Актуальна ціна Hana сьогодні становить 0.05553 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HANA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HANA на MEXC вже зараз.

Логотип Hana

Курс Hana (HANA)

Актуальна ціна 1 HANA до USD:

$0,05533
$0,05533
+2,72%1D
USD
Графік ціни Hana (HANA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:50:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hana (HANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04851
$ 0,04851
Мін. за 24 год
$ 0,05553
$ 0,05553
Макс. за 24 год

$ 0,04851
$ 0,04851

$ 0,05553
$ 0,05553

--
--

--
--

+4,83%

+2,72%

-12,65%

-12,65%

Актуальна ціна Hana (HANA) становить $ 0,05553. За останні 24 години HANA торгувався між мінімумом у $ 0,04851 і максимумом у $ 0,05553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HANA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то HANA змінився на +4,83% за останню годину, +2,72% за 24 години та на -12,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hana (HANA)

--
--

$ 1,34M
$ 1,34M

$ 55,53M
$ 55,53M

--
--

1 000 000 000
1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Hana — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,34M. Циркуляційна пропозиція HANA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55,53M.

Історія ціни Hana (HANA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Hana за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0014651+2,72%
30 днів$ +0,03553+177,65%
60 днів$ +0,03553+177,65%
90 днів$ +0,03553+177,65%
Зміна ціни Hana сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HANA на $ +0,0014651 (+2,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Hana за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,03553 (+177,65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Hana за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HANA змінився на $ +0,03553 (+177,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Hana за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03553 (+177,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hana (HANA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hana зараз.

Що таке Hana (HANA)

Hana — це гіперказуальна фінансова платформа, що пропонує прямі трансляції, казуальний дохід та безперебійну інтеграцію, яка замінює CEX як домінуючий криптошлюз.

Проєкт Hana доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Hana. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу HANA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Hana у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Hana безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Hana (USD)

Скільки коштуватиме Hana (HANA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hana (HANA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hana.

Перегляньте прогноз ціни Hana вже зараз!

Токеноміка Hana (HANA)

Розуміння токеноміки Hana (HANA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HANA зараз!

Як купити Hana (HANA)

Шукаєте як купити Hana? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Hana на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HANA до місцевих валют

