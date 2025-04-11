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Поточна ціна Immortal Rising 2 (IMT)

USD

Графік ціни Immortal Rising 2 (IMT) в реальному часі

$0.003208
$0.003208$0.003208
+1.00%(1D)

Дані та інформація про ціну IMT в реальному часі

Поточна ціна Immortal Rising 2 (IMT) сьогодні становить 0.003205 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна IMT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Immortal Rising 2:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 124.18K USD
- Зміна ціни Immortal Rising 2 протягом дня – +1.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники IMTUSD

Відстежуйте зміни ціни на Immortal Rising 2 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00003176+1.00%
30 днів$ -0.009295-74.36%
60 днів$ -0.009295-74.36%
90 днів$ -0.009295-74.36%
Зміна ціни Immortal Rising 2 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IMT на $ +0.00003176 (+1.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Immortal Rising 2 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.009295 (-74.36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Immortal Rising 2 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IMT змінився на $ -0.009295 (-74.36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Immortal Rising 2 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.009295 (-74.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну IMT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Immortal Rising 2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.002987
$ 0.002987$ 0.002987

$ 0.003595
$ 0.003595$ 0.003595

$ 0.0784
$ 0.0784$ 0.0784

+0.43%

+1.00%

-48.88%

Ринкова інформація IMT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 124.18K
$ 124.18K$ 124.18K

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Що таке Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3.

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Прогноз ціни Immortal Rising 2

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Історія ціни Immortal Rising 2

Відстеження траєкторії ціни IMT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії IMT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Immortal Rising 2.

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IMT до місцевих валют

1 IMT до VND
82.179405
1 IMT до AUD
A$0.00509595
1 IMT до GBP
0.0024358
1 IMT до EUR
0.0028204
1 IMT до USD
$0.003205
1 IMT до MYR
RM0.0141661
1 IMT до TRY
0.1219823
1 IMT до JPY
¥0.46001365
1 IMT до RUB
0.2667201
1 IMT до INR
0.2758864
1 IMT до IDR
Rp53.4166453
1 IMT до KRW
4.55254225
1 IMT до PHP
0.1832619
1 IMT до EGP
￡E.0.1644165
1 IMT до BRL
R$0.0187813
1 IMT до CAD
C$0.0044229
1 IMT до BDT
0.38950365
1 IMT до NGN
5.1197952
1 IMT до UAH
0.132687
1 IMT до VES
Bs0.227555
1 IMT до PKR
Rs0.8987461
1 IMT до KZT
1.65631195
1 IMT до THB
฿0.10727135
1 IMT до TWD
NT$0.10374585
1 IMT до AED
د.إ0.01176235
1 IMT до CHF
Fr0.00259605
1 IMT до HKD
HK$0.02483875
1 IMT до MAD
.د.م0.0298065
1 IMT до MXN
$0.06515765

Ресурс Immortal Rising 2

Щоб дізнатися більше про Immortal Rising 2, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтImmortal Rising 2
Оглядач блокчейну

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IMT
USD

1 IMT = 0.003205 USD

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IMTUSDT
$0.003205
$0.003205$0.003205
+3.38%

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