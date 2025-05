RWAINC

RWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році.

РейтингNo.1400

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.88%

Циркуляційна пропозиція335,370,894.81

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,992,030.45

Коефіцієнт циркуляції0.3353%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.14355853970647262,2024-12-04

Найнижча ціна0.00999,2024-11-25

Публічний блокчейнBASE

