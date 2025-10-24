Актуальна ціна ATLA сьогодні становить 56.8137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ATLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ATLA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ATLA сьогодні становить 56.8137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ATLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ATLA на MEXC вже зараз.

Курс ATLA (ATLA)

$56,781
$56,781$56,781
-0,17%1D
Графік ціни ATLA (ATLA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:25:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ATLA (ATLA) (USD)

$ 55,8986
$ 55,8986$ 55,8986
$ 58,1961
$ 58,1961$ 58,1961
$ 55,8986
$ 55,8986$ 55,8986

$ 58,1961
$ 58,1961$ 58,1961

--
----

--
----

+0,17%

-0,16%

+3,32%

+3,32%

Актуальна ціна ATLA (ATLA) становить $ 56,8137. За останні 24 години ATLA торгувався між мінімумом у $ 55,8986 і максимумом у $ 58,1961, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ATLA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ATLA змінився на +0,17% за останню годину, -0,16% за 24 години та на +3,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

--
----

$ 14,67M
$ 14,67M$ 14,67M

$ 170,44B
$ 170,44B$ 170,44B

--
----

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

ATLETA

Поточна ринкова капіталізація ATLA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,67M. Циркуляційна пропозиція ATLA — --, зі загальною пропозицією 3000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,44B.

Відстежуйте зміни ціни на ATLA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,096692-0,16%
30 днів$ +22,9204+67,62%
60 днів$ +44,0335+344,54%
90 днів$ +56,6887+45 350,96%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ATLA на $ -0,096692 (-0,16%), що відображає його останню ринкову активність.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +22,9204 (+67,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ATLA змінився на $ +44,0335 (+344,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +56,6887 (+45 350,96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ATLA (ATLA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ATLA зараз.

Що таке ATLA (ATLA)

Модульна, багаторівнева, сумісна з EVM платформа смартконтрактів і блокчейн-мережа, яка робить акцент на безпеці та децентралізації, зберігаючи масштабованість та інтероперабельність. ATLETA — це інфраструктура, створена для захисту та прискорення цифровізації спорту, токенізації аналогових активів і трансформації спортивних ринків із приватних у публічні. Написана мовою RUST та побудована на основі фреймворку Substrate, ATLETA успадковує безліч перевірених техніко-економічних механізмів, які забезпечують вищу ефективність транзакцій, гарантії розрахунків та ширші програмні парадигми, ніж у альтернативних публічних мереж.

Проєкт ATLA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ATLA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ATLA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ATLA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ATLA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Скільки коштуватиме ATLA (ATLA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ATLA (ATLA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ATLA.

Перегляньте прогноз ціни ATLA вже зараз!

Розуміння токеноміки ATLA (ATLA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ATLA зараз!

Шукаєте як купити ATLA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ATLA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Щоб дізнатися більше про ATLA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтATLA
Оглядач блокчейну

Скільки сьогодні коштує ATLA (ATLA)?
Актуальна ціна ATLA у USD становить 56,8137 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ATLA до USD?
Поточна ціна ATLA до USD — $ 56,8137. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ATLA?
Ринкова капіталізація ATLA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ATLA?
Циркуляційна пропозиція ATLA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ATLA?
ATLA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ATLA?
Історична мінімальна ціна ATLA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ATLA?
Актуальний обсяг торгівлі ATLA за 24 години — $ 14,67M USD.
Чи підніметься ціна ATLA цього року?
ATLA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ATLA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:25:59 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 56,8137 USD

ATLA/USDT
$56,781
$56,781$56,781
-0,16%

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --