Актуальна ціна AriaAI сьогодні становить 0.17977 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ARIA на MEXC вже зараз.

Курс AriaAI (ARIA)

Актуальна ціна 1 ARIA до USD:

$0,17977
$0,17977$0,17977
+3,03%1D
USD
Графік ціни AriaAI (ARIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:24:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AriaAI (ARIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1647
$ 0,1647$ 0,1647
Мін. за 24 год
$ 0,18242
$ 0,18242$ 0,18242
Макс. за 24 год

$ 0,1647
$ 0,1647$ 0,1647

$ 0,18242
$ 0,18242$ 0,18242

$ 0,2461952287601809
$ 0,2461952287601809$ 0,2461952287601809

$ 0,03247204859891276
$ 0,03247204859891276$ 0,03247204859891276

+0,58%

+3,03%

+13,44%

+13,44%

Актуальна ціна AriaAI (ARIA) становить $ 0,17977. За останні 24 години ARIA торгувався між мінімумом у $ 0,1647 і максимумом у $ 0,18242, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARIA становить $ 0,2461952287601809, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03247204859891276.

Що стосується короткострокових результатів, то ARIA змінився на +0,58% за останню годину, +3,03% за 24 години та на +13,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AriaAI (ARIA)

No.578

$ 42,11M
$ 42,11M$ 42,11M

$ 5,49M
$ 5,49M$ 5,49M

$ 179,77M
$ 179,77M$ 179,77M

234,22M
234,22M 234,22M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,42%

BSC

Поточна ринкова капіталізація AriaAI — $ 42,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,49M. Циркуляційна пропозиція ARIA — 234,22M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 179,77M.

Історія ціни AriaAI (ARIA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AriaAI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0052868+3,03%
30 днів$ +0,00864+5,04%
60 днів$ +0,14244+381,56%
90 днів$ +0,15977+798,85%
Зміна ціни AriaAI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARIA на $ +0,0052868 (+3,03%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AriaAI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00864 (+5,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AriaAI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARIA змінився на $ +0,14244 (+381,56%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AriaAI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,15977 (+798,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AriaAI (ARIA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AriaAI зараз.

Що таке AriaAI (ARIA)

AriaAI — це експеримент з розробки та публікації ігор нового покоління, натхненний імерсивними світами в стилі Діснея та технологіями штучного інтелекту, розроблений на основі власного ігрового процесу, пов'язаного з інтелектуальною власністю. Він являє собою значний крок вперед у впровадженні стандартів дизайну та публікації ігор якості Web2 в еру Web3. Завдяки інтеграції штучного інтелекту ARIA перетворюється на живий, адаптивний ігровий світ — з інтелектуальними NPC, персоналізованим сюжетом, контентом, створеним штучним інтелектом, та динамічним ігровим процесом, який розвивається разом із гравцями. $Aria — це нативний токен Aria.

Проєкт AriaAI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AriaAI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ARIA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AriaAI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AriaAI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AriaAI (USD)

Скільки коштуватиме AriaAI (ARIA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AriaAI (ARIA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AriaAI.

Перегляньте прогноз ціни AriaAI вже зараз!

Токеноміка AriaAI (ARIA)

Розуміння токеноміки AriaAI (ARIA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ARIA зараз!

Як купити AriaAI (ARIA)

Шукаєте як купити AriaAI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AriaAI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ARIA до місцевих валют

