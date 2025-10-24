Актуальна ціна Overlay Protocol сьогодні становить 0.09242 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OVL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OVL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Overlay Protocol сьогодні становить 0.09242 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OVL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OVL на MEXC вже зараз.

Логотип Overlay Protocol

Курс Overlay Protocol (OVL)

Актуальна ціна 1 OVL до USD:

$0,09242
$0,09242$0,09242
-0,78%1D
USD
Графік ціни Overlay Protocol (OVL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:10:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Overlay Protocol (OVL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,09096
$ 0,09096$ 0,09096
Мін. за 24 год
$ 0,09418
$ 0,09418$ 0,09418
Макс. за 24 год

$ 0,09096
$ 0,09096$ 0,09096

$ 0,09418
$ 0,09418$ 0,09418

$ 0,7841389069548613
$ 0,7841389069548613$ 0,7841389069548613

$ 0,10678946055291266
$ 0,10678946055291266$ 0,10678946055291266

-0,11%

-0,77%

-2,31%

-2,31%

Актуальна ціна Overlay Protocol (OVL) становить $ 0,09242. За останні 24 години OVL торгувався між мінімумом у $ 0,09096 і максимумом у $ 0,09418, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OVL становить $ 0,7841389069548613, тоді як його історичний мінімум — $ 0,10678946055291266.

Що стосується короткострокових результатів, то OVL змінився на -0,11% за останню годину, -0,77% за 24 години та на -2,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

$ 54,83K
$ 54,83K$ 54,83K

$ 9,24M
$ 9,24M$ 9,24M

10,91M
10,91M 10,91M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

88 871 915,39447941
88 871 915,39447941 88 871 915,39447941

10,91%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Overlay Protocol — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,83K. Циркуляційна пропозиція OVL — 10,91M, зі загальною пропозицією 88871915.39447941. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,24M.

Історія ціни Overlay Protocol (OVL) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Overlay Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0007265-0,77%
30 днів$ -0,14858-61,66%
60 днів$ -0,07628-45,22%
90 днів$ -0,07758-45,64%
Зміна ціни Overlay Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OVL на $ -0,0007265 (-0,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Overlay Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,14858 (-61,66%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Overlay Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OVL змінився на $ -0,07628 (-45,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Overlay Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,07758 (-45,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Overlay Protocol (OVL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Overlay Protocol зараз.

Що таке Overlay Protocol (OVL)

Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки.

Проєкт Overlay Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Overlay Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OVL, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Overlay Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Overlay Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Overlay Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Overlay Protocol (OVL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Overlay Protocol (OVL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Overlay Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Overlay Protocol вже зараз!

Токеноміка Overlay Protocol (OVL)

Розуміння токеноміки Overlay Protocol (OVL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OVL зараз!

Як купити Overlay Protocol (OVL)

Шукаєте як купити Overlay Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Overlay Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OVL до місцевих валют

