Актуальна ціна UCN сьогодні становить 1385.89 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UCN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UCN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна UCN сьогодні становить 1385.89 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UCN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UCN на MEXC вже зараз.

Курс UCN (UCN)

Актуальна ціна 1 UCN до USD:

$1 385,89$1 385,89
-0,06%1D
USD
Графік ціни UCN (UCN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни UCN (UCN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,07%

-0,06%

+2,20%

+2,20%

Актуальна ціна UCN (UCN) становить $ 1 385,89. За останні 24 години UCN торгувався між мінімумом у $ 1 374,84 і максимумом у $ 1 388,4, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UCN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то UCN змінився на -0,07% за останню годину, -0,06% за 24 години та на +2,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UCN (UCN)

UCHAIN

Поточна ринкова капіталізація UCN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,21M. Циркуляційна пропозиція UCN — --, зі загальною пропозицією 100000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 138,59M.

Історія ціни UCN (UCN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на UCN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,832-0,06%
30 днів$ +785,89+130,98%
60 днів$ +785,89+130,98%
90 днів$ +785,89+130,98%
Зміна ціни UCN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UCN на $ -0,832 (-0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни UCN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +785,89 (+130,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни UCN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UCN змінився на $ +785,89 (+130,98%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни UCN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +785,89 (+130,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для UCN (UCN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни UCN зараз.

Що таке UCN (UCN)

UCHAIN — це потужна екосистема криптовалюти, в основі якої лежить монета UCN. Наша екосистема об'єднує цілий ряд інноваційних продуктів: сучасні криптогаманці, унікальну криптодебетову картку, власні маркетплейси та багато іншого. Місія Uchain — створити бездоганний криптовалютний продукт, який змінить спосіб взаємодії людей з криптовалютою в усьому світі та забезпечить миттєві транскордонні платежі в криптовалюті.

Проєкт UCN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями UCN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу UCN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про UCN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі UCN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни UCN (USD)

Скільки коштуватиме UCN (UCN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів UCN (UCN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо UCN.

Перегляньте прогноз ціни UCN вже зараз!

Токеноміка UCN (UCN)

Розуміння токеноміки UCN (UCN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UCN зараз!

Як купити UCN (UCN)

Шукаєте як купити UCN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати UCN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

