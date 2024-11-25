RWAINC

RWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році.

Ім'яRWAINC

РейтингNo.1400

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.88%

Циркуляційна пропозиція335,370,894.81

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,992,030.45

Коефіцієнт циркуляції0.3353%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.14355853970647262,2024-12-04

Найнижча ціна0.00999,2024-11-25

Публічний блокчейнBASE

ОписRWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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