1 Overlay Protocol (OVL) до VND
2 432,0323
1 Overlay Protocol (OVL) до AUD
A$0,1414026
1 Overlay Protocol (OVL) до GBP
0,069315
1 Overlay Protocol (OVL) до EUR
0,0794812
1 Overlay Protocol (OVL) до USD
$0,09242
1 Overlay Protocol (OVL) до MYR
RM0,3900124
1 Overlay Protocol (OVL) до TRY
3,886261
1 Overlay Protocol (OVL) до JPY
¥14,04784
1 Overlay Protocol (OVL) до ARS
ARS$137,1207814
1 Overlay Protocol (OVL) до RUB
7,5248364
1 Overlay Protocol (OVL) до INR
8,1163244
1 Overlay Protocol (OVL) до IDR
Rp1 540,3327172
1 Overlay Protocol (OVL) до PHP
5,4176604
1 Overlay Protocol (OVL) до EGP
￡E.4,3973436
1 Overlay Protocol (OVL) до BRL
R$0,4972196
1 Overlay Protocol (OVL) до CAD
C$0,129388
1 Overlay Protocol (OVL) до BDT
11,293724
1 Overlay Protocol (OVL) до NGN
134,919337
1 Overlay Protocol (OVL) до COP
$361,015625
1 Overlay Protocol (OVL) до ZAR
R.1,6016386
1 Overlay Protocol (OVL) до UAH
3,8622318
1 Overlay Protocol (OVL) до TZS
T.Sh.229,9002952
1 Overlay Protocol (OVL) до VES
Bs19,59304
1 Overlay Protocol (OVL) до CLP
$87,42932
1 Overlay Protocol (OVL) до PKR
Rs26,0920144
1 Overlay Protocol (OVL) до KZT
49,6073592
1 Overlay Protocol (OVL) до THB
฿3,0304518
1 Overlay Protocol (OVL) до TWD
NT$2,846536
1 Overlay Protocol (OVL) до AED
د.إ0,3391814
1 Overlay Protocol (OVL) до CHF
Fr0,0730118
1 Overlay Protocol (OVL) до HKD
HK$0,7181034
1 Overlay Protocol (OVL) до AMD
֏35,2610026
1 Overlay Protocol (OVL) до MAD
.د.م0,8530366
1 Overlay Protocol (OVL) до MXN
$1,700528
1 Overlay Protocol (OVL) до SAR
ريال0,346575
1 Overlay Protocol (OVL) до ETB
Br13,9563442
1 Overlay Protocol (OVL) до KES
KSh11,9092412
1 Overlay Protocol (OVL) до JOD
د.أ0,06552578
1 Overlay Protocol (OVL) до PLN
0,3364088
1 Overlay Protocol (OVL) до RON
лв0,4038754
1 Overlay Protocol (OVL) до SEK
kr0,8668996
1 Overlay Protocol (OVL) до BGN
лв0,1552656
1 Overlay Protocol (OVL) до HUF
Ft31,0549684
1 Overlay Protocol (OVL) до CZK
1,9352748
1 Overlay Protocol (OVL) до KWD
د.ك0,02828052
1 Overlay Protocol (OVL) до ILS
0,3040618
1 Overlay Protocol (OVL) до BOB
Bs0,6367738
1 Overlay Protocol (OVL) до AZN
0,157114
1 Overlay Protocol (OVL) до TJS
SM0,8530366
1 Overlay Protocol (OVL) до GEL
0,2504582
1 Overlay Protocol (OVL) до AOA
Kz84,5559822
1 Overlay Protocol (OVL) до BHD
.د.ب0,03474992
1 Overlay Protocol (OVL) до BMD
$0,09242
1 Overlay Protocol (OVL) до DKK
kr0,5942606
1 Overlay Protocol (OVL) до HNL
L2,4204798
1 Overlay Protocol (OVL) до MUR
4,2069584
1 Overlay Protocol (OVL) до NAD
$1,6007144
1 Overlay Protocol (OVL) до NOK
kr0,9223516
1 Overlay Protocol (OVL) до NZD
$0,1598866
1 Overlay Protocol (OVL) до PAB
B/.0,09242
1 Overlay Protocol (OVL) до PGK
K0,3890882
1 Overlay Protocol (OVL) до QAR
ر.ق0,3354846
1 Overlay Protocol (OVL) до RSD
дин.9,329799
1 Overlay Protocol (OVL) до UZS
soʻm1 113,4937198
1 Overlay Protocol (OVL) до ALL
L7,689344
1 Overlay Protocol (OVL) до ANG
ƒ0,1654318
1 Overlay Protocol (OVL) до AWG
ƒ0,166356
1 Overlay Protocol (OVL) до BBD
$0,18484
1 Overlay Protocol (OVL) до BAM
KM0,1552656
1 Overlay Protocol (OVL) до BIF
Fr271,80722
1 Overlay Protocol (OVL) до BND
$0,1192218
1 Overlay Protocol (OVL) до BSD
$0,09242
1 Overlay Protocol (OVL) до JMD
$14,791821
1 Overlay Protocol (OVL) до KHR
371,1642652
1 Overlay Protocol (OVL) до KMF
Fr39,18608
1 Overlay Protocol (OVL) до LAK
2 009,1303946
1 Overlay Protocol (OVL) до LKR
රු27,9718372
1 Overlay Protocol (OVL) до MDL
L1,5637464
1 Overlay Protocol (OVL) до MGA
Ar412,5887576
1 Overlay Protocol (OVL) до MOP
P0,7375116
1 Overlay Protocol (OVL) до MVR
1,414026
1 Overlay Protocol (OVL) до MWK
MK159,895842
1 Overlay Protocol (OVL) до MZN
MT5,9065622
1 Overlay Protocol (OVL) до NPR
रु12,9545114
1 Overlay Protocol (OVL) до PYG
650,82164
1 Overlay Protocol (OVL) до RWF
Fr133,91658
1 Overlay Protocol (OVL) до SBD
$0,7596924
1 Overlay Protocol (OVL) до SCR
1,2763202
1 Overlay Protocol (OVL) до SRD
$3,6681498
1 Overlay Protocol (OVL) до SVC
$0,8059024
1 Overlay Protocol (OVL) до SZL
L1,5997902
1 Overlay Protocol (OVL) до TMT
m0,32347
1 Overlay Protocol (OVL) до TND
د.ت0,2707906
1 Overlay Protocol (OVL) до TTD
$0,6247592
1 Overlay Protocol (OVL) до UGX
Sh321,99128
1 Overlay Protocol (OVL) до XAF
Fr52,12488
1 Overlay Protocol (OVL) до XCD
$0,249534
1 Overlay Protocol (OVL) до XOF
Fr52,12488
1 Overlay Protocol (OVL) до XPF
Fr9,42684
1 Overlay Protocol (OVL) до BWP
P1,2356554
1 Overlay Protocol (OVL) до BZD
$0,18484
1 Overlay Protocol (OVL) до CVE
$8,770658
1 Overlay Protocol (OVL) до DJF
Fr16,35834
1 Overlay Protocol (OVL) до DOP
$5,8853056
1 Overlay Protocol (OVL) до DZD
د.ج12,023842
1 Overlay Protocol (OVL) до FJD
$0,2116418
1 Overlay Protocol (OVL) до GNF
Fr796,6604
1 Overlay Protocol (OVL) до GTQ
Q0,7060888
1 Overlay Protocol (OVL) до GYD
$19,2815846
1 Overlay Protocol (OVL) до ISK
kr11,27524

Ресурс Overlay Protocol

Щоб дізнатися більше про Overlay Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOverlay Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Overlay Protocol

Скільки сьогодні коштує Overlay Protocol (OVL)?
Актуальна ціна OVL у USD становить 0,09242 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OVL до USD?
Поточна ціна OVL до USD — $ 0,09242. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Overlay Protocol?
Ринкова капіталізація OVL — $ 1,01M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OVL?
Циркуляційна пропозиція OVL — 10,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OVL?
OVL досяг історичної максимальної ціни у 0,7841389069548613 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OVL?
Історична мінімальна ціна OVL становила 0,10678946055291266 USD.
Який обсяг торгівлі OVL?
Актуальний обсяг торгівлі OVL за 24 години — $ 54,83K USD.
Чи підніметься ціна OVL цього року?
OVL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OVL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

