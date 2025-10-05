Актуальна ціна R0AR TOKEN сьогодні становить 0.01303 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1R0R до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1R0R на MEXC вже зараз.Актуальна ціна R0AR TOKEN сьогодні становить 0.01303 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1R0R до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1R0R на MEXC вже зараз.

Логотип R0AR TOKEN

Курс R0AR TOKEN (1R0R)

Актуальна ціна 1 1R0R до USD:

$0,01303
$0,01303$0,01303
+0,77%1D
USD
Графік ціни R0AR TOKEN (1R0R) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:36:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01286
$ 0,01286$ 0,01286
Мін. за 24 год
$ 0,01334
$ 0,01334$ 0,01334
Макс. за 24 год

$ 0,01286
$ 0,01286$ 0,01286

$ 0,01334
$ 0,01334$ 0,01334

$ 0,05359728874422925
$ 0,05359728874422925$ 0,05359728874422925

$ 0,003689277531738991
$ 0,003689277531738991$ 0,003689277531738991

+0,23%

+0,77%

-25,33%

-25,33%

Актуальна ціна R0AR TOKEN (1R0R) становить $ 0,01303. За останні 24 години 1R0R торгувався між мінімумом у $ 0,01286 і максимумом у $ 0,01334, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1R0R становить $ 0,05359728874422925, тоді як його історичний мінімум — $ 0,003689277531738991.

Що стосується короткострокових результатів, то 1R0R змінився на +0,23% за останню годину, +0,77% за 24 години та на -25,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10,80K
$ 10,80K$ 10,80K

$ 130,30M
$ 130,30M$ 130,30M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

1 000 000 000 010
1 000 000 000 010 1 000 000 000 010

ETH

Поточна ринкова капіталізація R0AR TOKEN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,80K. Циркуляційна пропозиція 1R0R — --, зі загальною пропозицією 1000000000010. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,30M.

Історія ціни R0AR TOKEN (1R0R) у USD

Відстежуйте зміни ціни на R0AR TOKEN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000996+0,77%
30 днів$ -0,02306-63,90%
60 днів$ -0,00711-35,31%
90 днів$ -0,00795-37,90%
Зміна ціни R0AR TOKEN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 1R0R на $ +0,0000996 (+0,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни R0AR TOKEN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,02306 (-63,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни R0AR TOKEN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 1R0R змінився на $ -0,00711 (-35,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни R0AR TOKEN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00795 (-37,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для R0AR TOKEN (1R0R)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни R0AR TOKEN зараз.

Що таке R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього.

Проєкт R0AR TOKEN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями R0AR TOKEN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу 1R0R, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про R0AR TOKEN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі R0AR TOKEN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни R0AR TOKEN (USD)

Скільки коштуватиме R0AR TOKEN (1R0R) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів R0AR TOKEN (1R0R) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо R0AR TOKEN.

Перегляньте прогноз ціни R0AR TOKEN вже зараз!

Токеноміка R0AR TOKEN (1R0R)

Розуміння токеноміки R0AR TOKEN (1R0R) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 1R0R зараз!

Як купити R0AR TOKEN (1R0R)

Шукаєте як купити R0AR TOKEN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати R0AR TOKEN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

