Що таке Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3.

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IMT до місцевих валют

1 IMT до VND ₫ 82.179405 1 IMT до AUD A$ 0.00509595 1 IMT до GBP ￡ 0.0024358 1 IMT до EUR € 0.0028204 1 IMT до USD $ 0.003205 1 IMT до MYR RM 0.0141661 1 IMT до TRY ₺ 0.1219823 1 IMT до JPY ¥ 0.46001365 1 IMT до RUB ₽ 0.2667201 1 IMT до INR ₹ 0.2758864 1 IMT до IDR Rp 53.4166453 1 IMT до KRW ₩ 4.55254225 1 IMT до PHP ₱ 0.1832619 1 IMT до EGP ￡E. 0.1644165 1 IMT до BRL R$ 0.0187813 1 IMT до CAD C$ 0.0044229 1 IMT до BDT ৳ 0.38950365 1 IMT до NGN ₦ 5.1197952 1 IMT до UAH ₴ 0.132687 1 IMT до VES Bs 0.227555 1 IMT до PKR Rs 0.8987461 1 IMT до KZT ₸ 1.65631195 1 IMT до THB ฿ 0.10727135 1 IMT до TWD NT$ 0.10374585 1 IMT до AED د.إ 0.01176235 1 IMT до CHF Fr 0.00259605 1 IMT до HKD HK$ 0.02483875 1 IMT до MAD .د.م 0.0298065 1 IMT до MXN $ 0.06515765

Ресурс Immortal Rising 2

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