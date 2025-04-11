Логотип Tutorial

Поточна ціна Tutorial (TUT)

USD

Графік ціни Tutorial (TUT) в реальному часі

$0.025448
$0.025448$0.025448
+3.37%(1D)

Дані та інформація про ціну TUT в реальному часі

Поточна ціна Tutorial (TUT) сьогодні становить 0.025448 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 22.88M USD. Ціна TUT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Tutorial:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 412.03K USD
- Зміна ціни Tutorial протягом дня – +3.37%
- Циркуляційна пропозиція – 899.01M USD

Отримуйте оновлення цін TUT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TUT.

Цінові показники TUTUSD

Відстежуйте зміни ціни на Tutorial за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00082964+3.37%
30 днів$ +0.022448+748.26%
60 днів$ +0.022448+748.26%
90 днів$ +0.022448+748.26%
Зміна ціни Tutorial сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TUT на $ +0.00082964 (+3.37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tutorial за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.022448 (+748.26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tutorial за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TUT змінився на $ +0.022448 (+748.26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tutorial за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.022448 (+748.26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TUT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Tutorial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.023657
$ 0.023657$ 0.023657

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.063
$ 0.063$ 0.063

-1.23%

+3.37%

+10.46%

Ринкова інформація TUT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 22.88M
$ 22.88M$ 22.88M

$ 412.03K
$ 412.03K$ 412.03K

899.01M
899.01M 899.01M

Що таке Tutorial (TUT)

Десять місяців тому розробник записав перший посібник про запуск токенів на BNB Chain. Цей OG-токен був у тестовій мережі, тепер його було перенесено в основну мережу.

Проєкт Tutorial доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tutorial. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TUT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Tutorial у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tutorial безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tutorial

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Tutorial, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TUT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Tutorial.

Історія ціни Tutorial

Відстеження траєкторії ціни TUT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TUT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Tutorial.

Як купити Tutorial (TUT)

Шукаєте як купити Tutorial? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tutorial на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TUT до місцевих валют

1 TUT до VND
652.512168
1 TUT до AUD
A$0.04046232
1 TUT до GBP
0.01934048
1 TUT до EUR
0.02239424
1 TUT до USD
$0.025448
1 TUT до MYR
RM0.11248016
1 TUT до TRY
0.96855088
1 TUT до JPY
¥3.65255144
1 TUT до RUB
2.11778256
1 TUT до INR
2.19056384
1 TUT до IDR
Rp424.13316368
1 TUT до KRW
36.1476116
1 TUT до PHP
1.45511664
1 TUT до EGP
￡E.1.3054824
1 TUT до BRL
R$0.14912528
1 TUT до CAD
C$0.03511824
1 TUT до BDT
3.09269544
1 TUT до NGN
40.65165312
1 TUT до UAH
1.0535472
1 TUT до VES
Bs1.806808
1 TUT до PKR
Rs7.13612816
1 TUT до KZT
13.15127192
1 TUT до THB
฿0.85174456
1 TUT до TWD
NT$0.82375176
1 TUT до AED
د.إ0.09339416
1 TUT до CHF
Fr0.02061288
1 TUT до HKD
HK$0.197222
1 TUT до MAD
.د.م0.2366664
1 TUT до MXN
$0.51735784

Ресурс Tutorial

Щоб дізнатися більше про Tutorial, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTutorial
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Tutorial

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

TUT
USD

1 TUT = 0.025448 USD

Торгівля

TUTUSDT
$0.025448
$0.025448$0.025448
+3.07%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --