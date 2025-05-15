NXPC

NXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі.

Ім'яNXPC

РейтингNo.146

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)644.00%

Циркуляційна пропозиція173,294,248

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.1732%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум3.8393480388979015,2025-05-15

Найнижча ціна1.4346972456799731,2025-05-15

Публічний блокчейнAVAX_CCHAIN

ОписNXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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