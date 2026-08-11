Сьогоднішня ціна Kommunitas

Поточна ціна Kommunitas (KOM) сьогодні становить ₴ 0,00039316, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOM до UAH становить ₴ 0,00039316 за KOM.

Kommunitas наразі посідає №3920 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 KOM. Протягом останніх 24 годин KOM торгувався між ₴ 0,00038322 (мінімум) та ₴ 0,0004408 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,616797257297306411, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0031633513131261518.

У короткостроковій динаміці KOM змінився на 0,00% за останню годину та на +6,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 122,61.

Ринкова інформація щодо Kommunitas (KOM)

Рейтинг No.3920 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 122,61₴ 122,61 ₴ 122,61 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 786,32K₴ 786,32K ₴ 786,32K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Загальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Kommunitas — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 122,61. Циркуляційна пропозиція KOM — 0,00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 786,32K.