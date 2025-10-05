Що таке R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього. R0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього.

Проєкт R0AR TOKEN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями R0AR TOKEN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу 1R0R, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про R0AR TOKEN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі R0AR TOKEN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни R0AR TOKEN (USD)

Скільки коштуватиме R0AR TOKEN (1R0R) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів R0AR TOKEN (1R0R) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо R0AR TOKEN.

Перегляньте прогноз ціни R0AR TOKEN вже зараз!

Токеноміка R0AR TOKEN (1R0R)

Розуміння токеноміки R0AR TOKEN (1R0R) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 1R0R зараз!

Як купити R0AR TOKEN (1R0R)

Шукаєте як купити R0AR TOKEN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати R0AR TOKEN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

1R0R до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс R0AR TOKEN

Щоб дізнатися більше про R0AR TOKEN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про R0AR TOKEN Скільки сьогодні коштує R0AR TOKEN (1R0R)? Актуальна ціна 1R0R у USD становить 0,01303 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна 1R0R до USD? $ 0,01303 . Перегляньте Поточна ціна 1R0R до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація R0AR TOKEN? Ринкова капіталізація 1R0R — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція 1R0R? Циркуляційна пропозиція 1R0R — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) 1R0R? 1R0R досяг історичної максимальної ціни у 0,05359728874422925 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 1R0R? Історична мінімальна ціна 1R0R становила 0,003689277531738991 USD . Який обсяг торгівлі 1R0R? Актуальний обсяг торгівлі 1R0R за 24 години — $ 10,80K USD . Чи підніметься ціна 1R0R цього року? 1R0R може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 1R0R для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для R0AR TOKEN (1R0R)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-04 13:39:16 Ончейн дані Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора 10-04 11:26:38 Оновлення в галузі Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9% 10-03 10:20:00 Оновлення в галузі Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год 10-03 05:17:00 Оновлення в галузі Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000 10-01 14:11:00 Оновлення в галузі Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів 09-30 18:14:00 Оновлення в галузі Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Головні новини

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру