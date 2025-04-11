Що таке Bedrock (BR)

Bedrock — це перший мультиактивний протокол ліквідного рестейкінгу, який вперше впроваджує стекінг Bitcoin через uniBTC. Як провідний токен ліквідного стекінгу BTC, uniBTC дозволяє власникам отримувати винагороди, зберігаючи ліквідність, і відкриває нові можливості прибутковості на ринку Bitcoin вартістю 1 трлн $. Завдяки інноваційному підходу до BTCFi 2.0, Bedrock переосмислює роль Bitcoin у DeFi та розширює ліквідний рестейкінг на понад 12 блокчейнів для BTC, ETH і DePIN-активів.

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Прогноз ціни Bedrock

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Bedrock, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BR? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Bedrock.

Історія ціни Bedrock

Відстеження траєкторії ціни BR надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BR. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Bedrock.

Як купити Bedrock (BR)

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BR до місцевих валют

1 BR до VND ₫ 1,328.46021 1 BR до AUD A$ 0.0823779 1 BR до GBP ￡ 0.0393756 1 BR до EUR € 0.0455928 1 BR до USD $ 0.05181 1 BR до MYR RM 0.2290002 1 BR до TRY ₺ 1.9713705 1 BR до JPY ¥ 7.4564952 1 BR до RUB ₽ 4.3131825 1 BR до INR ₹ 4.4598048 1 BR до IDR Rp 878.1354615 1 BR до KRW ₩ 73.4888583 1 BR до PHP ₱ 2.95317 1 BR до EGP ￡E. 2.6588892 1 BR до BRL R$ 0.3041247 1 BR до CAD C$ 0.0720159 1 BR до BDT ৳ 6.2964693 1 BR до NGN ₦ 82.7633664 1 BR до UAH ₴ 2.144934 1 BR до VES Bs 3.67851 1 BR до PKR Rs 14.5285602 1 BR до KZT ₸ 26.7748899 1 BR до THB ฿ 1.735635 1 BR до TWD NT$ 1.6770897 1 BR до AED د.إ 0.1901427 1 BR до CHF Fr 0.0419661 1 BR до HKD HK$ 0.4015275 1 BR до MAD .د.م 0.481833 1 BR до MXN $ 1.0538154

Ресурс Bedrock

Щоб дізнатися більше про Bedrock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Bedrock Яка сьогодні ціна Bedrock (BR)? Поточна ціна Bedrock (BR) становить 0.05181 USD . Яка ринкова капіталізація Bedrock (BR)? Поточна ринкова капіталізація Bedrock становить $ 10.88M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції BR на ринкову ціну в реальному часі 0.05181 USD . Яка циркуляційна пропозиція Bedrock (BR)? Поточна циркуляційна пропозиція Bedrock (BR) становить 210.00M USD . Яка була найвища ціна Bedrock (BR)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Bedrock (BR) становить 0.5 USD . Який обсяг торгівлі Bedrock (BR) за 24 год? Обсяг торгівлі Bedrock (BR) за 24 год становить $ 351.56K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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