1 AriaAI (ARIA) до VND
4 730,64755
1 AriaAI (ARIA) до AUD
A$0,2750481
1 AriaAI (ARIA) до GBP
0,1348275
1 AriaAI (ARIA) до EUR
0,1546022
1 AriaAI (ARIA) до USD
$0,17977
1 AriaAI (ARIA) до MYR
RM0,7586294
1 AriaAI (ARIA) до TRY
7,5593285
1 AriaAI (ARIA) до JPY
¥27,32504
1 AriaAI (ARIA) до ARS
ARS$266,7193559
1 AriaAI (ARIA) до RUB
14,6368734
1 AriaAI (ARIA) до INR
15,7909968
1 AriaAI (ARIA) до IDR
Rp2 996,1654682
1 AriaAI (ARIA) до PHP
10,5471059
1 AriaAI (ARIA) до EGP
￡E.8,5552543
1 AriaAI (ARIA) до BRL
R$0,9671626
1 AriaAI (ARIA) до CAD
C$0,251678
1 AriaAI (ARIA) до BDT
21,967894
1 AriaAI (ARIA) до NGN
262,4372345
1 AriaAI (ARIA) до COP
$702,2265625
1 AriaAI (ARIA) до ZAR
R.3,1172118
1 AriaAI (ARIA) до UAH
7,5125883
1 AriaAI (ARIA) до TZS
T.Sh.447,1886612
1 AriaAI (ARIA) до VES
Bs38,11124
1 AriaAI (ARIA) до CLP
$170,06242
1 AriaAI (ARIA) до PKR
Rs50,7526664
1 AriaAI (ARIA) до KZT
96,4933452
1 AriaAI (ARIA) до THB
฿5,9000514
1 AriaAI (ARIA) до TWD
NT$5,5405114
1 AriaAI (ARIA) до AED
د.إ0,6597559
1 AriaAI (ARIA) до CHF
Fr0,1420183
1 AriaAI (ARIA) до HKD
HK$1,3968129
1 AriaAI (ARIA) до AMD
֏68,5876481
1 AriaAI (ARIA) до MAD
.د.م1,6592771
1 AriaAI (ARIA) до MXN
$3,307768
1 AriaAI (ARIA) до SAR
ريال0,6741375
1 AriaAI (ARIA) до ETB
Br27,1470677
1 AriaAI (ARIA) до KES
KSh23,1651622
1 AriaAI (ARIA) до JOD
د.أ0,12745693
1 AriaAI (ARIA) до PLN
0,6543628
1 AriaAI (ARIA) до RON
лв0,7855949
1 AriaAI (ARIA) до SEK
kr1,6880403
1 AriaAI (ARIA) до BGN
лв0,3020136
1 AriaAI (ARIA) до HUF
Ft60,4063154
1 AriaAI (ARIA) до CZK
3,7643838
1 AriaAI (ARIA) до KWD
د.ك0,05500962
1 AriaAI (ARIA) до ILS
0,5914433
1 AriaAI (ARIA) до BOB
Bs1,2386153
1 AriaAI (ARIA) до AZN
0,305609
1 AriaAI (ARIA) до TJS
SM1,6592771
1 AriaAI (ARIA) до GEL
0,4871767
1 AriaAI (ARIA) до AOA
Kz164,4733707
1 AriaAI (ARIA) до BHD
.د.ب0,06759352
1 AriaAI (ARIA) до BMD
$0,17977
1 AriaAI (ARIA) до DKK
kr1,1559211
1 AriaAI (ARIA) до HNL
L4,7081763
1 AriaAI (ARIA) до MUR
8,1831304
1 AriaAI (ARIA) до NAD
$3,1136164
1 AriaAI (ARIA) до NOK
kr1,7941046
1 AriaAI (ARIA) до NZD
$0,3127998
1 AriaAI (ARIA) до PAB
B/.0,17977
1 AriaAI (ARIA) до PGK
K0,7568317
1 AriaAI (ARIA) до QAR
ر.ق0,6525651
1 AriaAI (ARIA) до RSD
дин.18,1531746
1 AriaAI (ARIA) до UZS
soʻm2 165,9031163
1 AriaAI (ARIA) до ALL
L14,956864
1 AriaAI (ARIA) до ANG
ƒ0,3217883
1 AriaAI (ARIA) до AWG
ƒ0,323586
1 AriaAI (ARIA) до BBD
$0,35954
1 AriaAI (ARIA) до BAM
KM0,3020136
1 AriaAI (ARIA) до BIF
Fr528,70357
1 AriaAI (ARIA) до BND
$0,2319033
1 AriaAI (ARIA) до BSD
$0,17977
1 AriaAI (ARIA) до JMD
$28,7721885
1 AriaAI (ARIA) до KHR
721,9671062
1 AriaAI (ARIA) до KMF
Fr76,22248
1 AriaAI (ARIA) до LAK
3 908,0434001
1 AriaAI (ARIA) до LKR
රු54,4091882
1 AriaAI (ARIA) до MDL
L3,0417084
1 AriaAI (ARIA) до MGA
Ar802,5436156
1 AriaAI (ARIA) до MOP
P1,4345646
1 AriaAI (ARIA) до MVR
2,750481
1 AriaAI (ARIA) до MWK
MK311,020077
1 AriaAI (ARIA) до MZN
MT11,4891007
1 AriaAI (ARIA) до NPR
रु25,1983609
1 AriaAI (ARIA) до PYG
1 265,94034
1 AriaAI (ARIA) до RWF
Fr260,48673
1 AriaAI (ARIA) до SBD
$1,4777094
1 AriaAI (ARIA) до SCR
2,4826237
1 AriaAI (ARIA) до SRD
$7,1350713
1 AriaAI (ARIA) до SVC
$1,5675944
1 AriaAI (ARIA) до SZL
L3,1118187
1 AriaAI (ARIA) до TMT
m0,629195
1 AriaAI (ARIA) до TND
د.ت0,5267261
1 AriaAI (ARIA) до TTD
$1,2152452
1 AriaAI (ARIA) до UGX
Sh626,31868
1 AriaAI (ARIA) до XAF
Fr101,39028
1 AriaAI (ARIA) до XCD
$0,485379
1 AriaAI (ARIA) до XOF
Fr101,39028
1 AriaAI (ARIA) до XPF
Fr18,33654
1 AriaAI (ARIA) до BWP
P2,4035249
1 AriaAI (ARIA) до BZD
$0,35954
1 AriaAI (ARIA) до CVE
$17,060173
1 AriaAI (ARIA) до DJF
Fr31,81929
1 AriaAI (ARIA) до DOP
$11,4477536
1 AriaAI (ARIA) до DZD
د.ج23,388077
1 AriaAI (ARIA) до FJD
$0,4116733
1 AriaAI (ARIA) до GNF
Fr1 549,6174
1 AriaAI (ARIA) до GTQ
Q1,3734428
1 AriaAI (ARIA) до GYD
$37,5054151
1 AriaAI (ARIA) до ISK
kr21,93194

Ресурс AriaAI

Щоб дізнатися більше про AriaAI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAriaAI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AriaAI

Скільки сьогодні коштує AriaAI (ARIA)?
Актуальна ціна ARIA у USD становить 0,17977 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ARIA до USD?
Поточна ціна ARIA до USD — $ 0,17977. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AriaAI?
Ринкова капіталізація ARIA — $ 42,11M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ARIA?
Циркуляційна пропозиція ARIA — 234,22M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ARIA?
ARIA досяг історичної максимальної ціни у 0,2461952287601809 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ARIA?
Історична мінімальна ціна ARIA становила 0,03247204859891276 USD.
Який обсяг торгівлі ARIA?
Актуальний обсяг торгівлі ARIA за 24 години — $ 5,49M USD.
Чи підніметься ціна ARIA цього року?
ARIA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ARIA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:24:23 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

