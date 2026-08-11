Сьогоднішня ціна Robinhood Dog

Поточна ціна Robinhood Dog (BRODIE) сьогодні становить ₴ 0,0009528, зі зміною 38,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRODIE до UAH становить ₴ 0,0009528 за BRODIE.

Robinhood Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BRODIE. Протягом останніх 24 годин BRODIE торгувався між ₴ 0,0006306 (мінімум) та ₴ 0,0012737 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BRODIE змінився на -3,39% за останню годину та на +43,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,88K.

Ринкова інформація щодо Robinhood Dog (BRODIE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 81,88K₴ 81,88K ₴ 81,88K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 952,80K₴ 952,80K ₴ 952,80K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Robinhood Dog — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,88K. Циркуляційна пропозиція BRODIE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 952,80K.