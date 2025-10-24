Актуальна ціна Trading Payment сьогодні становить 0.098 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TPTU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TPTU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trading Payment сьогодні становить 0.098 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TPTU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TPTU на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 TPTU до USD:

$0,098
$0,098$0,098
-5,76%1D
USD
Графік ціни Trading Payment (TPTU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:28:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trading Payment (TPTU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,098
$ 0,098$ 0,098
Мін. за 24 год
$ 0,11
$ 0,11$ 0,11
Макс. за 24 год

$ 0,098
$ 0,098$ 0,098

$ 0,11
$ 0,11$ 0,11

--
----

--
----

-2,00%

-5,76%

-17,65%

-17,65%

Актуальна ціна Trading Payment (TPTU) становить $ 0,098. За останні 24 години TPTU торгувався між мінімумом у $ 0,098 і максимумом у $ 0,11, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TPTU становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TPTU змінився на -2,00% за останню годину, -5,76% за 24 години та на -17,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 2,65K
$ 2,65K$ 2,65K

$ 588,00K
$ 588,00K$ 588,00K

--
----

6 000 000
6 000 000 6 000 000

SMART

Поточна ринкова капіталізація Trading Payment — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,65K. Циркуляційна пропозиція TPTU — --, зі загальною пропозицією 6000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 588,00K.

Історія ціни Trading Payment (TPTU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Trading Payment за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00599-5,76%
30 днів$ -1,086-91,73%
60 днів$ -1,034-91,35%
90 днів$ -1,008-91,14%
Зміна ціни Trading Payment сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TPTU на $ -0,00599 (-5,76%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Trading Payment за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,086 (-91,73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Trading Payment за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TPTU змінився на $ -1,034 (-91,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Trading Payment за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -1,008 (-91,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Trading Payment (TPTU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Trading Payment зараз.

Що таке Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) — TPT є торговим і платіжним токеном мережі Ultima Chain. Він дозволяє користувачам активувати автоматизовану торгівлю, взаємодіяти з продуктовою екосистемою та отримувати токени Energy за використання блокчейну. Користувачі можуть заморожувати токени TPT, щоб отримати токени UENERGY через зворотну транзакцію. Токени UENERGY використовуються для оплати комісій у мережі Ultima замість споживання ресурсу Energy.

Проєкт Trading Payment доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Trading Payment. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TPTU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Trading Payment у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Trading Payment безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Trading Payment (USD)

Скільки коштуватиме Trading Payment (TPTU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trading Payment (TPTU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trading Payment.

Перегляньте прогноз ціни Trading Payment вже зараз!

Токеноміка Trading Payment (TPTU)

Розуміння токеноміки Trading Payment (TPTU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TPTU зараз!

Як купити Trading Payment (TPTU)

Шукаєте як купити Trading Payment? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Trading Payment на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TPTU до місцевих валют

Ресурс Trading Payment

Щоб дізнатися більше про Trading Payment, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTrading Payment
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Trading Payment

Скільки сьогодні коштує Trading Payment (TPTU)?
Актуальна ціна TPTU у USD становить 0,098 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TPTU до USD?
Поточна ціна TPTU до USD — $ 0,098. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trading Payment?
Ринкова капіталізація TPTU — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TPTU?
Циркуляційна пропозиція TPTU — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TPTU?
TPTU досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TPTU?
Історична мінімальна ціна TPTU становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TPTU?
Актуальний обсяг торгівлі TPTU за 24 години — $ 2,65K USD.
Чи підніметься ціна TPTU цього року?
TPTU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TPTU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:28:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trading Payment (TPTU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

