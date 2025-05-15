NXPC
NXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі.
Ім'яNXPC
РейтингNo.146
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка0.0001%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)644.00%
Циркуляційна пропозиція173,294,248
Максимальна пропозиція1,000,000,000
Загальна пропозиція1,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.1732%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум3.8393480388979015,2025-05-15
Найнижча ціна1.4346972456799731,2025-05-15
Публічний блокчейнAVAX_CCHAIN
ОписNXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі.
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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.