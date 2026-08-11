Сьогоднішня ціна ETHW

Поточна ціна ETHW (ETHW) сьогодні становить ₴ 0.2366, зі зміною 1.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETHW до UAH становить ₴ 0.2366 за ETHW.

ETHW наразі посідає №641 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 25,51M, з циркуляційною пропозицією у 107,82M ETHW. Протягом останніх 24 годин ETHW торгувався між ₴ 0.2366 (мінімум) та ₴ 0.246 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6,345.7520756127419852, тоді як історичний мінімум — ₴ 9.425171383361479625.

У короткостроковій динаміці ETHW змінився на -0.22% за останню годину та на +0.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,92K.

Ринкова інформація щодо ETHW (ETHW)

Рейтинг No.641 Ринкова капіталізація ₴ 25,51M₴ 25,51M ₴ 25,51M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,92K₴ 57,92K ₴ 57,92K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 25.51M₴ 25.51M ₴ 25.51M Циркуляційне постачання 107,82M 107,82M 107,82M Загальна пропозиція 107,818,999.04993 107,818,999.04993 107,818,999.04993 Публічний блокчейн ETHW

Поточна ринкова капіталізація ETHW — ₴ 25,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,92K. Циркуляційна пропозиція ETHW — 107,82M, зі загальною пропозицією 107818999.04993. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 25.51M.