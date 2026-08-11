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Поточна ціна Fefer сьогодні становить 0,002329 UAH. Ринкова капіталізація FEFER становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін FEFER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Fefer сьогодні становить 0,002329 UAH. Ринкова капіталізація FEFER становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін FEFER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FEFER

Інформація про ціну FEFER

Що таке FEFER

Токеноміка FEFER

Прогноз ціни FEFER

Історія FEFER

Посібник з купівлі FEFER

Конвертація FEFER у фіатну валюту

Спот FEFER

Ф'ючерси FEFER USDT-M

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Курс Fefer (FEFER)

Актуальна ціна 1 FEFER до UAH:

₴0,10468348
₴0,10468348₴0,10468348
+0,17%1D
UAH
Графік ціни Fefer (FEFER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:23:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Fefer

Поточна ціна Fefer (FEFER) сьогодні становить ₴ 0,002329, зі зміною 0,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FEFER до UAH становить ₴ 0,002329 за FEFER.

Fefer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FEFER. Протягом останніх 24 годин FEFER торгувався між ₴ 0,002111 (мінімум) та ₴ 0,002634 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці FEFER змінився на +0,08% за останню годину та на -17,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 76,30K.

Ринкова інформація щодо Fefer (FEFER)

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₴ 76,30K
₴ 76,30K₴ 76,30K

₴ 2,33M
₴ 2,33M₴ 2,33M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

STABLE

Поточна ринкова капіталізація Fefer — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 76,30K. Циркуляційна пропозиція FEFER — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,33M.

Історія ціни Fefer у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002111
₴ 0,002111₴ 0,002111
Мін. за 24 год
₴ 0,002634
₴ 0,002634₴ 0,002634
Макс. за 24 год

₴ 0,002111
₴ 0,002111₴ 0,002111

₴ 0,002634
₴ 0,002634₴ 0,002634

--
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--
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+0,08%

+0,17%

-17,06%

-17,06%

Історія ціни Fefer (FEFER) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Fefer за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00017766+0,17%
30 днів₴ +0,000829+55,26%
60 днів₴ +0,000829+55,26%
90 днів₴ +0,000829+55,26%
Зміна ціни Fefer сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FEFER на ₴ +0,00017766 (+0,17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fefer за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000829 (+55,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fefer за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FEFER змінився на ₴ +0,000829 (+55,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fefer за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000829 (+55,26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fefer (FEFER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fefer зараз.

Аналіз для Fefer

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Fefer. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Fefer сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку FEFER: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

FEFER_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,00244; поточна ціна 0,002461 знаходиться між рівнями S1 і R1. Короткостроковий набір середніх ліній демонструє бичаче перестановлення, а ціна стабільно утримується в основній зоні системи опорних рівнів. Ринкова структура перебуває в середньо-верхній частині діапазону коливань, де сили биків і ведмедів досягають короткочасного балансу. Індикатор MACD зафіксував сигнал золотого перетину: швидка і повільна лінії розходяться вгору. Група MA та EMA одночасно спрямовані у напрямку покупок, а краткострокова енергія ринку проявляється у формі концентрованого випуску. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи жодних екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Волатильність залишається стабільною, а смужки Болінджера розкриваються помірно, що свідчить про відсутність різких односторонніх рухів ціни та про відносно рівномірне розподілення енергії ринку. Найближчий опір знаходиться на рівні R1 — 0,002526, що приблизно на 2,6% вище поточної ціни. Наступний рівень опору — R2 — на позначці 0,002608, що відповідає приблизно 6% відстані від поточної ціни. У нижній частині діапазону найближчий рівень підтримки — центральний рівень 0,00244, який знаходиться менш ніж у 1% відстані від поточної ціни. Наступний рівень підтримки — S1 — на позначці 0,002358, що відповідає приблизно 4,2% відстані від поточної ціни. Далекий опорний рівень S2 розташований на позначці 0,002272, служить глибокою точкою корекції у нижній частині діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Fefer

Прогноз ціни Fefer (FEFER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FEFER у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Fefer (FEFER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Fefer потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Fefer у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FEFER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Fefer.

Як купити та інвестувати Fefer в Україна

Готові розпочати торгівлю з Fefer? Купівля FEFER на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Fefer. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Fefer (FEFER).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Fefer буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Fefer (FEFER)

Що ви можете зробити з Fefer

Володіння Fefer відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Fefer (FEFER)

FEFER — це мемкоїн.

Ресурс Fefer

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Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про Fefer

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:23:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fefer (FEFER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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FEFER USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Fefer (FEFER) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Fefer у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FEFER/USD1
₴0,10522216
₴0,10522216₴0,10522216
+1,73%
23.65M (USDT)
FEFER/USDT
₴0,10418969
₴0,10418969₴0,10418969
-0,08%
32.57M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 FEFER = 0,10454881 UAH