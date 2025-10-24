Актуальна ціна NetX сьогодні становить 0.885 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NETX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NETX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NetX сьогодні становить 0.885 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NETX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NETX на MEXC вже зараз.

Курс NetX (NETX)

Актуальна ціна 1 NETX до USD:

$0,8849
$0,8849$0,8849
-1,46%1D
USD
Графік ціни NetX (NETX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NetX (NETX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,8602
$ 0,8602$ 0,8602
Мін. за 24 год
$ 0,94
$ 0,94$ 0,94
Макс. за 24 год

$ 0,8602
$ 0,8602$ 0,8602

$ 0,94
$ 0,94$ 0,94

$ 1,9687184275031666
$ 1,9687184275031666$ 1,9687184275031666

$ 0,8106785229017937
$ 0,8106785229017937$ 0,8106785229017937

-0,04%

-1,46%

-5,47%

-5,47%

Актуальна ціна NetX (NETX) становить $ 0,885. За останні 24 години NETX торгувався між мінімумом у $ 0,8602 і максимумом у $ 0,94, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NETX становить $ 1,9687184275031666, тоді як його історичний мінімум — $ 0,8106785229017937.

Що стосується короткострокових результатів, то NETX змінився на -0,04% за останню годину, -1,46% за 24 години та на -5,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NetX (NETX)

No.997

$ 14,13M
$ 14,13M$ 14,13M

$ 262,47K
$ 262,47K$ 262,47K

$ 17,70M
$ 17,70M$ 17,70M

15,96M
15,96M 15,96M

20 000 000
20 000 000 20 000 000

20 000 000
20 000 000 20 000 000

79,82%

BSC

Поточна ринкова капіталізація NetX — $ 14,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 262,47K. Циркуляційна пропозиція NETX — 15,96M, зі загальною пропозицією 20000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,70M.

Історія ціни NetX (NETX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на NetX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,013111-1,46%
30 днів$ -0,3636-29,13%
60 днів$ +0,385+77,00%
90 днів$ +0,385+77,00%
Зміна ціни NetX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NETX на $ -0,013111 (-1,46%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NetX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,3636 (-29,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NetX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NETX змінився на $ +0,385 (+77,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NetX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,385 (+77,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NetX (NETX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NetX зараз.

Що таке NetX (NETX)

NetX: Економічна мережа на основі ШІ, що керується RWA, поєднує блокчейн і реальну цінність NetX — це блокчейн-екосистема нового покоління, побудована на довірених обчисленнях та захищеній мережі Layer-1, створена для забезпечення модульної економічної інфраструктури. Завдяки ШІ та протоколу MCP вона надає інтелектуальну підтримку для dApp та фінансових операцій. У межах екосистеми NetX усі проекти можуть безперешкодно використовувати токени, що підкріплені реальними активами (RWA), для платежів і розрахунків, включаючи регульовані стейблкоїни, токенізовані фінансові інструменти та матеріальні активи. NetX створює безшовний зв’язок між інноваціями на блокчейні та реальною економікою, сприяючи злиттю Web3 і глобальної мережі цінностей.

Проєкт NetX доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NetX. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NETX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про NetX у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі NetX безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни NetX (USD)

Скільки коштуватиме NetX (NETX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NetX (NETX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NetX.

Перегляньте прогноз ціни NetX вже зараз!

Токеноміка NetX (NETX)

Розуміння токеноміки NetX (NETX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NETX зараз!

Як купити NetX (NETX)

Шукаєте як купити NetX? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати NetX на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NETX до місцевих валют

