Сьогоднішня ціна Fefer

Поточна ціна Fefer (FEFER) сьогодні становить ₴ 0,002329, зі зміною 0,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FEFER до UAH становить ₴ 0,002329 за FEFER.

Fefer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- FEFER. Протягом останніх 24 годин FEFER торгувався між ₴ 0,002111 (мінімум) та ₴ 0,002634 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці FEFER змінився на +0,08% за останню годину та на -17,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 76,30K.

Ринкова інформація щодо Fefer (FEFER)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 76,30K₴ 76,30K ₴ 76,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,33M₴ 2,33M ₴ 2,33M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн STABLE

Поточна ринкова капіталізація Fefer — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 76,30K. Циркуляційна пропозиція FEFER — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,33M.