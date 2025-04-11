Що таке GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem — це Web3-екосистема для ігор від GRAMPUS, глобального розробника казуальних ігор. Вона створена для того, щоб забезпечити чудовий ігровий досвід як для гравців, так і для ігрових студій, використовуючи технології блокчейн і штучного інтелекту. Одним із ключових проєктів є Norma in Metaland — Web3-версія популярної гри Cooking Adventure, якою захоплюються понад 33 мільйони гравців по всьому світу. Ця версія додає до жанру кулінарних симуляторів механіки блокчейн-володіння та play-to-own ("Грати, щоб володіти"). Ще один флагманський проєкт — Juicy Adventure, казуальний шутер у фантастичному світі, де гігантський блендер падає на село тварин, відкриваючи унікальний ігровий процес та новий підхід до казуальних мультиплеєрних розваг. GRAM Ecosystem прагне вийти за межі традиційного видавництва ігор, створюючи стійке ігрове середовище на основі Web3-технологій.

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GRAMPUS до місцевих валют

1 GRAMPUS до VND ₫ 27.94869 1 GRAMPUS до AUD A$ 0.0017331 1 GRAMPUS до GBP ￡ 0.0008284 1 GRAMPUS до EUR € 0.0009592 1 GRAMPUS до USD $ 0.00109 1 GRAMPUS до MYR RM 0.0048178 1 GRAMPUS до TRY ₺ 0.0414854 1 GRAMPUS до JPY ¥ 0.1564477 1 GRAMPUS до RUB ₽ 0.0907098 1 GRAMPUS до INR ₹ 0.0938272 1 GRAMPUS до IDR Rp 18.1666594 1 GRAMPUS до KRW ₩ 1.5482905 1 GRAMPUS до PHP ₱ 0.0623262 1 GRAMPUS до EGP ￡E. 0.055917 1 GRAMPUS до BRL R$ 0.0063874 1 GRAMPUS до CAD C$ 0.0015042 1 GRAMPUS до BDT ৳ 0.1324677 1 GRAMPUS до NGN ₦ 1.7412096 1 GRAMPUS до UAH ₴ 0.045126 1 GRAMPUS до VES Bs 0.07739 1 GRAMPUS до PKR Rs 0.3056578 1 GRAMPUS до KZT ₸ 0.5633011 1 GRAMPUS до THB ฿ 0.0364823 1 GRAMPUS до TWD NT$ 0.0352833 1 GRAMPUS до AED د.إ 0.0040003 1 GRAMPUS до CHF Fr 0.0008829 1 GRAMPUS до HKD HK$ 0.0084475 1 GRAMPUS до MAD .د.م 0.010137 1 GRAMPUS до MXN $ 0.0221597

Ресурс GRAM Ecosystem

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Люди також запитують: Інші запитання про GRAM Ecosystem Яка сьогодні ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Поточна ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS) становить 0.00109 USD . Яка ринкова капіталізація GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Поточна ринкова капіталізація GRAM Ecosystem становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції GRAMPUS на ринкову ціну в реальному часі 0.00109 USD . Яка циркуляційна пропозиція GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Поточна циркуляційна пропозиція GRAM Ecosystem (GRAMPUS) становить -- USD . Яка була найвища ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS) становить 0.03283 USD . Який обсяг торгівлі GRAM Ecosystem (GRAMPUS) за 24 год? Обсяг торгівлі GRAM Ecosystem (GRAMPUS) за 24 год становить $ 45.77K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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