UCN до місцевих валют

1 UCN (UCN) до VND
36 469 695,35
1 UCN (UCN) до AUD
A$2 120,4117
1 UCN (UCN) до GBP
1 039,4175
1 UCN (UCN) до EUR
1 191,8654
1 UCN (UCN) до USD
$1 385,89
1 UCN (UCN) до MYR
RM5 848,4558
1 UCN (UCN) до TRY
58 276,6745
1 UCN (UCN) до JPY
¥210 655,28
1 UCN (UCN) до ARS
ARS$2 056 203,4163
1 UCN (UCN) до RUB
112 825,3049
1 UCN (UCN) до INR
121 611,8475
1 UCN (UCN) до IDR
Rp23 098 157,4274
1 UCN (UCN) до PHP
81 227,0129
1 UCN (UCN) до EGP
￡E.65 954,5051
1 UCN (UCN) до BRL
R$7 456,0882
1 UCN (UCN) до CAD
C$1 940,246
1 UCN (UCN) до BDT
169 355,758
1 UCN (UCN) до NGN
2 023 191,5165
1 UCN (UCN) до COP
$5 413 632,8125
1 UCN (UCN) до ZAR
R.24 017,4737
1 UCN (UCN) до UAH
57 916,3431
1 UCN (UCN) до TZS
T.Sh.3 447 484,5284
1 UCN (UCN) до VES
Bs293 808,68
1 UCN (UCN) до CLP
$1 311 051,94
1 UCN (UCN) до PKR
Rs391 264,4648
1 UCN (UCN) до KZT
743 890,3164
1 UCN (UCN) до THB
฿45 429,4742
1 UCN (UCN) до TWD
NT$42 685,412
1 UCN (UCN) до AED
د.إ5 086,2163
1 UCN (UCN) до CHF
Fr1 094,8531
1 UCN (UCN) до HKD
HK$10 768,3653
1 UCN (UCN) до AMD
֏528 758,6117
1 UCN (UCN) до MAD
.د.م12 791,7647
1 UCN (UCN) до MXN
$25 500,376
1 UCN (UCN) до SAR
ريال5 197,0875
1 UCN (UCN) до ETB
Br209 283,2489
1 UCN (UCN) до KES
KSh178 585,7854
1 UCN (UCN) до JOD
د.أ982,59601
1 UCN (UCN) до PLN
5 044,6396
1 UCN (UCN) до RON
лв6 056,3393
1 UCN (UCN) до SEK
kr13 013,5071
1 UCN (UCN) до BGN
лв2 328,2952
1 UCN (UCN) до HUF
Ft465 839,2057
1 UCN (UCN) до CZK
29 020,5366
1 UCN (UCN) до KWD
د.ك424,08234
1 UCN (UCN) до ILS
4 559,5781
1 UCN (UCN) до BOB
Bs9 548,7821
1 UCN (UCN) до AZN
2 356,013
1 UCN (UCN) до TJS
SM12 791,7647
1 UCN (UCN) до GEL
3 755,7619
1 UCN (UCN) до AOA
Kz1 267 964,6199
1 UCN (UCN) до BHD
.د.ب521,09464
1 UCN (UCN) до BMD
$1 385,89
1 UCN (UCN) до DKK
kr8 911,2727
1 UCN (UCN) до HNL
L36 296,4591
1 UCN (UCN) до MUR
63 085,7128
1 UCN (UCN) до NAD
$24 003,6148
1 UCN (UCN) до NOK
kr13 831,1822
1 UCN (UCN) до NZD
$2 397,5897
1 UCN (UCN) до PAB
B/.1 385,89
1 UCN (UCN) до PGK
K5 834,5969
1 UCN (UCN) до QAR
ر.ق5 030,7807
1 UCN (UCN) до RSD
дин.139 877,8777
1 UCN (UCN) до UZS
soʻm16 697 466,0391
1 UCN (UCN) до ALL
L115 306,048
1 UCN (UCN) до ANG
ƒ2 480,7431
1 UCN (UCN) до AWG
ƒ2 494,602
1 UCN (UCN) до BBD
$2 771,78
1 UCN (UCN) до BAM
KM2 328,2952
1 UCN (UCN) до BIF
Fr4 075 902,49
1 UCN (UCN) до BND
$1 787,7981
1 UCN (UCN) до BSD
$1 385,89
1 UCN (UCN) до JMD
$221 811,6945
1 UCN (UCN) до KHR
5 565 817,3934
1 UCN (UCN) до KMF
Fr587 617,36
1 UCN (UCN) до LAK
30 128 042,8757
1 UCN (UCN) до LKR
රු419 453,4674
1 UCN (UCN) до MDL
L23 449,2588
1 UCN (UCN) до MGA
Ar6 187 001,0092
1 UCN (UCN) до MOP
P11 059,4022
1 UCN (UCN) до MVR
21 204,117
1 UCN (UCN) до MWK
MK2 397 728,289
1 UCN (UCN) до MZN
MT88 572,2299
1 UCN (UCN) до NPR
रु194 260,2013
1 UCN (UCN) до PYG
9 759 437,38
1 UCN (UCN) до RWF
Fr2 008 154,61
1 UCN (UCN) до SBD
$11 392,0158
1 UCN (UCN) до SCR
19 139,1409
1 UCN (UCN) до SRD
$55 005,9741
1 UCN (UCN) до SVC
$12 084,9608
1 UCN (UCN) до SZL
L23 989,7559
1 UCN (UCN) до TMT
m4 850,615
1 UCN (UCN) до TND
د.ت4 060,6577
1 UCN (UCN) до TTD
$9 368,6164
1 UCN (UCN) до UGX
Sh4 828 440,76
1 UCN (UCN) до XAF
Fr781 641,96
1 UCN (UCN) до XCD
$3 741,903
1 UCN (UCN) до XOF
Fr781 641,96
1 UCN (UCN) до XPF
Fr141 360,78
1 UCN (UCN) до BWP
P18 529,3493
1 UCN (UCN) до BZD
$2 771,78
1 UCN (UCN) до CVE
$131 520,961
1 UCN (UCN) до DJF
Fr245 302,53
1 UCN (UCN) до DOP
$88 253,4752
1 UCN (UCN) до DZD
د.ج180 830,9272
1 UCN (UCN) до FJD
$3 173,6881
1 UCN (UCN) до GNF
Fr11 946 371,8
1 UCN (UCN) до GTQ
Q10 588,1996
1 UCN (UCN) до GYD
$289 138,2307
1 UCN (UCN) до ISK
kr169 078,58

Ресурс UCN

Щоб дізнатися більше про UCN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUCN
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про UCN

Скільки сьогодні коштує UCN (UCN)?
Актуальна ціна UCN у USD становить 1 385,89 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UCN до USD?
Поточна ціна UCN до USD — $ 1 385,89. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація UCN?
Ринкова капіталізація UCN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UCN?
Циркуляційна пропозиція UCN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UCN?
UCN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UCN?
Історична мінімальна ціна UCN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі UCN?
Актуальний обсяг торгівлі UCN за 24 години — $ 3,21M USD.
Чи підніметься ціна UCN цього року?
UCN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UCN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для UCN (UCN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