1R0R до місцевих валют

1 R0AR TOKEN (1R0R) до VND
342,88445
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AUD
A$0,0196753
1 R0AR TOKEN (1R0R) до GBP
0,0096422
1 R0AR TOKEN (1R0R) до EUR
0,0110755
1 R0AR TOKEN (1R0R) до USD
$0,01303
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MYR
RM0,054726
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TRY
0,5426995
1 R0AR TOKEN (1R0R) до JPY
¥1,91541
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ARS
ARS$18,561235
1 R0AR TOKEN (1R0R) до RUB
1,0711963
1 R0AR TOKEN (1R0R) до INR
1,1561519
1 R0AR TOKEN (1R0R) до IDR
Rp217,1665798
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KRW
18,3521035
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PHP
0,754437
1 R0AR TOKEN (1R0R) до EGP
￡E.0,6219219
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BRL
R$0,0694499
1 R0AR TOKEN (1R0R) до CAD
C$0,0181117
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BDT
1,5850995
1 R0AR TOKEN (1R0R) до NGN
19,0774836
1 R0AR TOKEN (1R0R) до COP
$50,7003815
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ZAR
R.0,2243766
1 R0AR TOKEN (1R0R) до UAH
0,5373572
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TZS
T.Sh.32,01471
1 R0AR TOKEN (1R0R) до VES
Bs2,37146
1 R0AR TOKEN (1R0R) до CLP
$12,57395
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PKR
Rs3,6652087
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KZT
7,1318402
1 R0AR TOKEN (1R0R) до THB
฿0,4213902
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TWD
NT$0,3959817
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AED
د.إ0,0478201
1 R0AR TOKEN (1R0R) до CHF
Fr0,0102937
1 R0AR TOKEN (1R0R) до HKD
HK$0,1013734
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AMD
֏4,9923142
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MAD
.د.م0,1184427
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MXN
$0,2396217
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SAR
ريال0,0487322
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ETB
Br1,8905227
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KES
KSh1,6826942
1 R0AR TOKEN (1R0R) до JOD
د.أ0,00923827
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PLN
0,0471686
1 R0AR TOKEN (1R0R) до RON
лв0,0564199
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SEK
kr0,1220911
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BGN
лв0,0216298
1 R0AR TOKEN (1R0R) до HUF
Ft4,3087604
1 R0AR TOKEN (1R0R) до CZK
0,2691998
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KWD
د.ك0,00397415
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ILS
0,042999
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BOB
Bs0,089907
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AZN
0,022151
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TJS
SM0,1213093
1 R0AR TOKEN (1R0R) до GEL
0,0354416
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AOA
Kz11,9431677
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BHD
.د.ب0,00489928
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BMD
$0,01303
1 R0AR TOKEN (1R0R) до DKK
kr0,0828708
1 R0AR TOKEN (1R0R) до HNL
L0,3407345
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MUR
0,5903893
1 R0AR TOKEN (1R0R) до NAD
$0,2245069
1 R0AR TOKEN (1R0R) до NOK
kr0,1296485
1 R0AR TOKEN (1R0R) до NZD
$0,0222813
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PAB
B/.0,01303
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PGK
K0,0553775
1 R0AR TOKEN (1R0R) до QAR
ر.ق0,0474292
1 R0AR TOKEN (1R0R) до RSD
дин.1,3000031
1 R0AR TOKEN (1R0R) до UZS
soʻm156,9879157
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ALL
L1,0735417
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ANG
ƒ0,0233237
1 R0AR TOKEN (1R0R) до AWG
ƒ0,023454
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BBD
$0,02606
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BAM
KM0,0216298
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BIF
Fr38,32123
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BND
$0,0166784
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BSD
$0,01303
1 R0AR TOKEN (1R0R) до JMD
$2,0920968
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KHR
52,3292618
1 R0AR TOKEN (1R0R) до KMF
Fr5,45957
1 R0AR TOKEN (1R0R) до LAK
283,2608639
1 R0AR TOKEN (1R0R) до LKR
Rs3,9400114
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MDL
L0,2181222
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MGA
Ar58,1695684
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MOP
P0,1043703
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MVR
0,199359
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MWK
MK22,6215133
1 R0AR TOKEN (1R0R) до MZN
MT0,832617
1 R0AR TOKEN (1R0R) до NPR
Rs1,852866
1 R0AR TOKEN (1R0R) до PYG
91,75726
1 R0AR TOKEN (1R0R) до RWF
Fr18,85441
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SBD
$0,1073672
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SCR
0,1904986
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SRD
$0,496443
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SVC
$0,1138822
1 R0AR TOKEN (1R0R) до SZL
L0,2243766
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TMT
m0,045605
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TND
د.ت0,03794336
1 R0AR TOKEN (1R0R) до TTD
$0,0882131
1 R0AR TOKEN (1R0R) до UGX
Sh45,0838
1 R0AR TOKEN (1R0R) до XAF
Fr7,27074
1 R0AR TOKEN (1R0R) до XCD
$0,035181
1 R0AR TOKEN (1R0R) до XOF
Fr7,27074
1 R0AR TOKEN (1R0R) до XPF
Fr1,31603
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BWP
P0,1730384
1 R0AR TOKEN (1R0R) до BZD
$0,0261903
1 R0AR TOKEN (1R0R) до CVE
$1,2236473
1 R0AR TOKEN (1R0R) до DJF
Fr2,31934
1 R0AR TOKEN (1R0R) до DOP
$0,815678
1 R0AR TOKEN (1R0R) до DZD
د.ج1,6871244
1 R0AR TOKEN (1R0R) до FJD
$0,0293175
1 R0AR TOKEN (1R0R) до GNF
Fr113,29585
1 R0AR TOKEN (1R0R) до GTQ
Q0,0998098
1 R0AR TOKEN (1R0R) до GYD
$2,7247033
1 R0AR TOKEN (1R0R) до ISK
kr1,5636

Ресурс R0AR TOKEN

Щоб дізнатися більше про R0AR TOKEN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтR0AR TOKEN
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про R0AR TOKEN

Скільки сьогодні коштує R0AR TOKEN (1R0R)?
Актуальна ціна 1R0R у USD становить 0,01303 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 1R0R до USD?
Поточна ціна 1R0R до USD — $ 0,01303. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація R0AR TOKEN?
Ринкова капіталізація 1R0R — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 1R0R?
Циркуляційна пропозиція 1R0R — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 1R0R?
1R0R досяг історичної максимальної ціни у 0,05359728874422925 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 1R0R?
Історична мінімальна ціна 1R0R становила 0,003689277531738991 USD.
Який обсяг торгівлі 1R0R?
Актуальний обсяг торгівлі 1R0R за 24 години — $ 10,80K USD.
Чи підніметься ціна 1R0R цього року?
1R0R може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 1R0R для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:36:55 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

