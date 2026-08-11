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Поточна ціна Bifrost сьогодні становить 0.015818 UAH. Ринкова капіталізація BNC становить 592,227.26485479716302 UAH. Відстежуйте оновлення цін BNC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bifrost сьогодні становить 0.015818 UAH. Ринкова капіталізація BNC становить 592,227.26485479716302 UAH. Відстежуйте оновлення цін BNC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BNC

Інформація про ціну BNC

Що таке BNC

Whitepaper BNC

Офіційний вебсайт BNC

Токеноміка BNC

Прогноз ціни BNC

Історія BNC

Посібник з купівлі BNC

Конвертація BNC у фіатну валюту

Спот BNC

Ф'ючерси BNC USDT-M

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Курс Bifrost (BNC)

Актуальна ціна 1 BNC до UAH:

₴0.71007002
₴0.71007002₴0.71007002
-0,61%1D
UAH
Графік ціни Bifrost (BNC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:00:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bifrost

Поточна ціна Bifrost (BNC) сьогодні становить ₴ 0.015818, зі зміною 0.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNC до UAH становить ₴ 0.015818 за BNC.

Bifrost наразі посідає №1982 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 592,23K, з циркуляційною пропозицією у 37,44M BNC. Протягом останніх 24 годин BNC торгувався між ₴ 0.014939 (мінімум) та ₴ 0.016563 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 303.7836255288300880419, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці BNC змінився на -0.03% за останню годину та на +17.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 39,81K.

Ринкова інформація щодо Bifrost (BNC)

No.1982

₴ 592,23K
₴ 592,23K₴ 592,23K

₴ 39,81K
₴ 39,81K₴ 39,81K

₴ 1.27M
₴ 1.27M₴ 1.27M

37,44M
37,44M 37,44M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

46.80%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Поточна ринкова капіталізація Bifrost — ₴ 592,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 39,81K. Циркуляційна пропозиція BNC — 37,44M, зі загальною пропозицією 80000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.27M.

Історія ціни Bifrost у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.014939
₴ 0.014939₴ 0.014939
Мін. за 24 год
₴ 0.016563
₴ 0.016563₴ 0.016563
Макс. за 24 год

₴ 0.014939
₴ 0.014939₴ 0.014939

₴ 0.016563
₴ 0.016563₴ 0.016563

₴ 303.7836255288300880419
₴ 303.7836255288300880419₴ 303.7836255288300880419

₴ 0
₴ 0₴ 0

-0.03%

-0.61%

+17.69%

+17.69%

Історія ціни Bifrost (BNC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Bifrost за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.00435801-0.61%
30 днів₴ -0.001145-6.75%
60 днів₴ -0.006202-28.17%
90 днів₴ -0.016692-51.35%
Зміна ціни Bifrost сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BNC на ₴ -0.00435801 (-0.61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bifrost за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.001145 (-6.75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bifrost за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BNC змінився на ₴ -0.006202 (-28.17%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bifrost за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.016692 (-51.35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bifrost (BNC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bifrost зараз.

Аналіз для Bifrost

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Bifrost. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Bifrost?

Декілька ключових факторів впливають на ціну токенів Bifrost (BNC):

1. Ринковий настрій: Загальні тренди на крипторинку та рівень довіри інвесторів безпосередньо впливають на оцінку BNC.

2. Рівень прийняття: Зростання популярності послуг ліквідного стейкінгу та використання міжмережевих бріджів збільшує попит на токени BNC.

3. Технічні розробки: Оновлення протоколу, запуск нових функцій та оголошення партнерств можуть спричиняти коливання цін.

4. Інтеграція у DeFi: Розширення присутності в більшій кількості DeFi-протоколів та зростання TVL (загальної заблокованої вартості) підвищує корисність токенів.

5. Здоров’я екосистеми Polkadot: Як парачейн Polkadot, ціна BNC корелює з показниками DOT та темпами розвитку екосистеми.

6. Винагороди за стейкінг: Конкурентоспроможні ставки за стейкінг приваблюють користувачів, збільшуючи попит на токени та скорочуючи обігове надходження.

7. Регуляторний середовищі: Криптовалютні регуляції та зміни в політиці впливають на поведінку інвесторів та доступ до ринку.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Bifrost?

Люди хочуть знати ціну Bifrost (BNC) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі, відстеження ефективності портфелю, визначення оптимального часу входу/виходу на ринок, оцінювання інвестиційних збитків/прибутків та підтримання актуальності щодо волатильності ринку для стратегічного планування.

Прогноз ціни Bifrost

Прогноз ціни Bifrost (BNC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BNC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Bifrost (BNC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bifrost потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bifrost у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BNC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bifrost.

Як купити та інвестувати Bifrost в Україна

Готові розпочати торгівлю з Bifrost? Купівля BNC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Bifrost. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Bifrost (BNC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Bifrost буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Bifrost (BNC)

Що ви можете зробити з Bifrost

Володіння Bifrost відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Bifrost (BNC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Ресурс Bifrost

Щоб дізнатися більше про Bifrost, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBifrost
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:00:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bifrost (BNC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Торгівля на ринках Bifrost (BNC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Bifrost у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BNC/USDT
₴0.71065359
₴0.71065359₴0.71065359
-0.47%
2.53M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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