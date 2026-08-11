Сьогоднішня ціна MarsCoin

Поточна ціна MarsCoin (MARSCOIN) сьогодні становить ₴ 0.05398, зі зміною 6.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARSCOIN до UAH становить ₴ 0.05398 за MARSCOIN.

MarsCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MARSCOIN. Протягом останніх 24 годин MARSCOIN торгувався між ₴ 0.05009 (мінімум) та ₴ 0.06318 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MARSCOIN змінився на -3.53% за останню годину та на +100.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 183,84K.

Ринкова інформація щодо MarsCoin (MARSCOIN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 183,84K₴ 183,84K ₴ 183,84K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 53.98M₴ 53.98M ₴ 53.98M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація MarsCoin — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 183,84K. Циркуляційна пропозиція MARSCOIN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 53.98M.