Сьогоднішня ціна Akita

Поточна ціна Akita (AKITA) сьогодні становить ₴ 0,009343, зі зміною 0,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AKITA до UAH становить ₴ 0,009343 за AKITA.

Akita наразі посідає №4724 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 AKITA. Протягом останніх 24 годин AKITA торгувався між ₴ 0,009269 (мінімум) та ₴ 0,009375 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,80441761040334049274, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,19658792918662498945.

У короткостроковій динаміці AKITA змінився на 0,00% за останню годину та на +0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,68K.

Ринкова інформація щодо Akita (AKITA)

Рейтинг No.4724 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 3,68K₴ 3,68K ₴ 3,68K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 934,30K₴ 934,30K ₴ 934,30K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Akita — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,68K. Циркуляційна пропозиція AKITA — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 934,30K.