Актуальна ціна OroBit сьогодні становить 1.8755 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XRB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XRB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OroBit сьогодні становить 1.8755 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XRB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XRB на MEXC вже зараз.

Докладніше про XRB

Інформація про ціну XRB

Whitepaper XRB

Офіційний вебсайт XRB

Токеноміка XRB

Прогноз ціни XRB

Історія XRB

Посібник з купівлі XRB

Конвертація XRB у фіатну валюту

Спот XRB

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OroBit

Курс OroBit (XRB)

Актуальна ціна 1 XRB до USD:

$1,8755
$1,8755$1,8755
-5,09%1D
USD
Графік ціни OroBit (XRB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OroBit (XRB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,8648
$ 1,8648$ 1,8648
Мін. за 24 год
$ 1,9782
$ 1,9782$ 1,9782
Макс. за 24 год

$ 1,8648
$ 1,8648$ 1,8648

$ 1,9782
$ 1,9782$ 1,9782

--
----

--
----

-0,11%

-5,09%

+9,33%

+9,33%

Актуальна ціна OroBit (XRB) становить $ 1,8755. За останні 24 години XRB торгувався між мінімумом у $ 1,8648 і максимумом у $ 1,9782, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XRB становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то XRB змінився на -0,11% за останню годину, -5,09% за 24 години та на +9,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OroBit (XRB)

--
----

$ 96,13K
$ 96,13K$ 96,13K

$ 937,75M
$ 937,75M$ 937,75M

--
----

500 000 000
500 000 000 500 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація OroBit — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 96,13K. Циркуляційна пропозиція XRB — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 937,75M.

Історія ціни OroBit (XRB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OroBit за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,100583-5,09%
30 днів$ +0,8738+87,23%
60 днів$ +1,3755+275,10%
90 днів$ +1,3755+275,10%
Зміна ціни OroBit сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XRB на $ -0,100583 (-5,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OroBit за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,8738 (+87,23%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OroBit за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XRB змінився на $ +1,3755 (+275,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OroBit за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +1,3755 (+275,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OroBit (XRB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OroBit зараз.

Що таке OroBit (XRB)

OroBit — це нативний протокол Bitcoin, що забезпечує програмовані фінанси за допомогою протоколу на власній мові смартконтрактів (SCL). Створений на базі Bitcoin рівня 1 та Lightning Network, OroBit гарантує безпечну токенізацію, безперебійний переказ та розширені можливості програмування активів реального світу, таких як золото, нерухомість та товари.

Проєкт OroBit доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OroBit. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XRB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OroBit у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OroBit безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OroBit (USD)

Скільки коштуватиме OroBit (XRB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OroBit (XRB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OroBit.

Перегляньте прогноз ціни OroBit вже зараз!

Токеноміка OroBit (XRB)

Розуміння токеноміки OroBit (XRB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XRB зараз!

Як купити OroBit (XRB)

Шукаєте як купити OroBit? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OroBit на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XRB до місцевих валют