1 Hana (HANA) до VND
1 461,27195
1 Hana (HANA) до AUD
A$0,0849609
1 Hana (HANA) до GBP
0,0416475
1 Hana (HANA) до EUR
0,0477558
1 Hana (HANA) до USD
$0,05553
1 Hana (HANA) до MYR
RM0,2343366
1 Hana (HANA) до TRY
2,3350365
1 Hana (HANA) до JPY
¥8,44056
1 Hana (HANA) до ARS
ARS$82,3881951
1 Hana (HANA) до RUB
4,5212526
1 Hana (HANA) до INR
4,8749787
1 Hana (HANA) до IDR
Rp925,4996298
1 Hana (HANA) до PHP
3,2562792
1 Hana (HANA) до EGP
￡E.2,6421174
1 Hana (HANA) до BRL
R$0,2987514
1 Hana (HANA) до CAD
C$0,077742
1 Hana (HANA) до BDT
6,785766
1 Hana (HANA) до NGN
81,0654705
1 Hana (HANA) до COP
$216,9140625
1 Hana (HANA) до ZAR
R.0,9623349
1 Hana (HANA) до UAH
2,3205987
1 Hana (HANA) до TZS
T.Sh.138,1342068
1 Hana (HANA) до VES
Bs11,77236
1 Hana (HANA) до CLP
$52,53138
1 Hana (HANA) до PKR
Rs15,6772296
1 Hana (HANA) до KZT
29,8062828
1 Hana (HANA) до THB
฿1,8208287
1 Hana (HANA) до TWD
NT$1,7097687
1 Hana (HANA) до AED
د.إ0,2037951
1 Hana (HANA) до CHF
Fr0,0438687
1 Hana (HANA) до HKD
HK$0,4314681
1 Hana (HANA) до AMD
֏21,1863609
1 Hana (HANA) до MAD
.د.م0,5125419
1 Hana (HANA) до MXN
$1,021752
1 Hana (HANA) до SAR
ريال0,2082375
1 Hana (HANA) до ETB
Br8,3855853
1 Hana (HANA) до KES
KSh7,1555958
1 Hana (HANA) до JOD
د.أ0,03937077
1 Hana (HANA) до PLN
0,2021292
1 Hana (HANA) до RON
лв0,2426661
1 Hana (HANA) до SEK
kr0,5214267
1 Hana (HANA) до BGN
лв0,0932904
1 Hana (HANA) до HUF
Ft18,6591906
1 Hana (HANA) до CZK
1,1627982
1 Hana (HANA) до KWD
د.ك0,01699218
1 Hana (HANA) до ILS
0,1826937
1 Hana (HANA) до BOB
Bs0,3826017
1 Hana (HANA) до AZN
0,094401
1 Hana (HANA) до TJS
SM0,5125419
1 Hana (HANA) до GEL
0,1504863
1 Hana (HANA) до AOA
Kz50,8049523
1 Hana (HANA) до BHD
.د.ب0,02087928
1 Hana (HANA) до BMD
$0,05553
1 Hana (HANA) до DKK
kr0,3570579
1 Hana (HANA) до HNL
L1,4543307
1 Hana (HANA) до MUR
2,5277256
1 Hana (HANA) до NAD
$0,9617796
1 Hana (HANA) до NOK
kr0,5541894
1 Hana (HANA) до NZD
$0,0960669
1 Hana (HANA) до PAB
B/.0,05553
1 Hana (HANA) до PGK
K0,2337813
1 Hana (HANA) до QAR
ر.ق0,2015739
1 Hana (HANA) до RSD
дин.5,6040876
1 Hana (HANA) до UZS
soʻm669,0359907
1 Hana (HANA) до ALL
L4,620096
1 Hana (HANA) до ANG
ƒ0,0993987
1 Hana (HANA) до AWG
ƒ0,099954
1 Hana (HANA) до BBD
$0,11106
1 Hana (HANA) до BAM
KM0,0932904
1 Hana (HANA) до BIF
Fr163,31373
1 Hana (HANA) до BND
$0,0716337
1 Hana (HANA) до BSD
$0,05553
1 Hana (HANA) до JMD
$8,8875765
1 Hana (HANA) до KHR
223,0118118
1 Hana (HANA) до KMF
Fr23,54472
1 Hana (HANA) до LAK
1 207,1738889
1 Hana (HANA) до LKR
රු16,8067098
1 Hana (HANA) до MDL
L0,9395676
1 Hana (HANA) до MGA
Ar247,9014684
1 Hana (HANA) до MOP
P0,4431294
1 Hana (HANA) до MVR
0,849609
1 Hana (HANA) до MWK
MK96,072453
1 Hana (HANA) до MZN
MT3,5489223
1 Hana (HANA) до NPR
रु7,7836401
1 Hana (HANA) до PYG
391,04226
1 Hana (HANA) до RWF
Fr80,46297
1 Hana (HANA) до SBD
$0,4564566
1 Hana (HANA) до SCR
0,7668693
1 Hana (HANA) до SRD
$2,2039857
1 Hana (HANA) до SVC
$0,4842216
1 Hana (HANA) до SZL
L0,9612243
1 Hana (HANA) до TMT
m0,194355
1 Hana (HANA) до TND
د.ت0,1627029
1 Hana (HANA) до TTD
$0,3753828
1 Hana (HANA) до UGX
Sh193,46652
1 Hana (HANA) до XAF
Fr31,31892
1 Hana (HANA) до XCD
$0,149931
1 Hana (HANA) до XOF
Fr31,31892
1 Hana (HANA) до XPF
Fr5,66406
1 Hana (HANA) до BWP
P0,7424361
1 Hana (HANA) до BZD
$0,11106
1 Hana (HANA) до CVE
$5,269797
1 Hana (HANA) до DJF
Fr9,82881
1 Hana (HANA) до DOP
$3,5361504
1 Hana (HANA) до DZD
د.ج7,224453
1 Hana (HANA) до FJD
$0,1271637
1 Hana (HANA) до GNF
Fr478,6686
1 Hana (HANA) до GTQ
Q0,4242492
1 Hana (HANA) до GYD
$11,5852239
1 Hana (HANA) до ISK
kr6,77466

Ресурс Hana

Щоб дізнатися більше про Hana, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHana
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Hana

Скільки сьогодні коштує Hana (HANA)?
Актуальна ціна HANA у USD становить 0,05553 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HANA до USD?
Поточна ціна HANA до USD — $ 0,05553. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hana?
Ринкова капіталізація HANA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HANA?
Циркуляційна пропозиція HANA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HANA?
HANA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HANA?
Історична мінімальна ціна HANA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі HANA?
Актуальний обсяг торгівлі HANA за 24 години — $ 1,34M USD.
Чи підніметься ціна HANA цього року?
HANA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HANA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:50:56 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор HANA до USD

Сума

HANA
HANA
USD
USD

1 HANA = 0,05553 USD

Торгувати HANA

HANA/USDT
$0,05533
$0,05533
+2,53%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --