить ₴ 0,001078, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EL до UAH становить ₴ 0,001078 за EL.

ELYSIA наразі посідає №1107 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 5,27M, з циркуляційною пропозицією у 4,89B EL. Протягом останніх 24 годин EL торгувався між ₴ 0,001058 (мінімум) та ₴ 0,001081 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,1190218416, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0307572813.

У короткостроковій динаміці EL змінився на 0,00% за останню годину та на -0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,98K.

Ринкова інформація щодо ELYSIA (EL)

Рейтинг No.1107 Ринкова капіталізація ₴ 5,27M₴ 5,27M ₴ 5,27M Обсяг (за 24 год) ₴ 78,98K₴ 78,98K ₴ 78,98K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 7,55M₴ 7,55M ₴ 7,55M Циркуляційне постачання 4,89B 4,89B 4,89B Максимальна пропозиція 7 000 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 Загальна пропозиція 6 803 300 704,688 6 803 300 704,688 6 803 300 704,688 Коефіцієнт циркуляції 69,90% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ELYSIA — ₴ 5,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,98K. Циркуляційна пропозиція EL — 4,89B, зі загальною пропозицією 6803300704.688. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7,55M.