1 OroBit (XRB) до VND
49 353,7825
1 OroBit (XRB) до AUD
A$2,869515
1 OroBit (XRB) до GBP
1,406625
1 OroBit (XRB) до EUR
1,61293
1 OroBit (XRB) до USD
$1,8755
1 OroBit (XRB) до MYR
RM7,91461
1 OroBit (XRB) до TRY
78,864775
1 OroBit (XRB) до JPY
¥285,076
1 OroBit (XRB) до ARS
ARS$2 782,623085
1 OroBit (XRB) до RUB
152,70321
1 OroBit (XRB) до INR
164,36882
1 OroBit (XRB) до IDR
Rp31 258,32083
1 OroBit (XRB) до PHP
109,923055
1 OroBit (XRB) до EGP
￡E.89,255045
1 OroBit (XRB) до BRL
R$10,09019
1 OroBit (XRB) до CAD
C$2,6257
1 OroBit (XRB) до BDT
229,1861
1 OroBit (XRB) до NGN
2 737,948675
1 OroBit (XRB) до COP
$7 326,171875
1 OroBit (XRB) до ZAR
R.32,502415
1 OroBit (XRB) до UAH
78,377145
1 OroBit (XRB) до TZS
T.Sh.4 665,41878
1 OroBit (XRB) до VES
Bs397,606
1 OroBit (XRB) до CLP
$1 774,223
1 OroBit (XRB) до PKR
Rs529,49116
1 OroBit (XRB) до KZT
1 006,69338
1 OroBit (XRB) до THB
฿61,47889
1 OroBit (XRB) до TWD
NT$57,784155
1 OroBit (XRB) до AED
د.إ6,883085
1 OroBit (XRB) до CHF
Fr1,481645
1 OroBit (XRB) до HKD
HK$14,572635
1 OroBit (XRB) до AMD
֏715,559515
1 OroBit (XRB) до MAD
.د.م17,310865
1 OroBit (XRB) до MXN
$34,5092
1 OroBit (XRB) до SAR
ريال7,033125
1 OroBit (XRB) до ETB
Br283,219255
1 OroBit (XRB) до KES
KSh241,67693
1 OroBit (XRB) до JOD
د.أ1,3297295
1 OroBit (XRB) до PLN
6,82682
1 OroBit (XRB) до RON
лв8,195935
1 OroBit (XRB) до SEK
kr17,610945
1 OroBit (XRB) до BGN
лв3,15084
1 OroBit (XRB) до HUF
Ft630,20551
1 OroBit (XRB) до CZK
39,27297
1 OroBit (XRB) до KWD
د.ك0,573903
1 OroBit (XRB) до ILS
6,170395
1 OroBit (XRB) до BOB
Bs12,922195
1 OroBit (XRB) до AZN
3,18835
1 OroBit (XRB) до TJS
SM17,310865
1 OroBit (XRB) до GEL
5,082605
1 OroBit (XRB) до AOA
Kz1 715,913705
1 OroBit (XRB) до BHD
.د.ب0,705188
1 OroBit (XRB) до BMD
$1,8755
1 OroBit (XRB) до DKK
kr12,059465
1 OroBit (XRB) до HNL
L49,119345
1 OroBit (XRB) до MUR
85,37276
1 OroBit (XRB) до NAD
$32,48366
1 OroBit (XRB) до NOK
kr18,71749
1 OroBit (XRB) до NZD
$3,244615
1 OroBit (XRB) до PAB
B/.1,8755
1 OroBit (XRB) до PGK
K7,895855
1 OroBit (XRB) до QAR
ر.ق6,808065
1 OroBit (XRB) до RSD
дин.189,294215
1 OroBit (XRB) до UZS
soʻm22 596,380345
1 OroBit (XRB) до ALL
L156,0416
1 OroBit (XRB) до ANG
ƒ3,357145
1 OroBit (XRB) до AWG
ƒ3,3759
1 OroBit (XRB) до BBD
$3,751
1 OroBit (XRB) до BAM
KM3,15084
1 OroBit (XRB) до BIF
Fr5 515,8455
1 OroBit (XRB) до BND
$2,419395
1 OroBit (XRB) до BSD
$1,8755
1 OroBit (XRB) до JMD
$300,173775
1 OroBit (XRB) до KHR
7 532,12053
1 OroBit (XRB) до KMF
Fr795,212
1 OroBit (XRB) до LAK
40 771,738315
1 OroBit (XRB) до LKR
රු567,63883
1 OroBit (XRB) до MDL
L31,73346
1 OroBit (XRB) до MGA
Ar8 372,75714
1 OroBit (XRB) до MOP
P14,96649
1 OroBit (XRB) до MVR
28,69515
1 OroBit (XRB) до MWK
MK3 244,80255
1 OroBit (XRB) до MZN
MT119,863205
1 OroBit (XRB) до NPR
रु262,888835
1 OroBit (XRB) до PYG
13 207,271
1 OroBit (XRB) до RWF
Fr2 717,5995
1 OroBit (XRB) до SBD
$15,41661
1 OroBit (XRB) до SCR
25,900655
1 OroBit (XRB) до SRD
$74,438595
1 OroBit (XRB) до SVC
$16,35436
1 OroBit (XRB) до SZL
L32,464905
1 OroBit (XRB) до TMT
m6,56425
1 OroBit (XRB) до TND
د.ت5,495215
1 OroBit (XRB) до TTD
$12,67838
1 OroBit (XRB) до UGX
Sh6 534,242
1 OroBit (XRB) до XAF
Fr1 057,782
1 OroBit (XRB) до XCD
$5,06385
1 OroBit (XRB) до XOF
Fr1 057,782
1 OroBit (XRB) до XPF
Fr191,301
1 OroBit (XRB) до BWP
P25,075435
1 OroBit (XRB) до BZD
$3,751
1 OroBit (XRB) до CVE
$177,98495
1 OroBit (XRB) до DJF
Fr331,9635
1 OroBit (XRB) до DOP
$119,43184
1 OroBit (XRB) до DZD
د.ج244,71524
1 OroBit (XRB) до FJD
$4,294895
1 OroBit (XRB) до GNF
Fr16 166,81
1 OroBit (XRB) до GTQ
Q14,32882
1 OroBit (XRB) до GYD
$391,285565
1 OroBit (XRB) до ISK
kr228,811

Ресурс OroBit

Щоб дізнатися більше про OroBit, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOroBit
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OroBit

Скільки сьогодні коштує OroBit (XRB)?
Актуальна ціна XRB у USD становить 1,8755 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XRB до USD?
Поточна ціна XRB до USD — $ 1,8755. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OroBit?
Ринкова капіталізація XRB — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XRB?
Циркуляційна пропозиція XRB — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XRB?
XRB досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XRB?
Історична мінімальна ціна XRB становила -- USD.
Який обсяг торгівлі XRB?
Актуальний обсяг торгівлі XRB за 24 години — $ 96,13K USD.
Чи підніметься ціна XRB цього року?
XRB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XRB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OroBit (XRB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XRB до USD

Сума

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1,8755 USD

Торгувати XRB

XRB/USDT
$1,8755
$1,8755$1,8755
-5,11%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --