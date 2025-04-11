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Поточна ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

USD

Графік ціни GRAM Ecosystem (GRAMPUS) в реальному часі

$0.00109
$0.00109$0.00109
-0.90%(1D)

Дані та інформація про ціну GRAMPUS в реальному часі

Поточна ціна GRAM Ecosystem (GRAMPUS) сьогодні становить 0.00109 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна GRAMPUS у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку GRAM Ecosystem:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 45.77K USD
- Зміна ціни GRAM Ecosystem протягом дня – -0.90%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники GRAMPUSUSD

Відстежуйте зміни ціни на GRAM Ecosystem за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000099-0.89%
30 днів$ -0.01641-93.78%
60 днів$ -0.01641-93.78%
90 днів$ -0.01641-93.78%
Зміна ціни GRAM Ecosystem сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GRAMPUS на $ -0.0000099 (-0.89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GRAM Ecosystem за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.01641 (-93.78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GRAM Ecosystem за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GRAMPUS змінився на $ -0.01641 (-93.78%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GRAM Ecosystem за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.01641 (-93.78%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну GRAMPUS

Ознайомтеся з останніми даними про ціну GRAM Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

$ 0.03283
$ 0.03283$ 0.03283

-0.91%

-0.89%

-21.59%

Ринкова інформація GRAMPUS

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 45.77K
$ 45.77K$ 45.77K

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Що таке GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem — це Web3-екосистема для ігор від GRAMPUS, глобального розробника казуальних ігор. Вона створена для того, щоб забезпечити чудовий ігровий досвід як для гравців, так і для ігрових студій, використовуючи технології блокчейн і штучного інтелекту. Одним із ключових проєктів є Norma in Metaland — Web3-версія популярної гри Cooking Adventure, якою захоплюються понад 33 мільйони гравців по всьому світу. Ця версія додає до жанру кулінарних симуляторів механіки блокчейн-володіння та play-to-own ("Грати, щоб володіти"). Ще один флагманський проєкт — Juicy Adventure, казуальний шутер у фантастичному світі, де гігантський блендер падає на село тварин, відкриваючи унікальний ігровий процес та новий підхід до казуальних мультиплеєрних розваг. GRAM Ecosystem прагне вийти за межі традиційного видавництва ігор, створюючи стійке ігрове середовище на основі Web3-технологій.

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Прогноз ціни GRAM Ecosystem

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як GRAM Ecosystem, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна GRAMPUS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни GRAM Ecosystem.

Історія ціни GRAM Ecosystem

Відстеження траєкторії ціни GRAMPUS надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії GRAMPUS. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни GRAM Ecosystem.

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GRAMPUS до місцевих валют

1 GRAMPUS до VND
27.94869
1 GRAMPUS до AUD
A$0.0017331
1 GRAMPUS до GBP
0.0008284
1 GRAMPUS до EUR
0.0009592
1 GRAMPUS до USD
$0.00109
1 GRAMPUS до MYR
RM0.0048178
1 GRAMPUS до TRY
0.0414854
1 GRAMPUS до JPY
¥0.1564477
1 GRAMPUS до RUB
0.0907098
1 GRAMPUS до INR
0.0938272
1 GRAMPUS до IDR
Rp18.1666594
1 GRAMPUS до KRW
1.5482905
1 GRAMPUS до PHP
0.0623262
1 GRAMPUS до EGP
￡E.0.055917
1 GRAMPUS до BRL
R$0.0063874
1 GRAMPUS до CAD
C$0.0015042
1 GRAMPUS до BDT
0.1324677
1 GRAMPUS до NGN
1.7412096
1 GRAMPUS до UAH
0.045126
1 GRAMPUS до VES
Bs0.07739
1 GRAMPUS до PKR
Rs0.3056578
1 GRAMPUS до KZT
0.5633011
1 GRAMPUS до THB
฿0.0364823
1 GRAMPUS до TWD
NT$0.0352833
1 GRAMPUS до AED
د.إ0.0040003
1 GRAMPUS до CHF
Fr0.0008829
1 GRAMPUS до HKD
HK$0.0084475
1 GRAMPUS до MAD
.د.م0.010137
1 GRAMPUS до MXN
$0.0221597

Ресурс GRAM Ecosystem

Щоб дізнатися більше про GRAM Ecosystem, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGRAM Ecosystem
Оглядач блокчейну

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1 GRAMPUS = 0.00109 USD

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$0.00109$0.00109
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