1 NetX (NETX) до VND
23 288,775
1 NetX (NETX) до AUD
A$1,35405
1 NetX (NETX) до GBP
0,66375
1 NetX (NETX) до EUR
0,7611
1 NetX (NETX) до USD
$0,885
1 NetX (NETX) до MYR
RM3,7347
1 NetX (NETX) до TRY
37,21425
1 NetX (NETX) до JPY
¥134,52
1 NetX (NETX) до ARS
ARS$1 313,04795
1 NetX (NETX) до RUB
72,0567
1 NetX (NETX) до INR
77,7207
1 NetX (NETX) до IDR
Rp14 749,9941
1 NetX (NETX) до PHP
51,8787
1 NetX (NETX) до EGP
￡E.42,1083
1 NetX (NETX) до BRL
R$4,7613
1 NetX (NETX) до CAD
C$1,239
1 NetX (NETX) до BDT
108,147
1 NetX (NETX) до NGN
1 291,96725
1 NetX (NETX) до COP
$3 457,03125
1 NetX (NETX) до ZAR
R.15,33705
1 NetX (NETX) до UAH
36,98415
1 NetX (NETX) до TZS
T.Sh.2 201,4906
1 NetX (NETX) до VES
Bs187,62
1 NetX (NETX) до CLP
$837,21
1 NetX (NETX) до PKR
Rs249,8532
1 NetX (NETX) до KZT
475,0326
1 NetX (NETX) до THB
฿29,01915
1 NetX (NETX) до TWD
NT$27,258
1 NetX (NETX) до AED
د.إ3,24795
1 NetX (NETX) до CHF
Fr0,69915
1 NetX (NETX) до HKD
HK$6,87645
1 NetX (NETX) до AMD
֏337,65405
1 NetX (NETX) до MAD
.د.م8,16855
1 NetX (NETX) до MXN
$16,284
1 NetX (NETX) до SAR
ريال3,31875
1 NetX (NETX) до ETB
Br133,64385
1 NetX (NETX) до KES
KSh114,0411
1 NetX (NETX) до JOD
د.أ0,627465
1 NetX (NETX) до PLN
3,2214
1 NetX (NETX) до RON
лв3,86745
1 NetX (NETX) до SEK
kr8,3013
1 NetX (NETX) до BGN
лв1,4868
1 NetX (NETX) до HUF
Ft297,3777
1 NetX (NETX) до CZK
18,5319
1 NetX (NETX) до KWD
د.ك0,27081
1 NetX (NETX) до ILS
2,91165
1 NetX (NETX) до BOB
Bs6,09765
1 NetX (NETX) до AZN
1,5045
1 NetX (NETX) до TJS
SM8,16855
1 NetX (NETX) до GEL
2,39835
1 NetX (NETX) до AOA
Kz809,69535
1 NetX (NETX) до BHD
.د.ب0,33276
1 NetX (NETX) до BMD
$0,885
1 NetX (NETX) до DKK
kr5,69055
1 NetX (NETX) до HNL
L23,17815
1 NetX (NETX) до MUR
40,2852
1 NetX (NETX) до NAD
$15,3282
1 NetX (NETX) до NOK
kr8,8323
1 NetX (NETX) до NZD
$1,53105
1 NetX (NETX) до PAB
B/.0,885
1 NetX (NETX) до PGK
K3,72585
1 NetX (NETX) до QAR
ر.ق3,21255
1 NetX (NETX) до RSD
дин.89,34075
1 NetX (NETX) до UZS
soʻm10 662,64815
1 NetX (NETX) до ALL
L73,632
1 NetX (NETX) до ANG
ƒ1,58415
1 NetX (NETX) до AWG
ƒ1,593
1 NetX (NETX) до BBD
$1,77
1 NetX (NETX) до BAM
KM1,4868
1 NetX (NETX) до BIF
Fr2 602,785
1 NetX (NETX) до BND
$1,14165
1 NetX (NETX) до BSD
$0,885
1 NetX (NETX) до JMD
$141,64425
1 NetX (NETX) до KHR
3 554,2131
1 NetX (NETX) до KMF
Fr375,24
1 NetX (NETX) до LAK
19 239,13005
1 NetX (NETX) до LKR
රු267,8541
1 NetX (NETX) до MDL
L14,9742
1 NetX (NETX) до MGA
Ar3 950,8878
1 NetX (NETX) до MOP
P7,0623
1 NetX (NETX) до MVR
13,5405
1 NetX (NETX) до MWK
MK1 531,1385
1 NetX (NETX) до MZN
MT56,56035
1 NetX (NETX) до NPR
रु124,05045
1 NetX (NETX) до PYG
6 232,17
1 NetX (NETX) до RWF
Fr1 282,365
1 NetX (NETX) до SBD
$7,2747
1 NetX (NETX) до SCR
12,22185
1 NetX (NETX) до SRD
$35,12565
1 NetX (NETX) до SVC
$7,7172
1 NetX (NETX) до SZL
L15,31935
1 NetX (NETX) до TMT
m3,0975
1 NetX (NETX) до TND
د.ت2,59305
1 NetX (NETX) до TTD
$5,9826
1 NetX (NETX) до UGX
Sh3 083,34
1 NetX (NETX) до XAF
Fr499,14
1 NetX (NETX) до XCD
$2,3895
1 NetX (NETX) до XOF
Fr499,14
1 NetX (NETX) до XPF
Fr90,27
1 NetX (NETX) до BWP
P11,83245
1 NetX (NETX) до BZD
$1,77
1 NetX (NETX) до CVE
$83,9865
1 NetX (NETX) до DJF
Fr156,645
1 NetX (NETX) до DOP
$56,3568
1 NetX (NETX) до DZD
د.ج115,1385
1 NetX (NETX) до FJD
$2,02665
1 NetX (NETX) до GNF
Fr7 628,7
1 NetX (NETX) до GTQ
Q6,7614
1 NetX (NETX) до GYD
$184,63755
1 NetX (NETX) до ISK
kr107,97

Ресурс NetX

Щоб дізнатися більше про NetX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNetX
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NetX

Скільки сьогодні коштує NetX (NETX)?
Актуальна ціна NETX у USD становить 0,885 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NETX до USD?
Поточна ціна NETX до USD — $ 0,885. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NetX?
Ринкова капіталізація NETX — $ 14,13M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NETX?
Циркуляційна пропозиція NETX — 15,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NETX?
NETX досяг історичної максимальної ціни у 1,9687184275031666 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NETX?
Історична мінімальна ціна NETX становила 0,8106785229017937 USD.
Який обсяг торгівлі NETX?
Актуальний обсяг торгівлі NETX за 24 години — $ 262,47K USD.
Чи підніметься ціна NETX цього року?
NETX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NETX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NetX (NETX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

