Сьогоднішня ціна Kaskad

Поточна ціна Kaskad (KSKD) сьогодні становить ₴ 0,001394, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KSKD до UAH становить ₴ 0,001394 за KSKD.

Kaskad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KSKD. Протягом останніх 24 годин KSKD торгувався між ₴ 0,001388 (мінімум) та ₴ 0,0014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KSKD змінився на +0,28% за останню годину та на -2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 32,62K.

Ринкова інформація щодо Kaskad (KSKD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 32,62K₴ 32,62K ₴ 32,62K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,39M₴ 1,39M ₴ 1,39M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн IGRA

Поточна ринкова капіталізація Kaskad — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 32,62K. Циркуляційна пропозиція KSKD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,39M.