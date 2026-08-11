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Поточна ціна ETHW сьогодні становить 0.2366 UAH. Ринкова капіталізація ETHW становить 25,509,975.175213438 UAH. Відстежуйте оновлення цін ETHW до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ETHW сьогодні становить 0.2366 UAH. Ринкова капіталізація ETHW становить 25,509,975.175213438 UAH. Відстежуйте оновлення цін ETHW до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ETHW

Інформація про ціну ETHW

Що таке ETHW

Офіційний вебсайт ETHW

Токеноміка ETHW

Прогноз ціни ETHW

Історія ETHW

Посібник з купівлі ETHW

Конвертація ETHW у фіатну валюту

Спот ETHW

Ф'ючерси ETHW USDT-M

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Курс ETHW (ETHW)

Актуальна ціна 1 ETHW до UAH:

₴10.625463
₴10.625463₴10.625463
-1,00%1D
UAH
Графік ціни ETHW (ETHW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ETHW

Поточна ціна ETHW (ETHW) сьогодні становить ₴ 0.2366, зі зміною 1.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETHW до UAH становить ₴ 0.2366 за ETHW.

ETHW наразі посідає №641 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 25,51M, з циркуляційною пропозицією у 107,82M ETHW. Протягом останніх 24 годин ETHW торгувався між ₴ 0.2366 (мінімум) та ₴ 0.246 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6,345.7520756127419852, тоді як історичний мінімум — ₴ 9.425171383361479625.

У короткостроковій динаміці ETHW змінився на -0.22% за останню годину та на +0.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,92K.

Ринкова інформація щодо ETHW (ETHW)

No.641

₴ 25,51M
₴ 25,51M₴ 25,51M

₴ 57,92K
₴ 57,92K₴ 57,92K

₴ 25.51M
₴ 25.51M₴ 25.51M

107,82M
107,82M 107,82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

Поточна ринкова капіталізація ETHW — ₴ 25,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,92K. Циркуляційна пропозиція ETHW — 107,82M, зі загальною пропозицією 107818999.04993. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 25.51M.

Історія ціни ETHW у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.2366
₴ 0.2366₴ 0.2366
Мін. за 24 год
₴ 0.246
₴ 0.246₴ 0.246
Макс. за 24 год

₴ 0.2366
₴ 0.2366₴ 0.2366

₴ 0.246
₴ 0.246₴ 0.246

₴ 6,345.7520756127419852
₴ 6,345.7520756127419852₴ 6,345.7520756127419852

₴ 9.425171383361479625
₴ 9.425171383361479625₴ 9.425171383361479625

-0.22%

-1.00%

+0.89%

+0.89%

Історія ціни ETHW (ETHW) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ETHW за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.107328-1.00%
30 днів₴ -0.0131-5.25%
60 днів₴ +0.0065+2.82%
90 днів₴ -0.0876-27.03%
Зміна ціни ETHW сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ETHW на ₴ -0.107328 (-1.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ETHW за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0131 (-5.25%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ETHW за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ETHW змінився на ₴ +0.0065 (+2.82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ETHW за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0876 (-27.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ETHW (ETHW)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ETHW зараз.

Аналіз для ETHW

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ETHW. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ETHW сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ETHW: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ETHW_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався біля рівня 0,2471. Ціна перебуває в дуже вузькому діапазоні нижче центрального значення 0,2474. Рівень S1 на позначці 0,2447 створює близьку опорну зону, що спирається на поточну ціну. Опорний рівень R1 на 0,2489 виступає прямим верхнім кордоном. На ринку спостерігається рівновага між биками і ведмедями поблизу центральної осі. Ціна поки не змогла ефективно пробити основну зону центральної системи. Ринок знаходиться у фазі згортання перед визначенням напрямку руху. Короткострокові середні значення показують послідовність сигналів для покупки. Індикатор MACD завершив перехід через нульовий рівень (золотий хрест). Енергія ринку трохи схильна до сторони биків. Показники RSI знаходяться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори на короткий час демонструють односторонню резонансну реакцію. Волатильність залишається на низькому рівні, а стрічки Болінджера звужуються, що свідчить про прихід зміни тренду. Розподіл енергії поки не формував чітко одностороннього розвитку. Сили биків і ведмедів на мікрорівні зберігають динамічну рівновагу. Верхній рівень R1 на 0,2489 відстає від поточної ціни лише на 0,0018. Ця позначка є головною метою тестування в найближчому періоді. Рівень R2 на 0,2516 знаходиться у дальній зоні порівняння. Нижній рівень S1 на 0,2447 відстає від поточної ціни на 0,0024, забезпечуючи близьку ліквідність. Рівень S2 на 0,2432 виступає другорядним захисним рубежем. Ключовий опорний рівень 0,2474 знаходиться безпосередньо поруч із поточною ціною; його подолання може змінити характер краткосрочної структури.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ETHW?

Ціни на ETHW залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до форку Ethereum у режимі Proof-of-Work.
2. Зміни складності майнінгу та хешрейту, що впливають на пропозицію.
3. Лістинги на біржах та обсяги торгів.
4. Конкуренція з іншими криптовалютами, що працюють за алгоритмом Proof-of-Work.
5. Регуляторні зміни.
6. Загальні тренди на ринку криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ETHW?

Люди хочуть знати ціну ETHW сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. ETHW з’явився після об’єднання мереж Ethereum, що викликало зацікавлення серед трейдерів і інвесторів. Ціни в реальному часі допомагають оцінювати прибутковість, менеджмент ризиків та точки входу/виходу.

Прогноз ціни ETHW

Прогноз ціни ETHW (ETHW) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ETHW у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ETHW (ETHW) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ETHW потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ETHW у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ETHW на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ETHW.

Як купити та інвестувати ETHW в Україна

Готові розпочати торгівлю з ETHW? Купівля ETHW на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ETHW. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ETHW (ETHW).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ETHW буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ETHW (ETHW)

Що ви можете зробити з ETHW

Володіння ETHW відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Ресурс ETHW

Щоб дізнатися більше про ETHW, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтETHW
Оглядач блокчейну

Категорія :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про ETHW

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ETHW (ETHW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ETHW

ETHW USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ETHW з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ETHWUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ETHW (ETHW) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ETHW у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ETHW/USDT
₴10.670353
₴10.670353₴10.670353
-0.37%
241.57K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ETHW = 10.620974 UAH