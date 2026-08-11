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Поточна ціна Unipeg сьогодні становить 618,46 UAH. Ринкова капіталізація UPEG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UPEG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Unipeg сьогодні становить 618,46 UAH. Ринкова капіталізація UPEG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UPEG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UPEG

Інформація про ціну UPEG

Що таке UPEG

Токеноміка UPEG

Прогноз ціни UPEG

Історія UPEG

Посібник з купівлі UPEG

Конвертація UPEG у фіатну валюту

Спот UPEG

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Курс Unipeg (UPEG)

Актуальна ціна 1 UPEG до UAH:

₴27 761,7716
₴27 761,7716₴27 761,7716
+17,62%1D
UAH
Графік ціни Unipeg (UPEG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Unipeg

Поточна ціна Unipeg (UPEG) сьогодні становить ₴ 618,46, зі зміною 17,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPEG до UAH становить ₴ 618,46 за UPEG.

Unipeg наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UPEG. Протягом останніх 24 годин UPEG торгувався між ₴ 493,04 (мінімум) та ₴ 646,27 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UPEG змінився на +0,10% за останню годину та на -8,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,64K.

Ринкова інформація щодо Unipeg (UPEG)

--
----

₴ 58,64K
₴ 58,64K₴ 58,64K

₴ 6,18M
₴ 6,18M₴ 6,18M

--
----

10 000
10 000 10 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Unipeg — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,64K. Циркуляційна пропозиція UPEG — --, зі загальною пропозицією 10000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,18M.

Історія ціни Unipeg у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 493,04
₴ 493,04₴ 493,04
Мін. за 24 год
₴ 646,27
₴ 646,27₴ 646,27
Макс. за 24 год

₴ 493,04
₴ 493,04₴ 493,04

₴ 646,27
₴ 646,27₴ 646,27

--
----

--
----

+0,10%

+17,62%

-8,41%

-8,41%

Історія ціни Unipeg (UPEG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Unipeg за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +4 158,8371+17,62%
30 днів₴ +445,91+258,42%
60 днів₴ +82+15,28%
90 днів₴ -268,22-30,25%
Зміна ціни Unipeg сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UPEG на ₴ +4 158,8371 (+17,62%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Unipeg за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +445,91 (+258,42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Unipeg за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UPEG змінився на ₴ +82 (+15,28%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Unipeg за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -268,22 (-30,25%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Unipeg (UPEG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Unipeg зараз.

Аналіз для Unipeg

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Unipeg. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Unipeg сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку UPEG: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

**Ринкова структура** UPEG_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна — 463,81 USDT, що знаходиться нижче центрального рівня 485,80 на відстані 22 USDT, і перебуває у зоні підтримки між рівнями S2 (469,50) та S1 (478,40). Усі 14 показників MA та EMA сигналізують про покупку, при цьому ціна розташована вище системи скользящих середніх, формуючи бичаче розташування. Наразі структура демонструє короткостроковий відкат, проте середньострокова тенденція залишається зростаючою. **Стан енергетики ринку** Кросовка MACD підтверджує продовження бичачого імпульсу. RSI перебуває у нейтральній зоні, не досягаючи меж перекупленості чи перепроданості. Показники KDJ та StochRSI відсутні, однак система швидких і повільних скользящих середніх спрямована убік покупок, створюючи резонанс. Короткостроковий імпульс зосереджений на стороні биків, а волатильність знижується всередині зони підтримки. **Ключові рівні цін** Вгору: рівень опору R1 розташований на позначці 494,70 (+30,89 USDT від поточної ціни), а рівень R2 — на 502,10 (+38,29 USDT від поточної ціни), що формують дальню зону опору. Внизу: рівень підтримки S2 знаходиться на 469,50 (-5,69 USDT від поточної ціни), а рівень S1 — на 478,40 (+14,59 USDT від поточної ціни), який уже був пробитий і тепер став метою для тестування.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Unipeg

Прогноз ціни Unipeg (UPEG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UPEG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Unipeg (UPEG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Unipeg потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Unipeg у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UPEG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Unipeg.

Як купити та інвестувати Unipeg в Україна

Готові розпочати торгівлю з Unipeg? Купівля UPEG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Unipeg. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Unipeg (UPEG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Unipeg буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Unipeg (UPEG)

Що ви можете зробити з Unipeg

Володіння Unipeg відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Unipeg (UPEG)

A new kind of on-chain object. Not an NFT. Not a token in the conventional sense.

Ресурс Unipeg

Щоб дізнатися більше про Unipeg, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemNFTFiNFT

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unipeg (UPEG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Unipeg

UPEG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію UPEG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю UPEGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Unipeg (UPEG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Unipeg у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
UPEG/USDT
₴27 742,9178
₴27 742,9178₴27 742,9178
+17,55%
104.53 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 UPEG = 27 762,6694 UAH