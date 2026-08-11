Сьогоднішня ціна Bifrost

Поточна ціна Bifrost (BNC) сьогодні становить ₴ 0.015818, зі зміною 0.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNC до UAH становить ₴ 0.015818 за BNC.

Bifrost наразі посідає №1982 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 592,23K, з циркуляційною пропозицією у 37,44M BNC. Протягом останніх 24 годин BNC торгувався між ₴ 0.014939 (мінімум) та ₴ 0.016563 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 303.7836255288300880419, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці BNC змінився на -0.03% за останню годину та на +17.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 39,81K.

Ринкова інформація щодо Bifrost (BNC)

Рейтинг No.1982 Ринкова капіталізація ₴ 592,23K₴ 592,23K ₴ 592,23K Обсяг (за 24 год) ₴ 39,81K₴ 39,81K ₴ 39,81K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.27M₴ 1.27M ₴ 1.27M Циркуляційне постачання 37,44M 37,44M 37,44M Максимальна пропозиція 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Загальна пропозиція 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Коефіцієнт циркуляції 46.80% Дата випуску 2021-10-21 00:00:00 Публічний блокчейн BNC

Поточна ринкова капіталізація Bifrost — ₴ 592,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 39,81K. Циркуляційна пропозиція BNC — 37,44M, зі загальною пропозицією 80000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.27M.