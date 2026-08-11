Сьогоднішня ціна Unipeg

Поточна ціна Unipeg (UPEG) сьогодні становить ₴ 618,46, зі зміною 17,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPEG до UAH становить ₴ 618,46 за UPEG.

Unipeg наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UPEG. Протягом останніх 24 годин UPEG торгувався між ₴ 493,04 (мінімум) та ₴ 646,27 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UPEG змінився на +0,10% за останню годину та на -8,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,64K.

Ринкова інформація щодо Unipeg (UPEG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,64K₴ 58,64K ₴ 58,64K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 6,18M₴ 6,18M ₴ 6,18M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10 000 10 000 10 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Unipeg — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,64K. Циркуляційна пропозиція UPEG — --, зі загальною пропозицією 10000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,18M.