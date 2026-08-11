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Поточна ціна Kommunitas сьогодні становить 0,00039316 UAH. Ринкова капіталізація KOM становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін KOM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kommunitas сьогодні становить 0,00039316 UAH. Ринкова капіталізація KOM становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін KOM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Kommunitas (KOM)

Актуальна ціна 1 KOM до UAH:

₴0,0176489524
₴0,0176489524₴0,0176489524
-1,37%1D
UAH
Графік ціни Kommunitas (KOM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:42:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kommunitas

Поточна ціна Kommunitas (KOM) сьогодні становить ₴ 0,00039316, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOM до UAH становить ₴ 0,00039316 за KOM.

Kommunitas наразі посідає №3920 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 KOM. Протягом останніх 24 годин KOM торгувався між ₴ 0,00038322 (мінімум) та ₴ 0,0004408 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,616797257297306411, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0031633513131261518.

У короткостроковій динаміці KOM змінився на 0,00% за останню годину та на +6,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 122,61.

Ринкова інформація щодо Kommunitas (KOM)

No.3920

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 122,61
₴ 122,61₴ 122,61

₴ 786,32K
₴ 786,32K₴ 786,32K

0,00
0,00 0,00

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

0,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Kommunitas — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 122,61. Циркуляційна пропозиція KOM — 0,00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 786,32K.

Історія ціни Kommunitas у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00038322
₴ 0,00038322₴ 0,00038322
Мін. за 24 год
₴ 0,0004408
₴ 0,0004408₴ 0,0004408
Макс. за 24 год

₴ 0,00038322
₴ 0,00038322₴ 0,00038322

₴ 0,0004408
₴ 0,0004408₴ 0,0004408

₴ 0,616797257297306411
₴ 0,616797257297306411₴ 0,616797257297306411

₴ 0,0031633513131261518
₴ 0,0031633513131261518₴ 0,0031633513131261518

0,00%

-1,37%

+6,62%

+6,62%

Історія ціни Kommunitas (KOM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Kommunitas за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0002451492-1,37%
30 днів₴ +0,00022141+128,91%
60 днів₴ +0,00027883+243,88%
90 днів₴ +0,00030296+335,87%
Зміна ціни Kommunitas сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KOM на ₴ -0,0002451492 (-1,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kommunitas за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00022141 (+128,91%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kommunitas за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KOM змінився на ₴ +0,00027883 (+243,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kommunitas за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,00030296 (+335,87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Kommunitas (KOM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Kommunitas зараз.

Аналіз для Kommunitas

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Kommunitas. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Kommunitas?

Ціни на токен KOM залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття платформи та зростання користувачів на ленчпаді Kommunitas.
2. Кількість та успішність запущених IDO-проектів.
3. Попит на токен для стейкінгу та отримання привілеїв за рівнями.
4. Загальний настрій та тренди на криптовалютному ринку.
5. Обсяг торгівлі та ліквідність.
6. Оголошення про партнерські угоди.
7. Токеноміка та динаміка пропозиції.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Kommunitas?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну Kommunitas (KOM) з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, аналіз ринку та обчислення прибутку й збитків. Оскільки KOM використовується для участі у ланчпадах та отримання нагород за стейкінг, поточний курс допомагає користувачам оптимізувати свої стратегії й оцінити вартість.

Прогноз ціни Kommunitas

Прогноз ціни Kommunitas (KOM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KOM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kommunitas (KOM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kommunitas потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kommunitas у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KOM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kommunitas.

Як купити та інвестувати Kommunitas в Україна

Готові розпочати торгівлю з Kommunitas? Купівля KOM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Kommunitas. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Kommunitas (KOM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Kommunitas буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Kommunitas (KOM)

Що ви можете зробити з Kommunitas

Володіння Kommunitas відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

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    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Kommunitas (KOM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Kommunitas (KOM)

Kommunitas ─ це справжній децентралізований і безрівневий стартовий майданчик з моделлю розподілу доходів. Є 4 пункти, які зроблять нас лідерами індустрії стартапів:

  1. Безрівневий. Вам набридло, що у вас недостатньо токенів для участі в розподілі стартапів? У Kommunitas для розподілу буде розрахована будь-яка кількість токенів KOM.
  2. Прозоро. Набридла лотерейна і непрозора система розподілу токенів? Ми високо цінуємо наш прозорий спосіб розрахунку гарантованого розподілу.
  3. Модель розподілу доходів. Ми розподіляємо наш дохід у стабільних доларах США (USDT) на 2 типи партнерів:
  • Приватні партнери Kommunitas: для користувачів, які вклали щонайменше 500 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують 30% безповоротної комісії від First Come, First Served (FCFS) і Community Round IKO, тому це називається ""Квартальний розподіл доходу"".
  • Партнери-мільйонери Kommunitas: для тих, хто вклав більше 10 000 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують частку в розмірі 5% від щомісячного доходу launchpad.
  1. Дефляційний токен. Зменшення загальної пропозиції з 40 до 2 мільярдів, тобто на 95%, продемонструвало нашу прихильність до KOM'юніті. Ми також запровадили найперший Social Engagement Burning, де ми спалюємо наш токен на основі соціальних метрик і надаємо повні звіти щомісяця. Крім того, штраф у розмірі 50% за дострокове зняття токенів (в KOM) буде спалюватися автоматично, коли користувач знімає свій токен KOM перед кожною датою погашення, таким чином забезпечуючи здорову циркулюючу пропозицію на ринку.

Ресурс Kommunitas

Щоб дізнатися більше про Kommunitas, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKommunitas
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemLaunchpad

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:42:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kommunitas (KOM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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KOM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KOM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KOMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Kommunitas (KOM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Kommunitas у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KOM/USDT
₴0,0176489524
₴0,0176489524₴0,0176489524
-1,37%
299.36K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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