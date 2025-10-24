Актуальна ціна Arm Holdings PLC сьогодні становить 167.29 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ARMON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Arm Holdings PLC сьогодні становить 167.29 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ARMON на MEXC вже зараз.

Курс Arm Holdings PLC (ARMON)

Актуальна ціна 1 ARMON до USD:

$167,35
+0,42%1D
USD
Графік ціни Arm Holdings PLC (ARMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:24:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 163,97
Мін. за 24 год
$ 169,26
Макс. за 24 год

$ 163,97
$ 169,26
$ 191,8179294374928
$ 130,83952449123566
-0,17%

+0,42%

-1,37%

-1,37%

Актуальна ціна Arm Holdings PLC (ARMON) становить $ 167,29. За останні 24 години ARMON торгувався між мінімумом у $ 163,97 і максимумом у $ 169,26, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARMON становить $ 191,8179294374928, тоді як його історичний мінімум — $ 130,83952449123566.

Що стосується короткострокових результатів, то ARMON змінився на -0,17% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2228

$ 926,23K
$ 55,90K
$ 926,23K
5,54K
5 536,67126371
ETH

Поточна ринкова капіталізація Arm Holdings PLC — $ 926,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,90K. Циркуляційна пропозиція ARMON — 5,54K, зі загальною пропозицією 5536.67126371. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 926,23K.

Історія ціни Arm Holdings PLC (ARMON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Arm Holdings PLC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,6999+0,42%
30 днів$ +26,31+18,66%
60 днів$ +67,29+67,29%
90 днів$ +67,29+67,29%
Зміна ціни Arm Holdings PLC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARMON на $ +0,6999 (+0,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Arm Holdings PLC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +26,31 (+18,66%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Arm Holdings PLC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARMON змінився на $ +67,29 (+67,29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Arm Holdings PLC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +67,29 (+67,29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Arm Holdings PLC (ARMON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Arm Holdings PLC зараз.

Що таке Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Arm Holdings PLC доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Arm Holdings PLC. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ARMON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Arm Holdings PLC у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Arm Holdings PLC безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Arm Holdings PLC (USD)

Скільки коштуватиме Arm Holdings PLC (ARMON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Arm Holdings PLC (ARMON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Arm Holdings PLC.

Перегляньте прогноз ціни Arm Holdings PLC вже зараз!

Токеноміка Arm Holdings PLC (ARMON)

Розуміння токеноміки Arm Holdings PLC (ARMON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ARMON зараз!

Як купити Arm Holdings PLC (ARMON)

Шукаєте як купити Arm Holdings PLC? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Arm Holdings PLC на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ARMON до місцевих валют

Ресурс Arm Holdings PLC

Щоб дізнатися більше про Arm Holdings PLC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтArm Holdings PLC
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Arm Holdings PLC

Скільки сьогодні коштує Arm Holdings PLC (ARMON)?
Актуальна ціна ARMON у USD становить 167,29 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ARMON до USD?
Поточна ціна ARMON до USD — $ 167,29. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Arm Holdings PLC?
Ринкова капіталізація ARMON — $ 926,23K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ARMON?
Циркуляційна пропозиція ARMON — 5,54K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ARMON?
ARMON досяг історичної максимальної ціни у 191,8179294374928 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ARMON?
Історична мінімальна ціна ARMON становила 130,83952449123566 USD.
Який обсяг торгівлі ARMON?
Актуальний обсяг торгівлі ARMON за 24 години — $ 55,90K USD.
Чи підніметься ціна ARMON цього року?
ARMON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ARMON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:24:37 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

