Що таке Overlay Protocol (OVL)

Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки. Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки.

Проєкт Overlay Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Overlay Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу OVL, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Overlay Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Overlay Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Overlay Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Overlay Protocol (OVL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Overlay Protocol (OVL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Overlay Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Overlay Protocol вже зараз!

Токеноміка Overlay Protocol (OVL)

Розуміння токеноміки Overlay Protocol (OVL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OVL зараз!

Як купити Overlay Protocol (OVL)

Шукаєте як купити Overlay Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Overlay Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OVL до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Overlay Protocol

Щоб дізнатися більше про Overlay Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Overlay Protocol Скільки сьогодні коштує Overlay Protocol (OVL)? Актуальна ціна OVL у USD становить 0,09242 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна OVL до USD? $ 0,09242 . Перегляньте Поточна ціна OVL до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Overlay Protocol? Ринкова капіталізація OVL — $ 1,01M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція OVL? Циркуляційна пропозиція OVL — 10,91M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) OVL? OVL досяг історичної максимальної ціни у 0,7841389069548613 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OVL? Історична мінімальна ціна OVL становила 0,10678946055291266 USD . Який обсяг торгівлі OVL? Актуальний обсяг торгівлі OVL за 24 години — $ 54,83K USD . Чи підніметься ціна OVL цього року? OVL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OVL для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Overlay Protocol (OVL)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році