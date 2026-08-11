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Поточна ціна HumidiFi сьогодні становить 0.06754 UAH. Ринкова капіталізація WET становить 15,534,200 UAH. Відстежуйте оновлення цін WET до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна HumidiFi сьогодні становить 0.06754 UAH. Ринкова капіталізація WET становить 15,534,200 UAH. Відстежуйте оновлення цін WET до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WET

Інформація про ціну WET

Що таке WET

Офіційний вебсайт WET

Токеноміка WET

Прогноз ціни WET

Історія WET

Посібник з купівлі WET

Конвертація WET у фіатну валюту

Спот WET

Ф'ючерси WET USDT-M

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Навчання

Логотип HumidiFi

Курс HumidiFi (WET)

Актуальна ціна 1 WET до UAH:

₴3.0318706
₴3.0318706₴3.0318706
-0,74%1D
UAH
Графік ціни HumidiFi (WET) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна HumidiFi

Поточна ціна HumidiFi (WET) сьогодні становить ₴ 0.06754, зі зміною 0.74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WET до UAH становить ₴ 0.06754 за WET.

HumidiFi наразі посідає №851 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,53M, з циркуляційною пропозицією у 230,00M WET. Протягом останніх 24 годин WET торгувався між ₴ 0.0674 (мінімум) та ₴ 0.06874 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15.0827014243562220864, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.3334482899892950039.

У короткостроковій динаміці WET змінився на -0.31% за останню годину та на +1.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,23K.

Ринкова інформація щодо HumidiFi (WET)

No.851

₴ 15,53M
₴ 15,53M₴ 15,53M

₴ 61,23K
₴ 61,23K₴ 61,23K

₴ 67.54M
₴ 67.54M₴ 67.54M

230,00M
230,00M 230,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація HumidiFi — ₴ 15,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,23K. Циркуляційна пропозиція WET — 230,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 67.54M.

Історія ціни HumidiFi у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0674
₴ 0.0674₴ 0.0674
Мін. за 24 год
₴ 0.06874
₴ 0.06874₴ 0.06874
Макс. за 24 год

₴ 0.0674
₴ 0.0674₴ 0.0674

₴ 0.06874
₴ 0.06874₴ 0.06874

₴ 15.0827014243562220864
₴ 15.0827014243562220864₴ 15.0827014243562220864

₴ 2.3334482899892950039
₴ 2.3334482899892950039₴ 2.3334482899892950039

-0.31%

-0.74%

+1.24%

+1.24%

Історія ціни HumidiFi (WET) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на HumidiFi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0226031-0.74%
30 днів₴ -0.00034-0.51%
60 днів₴ +0.01143+20.37%
90 днів₴ -0.02795-29.28%
Зміна ціни HumidiFi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WET на ₴ -0.0226031 (-0.74%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни HumidiFi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00034 (-0.51%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни HumidiFi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WET змінився на ₴ +0.01143 (+20.37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни HumidiFi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.02795 (-29.28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для HumidiFi (WET)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни HumidiFi зараз.

Аналіз для HumidiFi

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для HumidiFi. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд HumidiFi сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку WET: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

WET_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,06928. Ціна знаходиться вище центрального значення 0,0683. За даними системи хабів, рівень опору R2 становить 0,06902, і поточна ціна вже його перевищила. Підтримка S1 знаходиться на позначці 0,06786, а S2 — на 0,06758. Показники синхронності демонструють переважно бичачий настрій, при цьому ціна перебуває у верхній частині діапазону. MACD зафіксував золоте перетинання: швидка і повільна лінії розходяться в одному напрямку. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) не надає чіткого сигналу для покупок, а система скользящих середніх не дає чіткого напрямку руху. Індекс відносної сили (RSI) перебуває в нейтральній зоні, а розподіл імпульсу є досить розрідженим. Значення KDJ та StochRSI не свідчать про екстремальні умови перекупленості або перепроданості. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, а смужки Болінджера відкриті стабільно, без ознак значного розширення або звуження. Близький ключовий рівень опору — 0,06902, що відповідає R2; відстань до поточної ціни становить близько 0,37%. Нижче перший опорний рівень — центральне значення 0,0683, відстань до нього — близько 1,4%. На дальній підтримці слід звернути увагу на S1 — 0,06786, що знаходиться на відстані близько 2,0% від поточної ціни. У разі зниження ціни другий захищаючий рівень — 0,06758. Наразі на ринку спостерігається короткочасний баланс між биками та ведмедями поблизу рівня 0,06900.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни HumidiFi?

Ціну HumidiFi (WET) впливають кілька ключових факторів:

1. Динаміка попиту та пропозиції — обертання токенів і обсяг торгівлі.
2. Ринковий настрій та довіра інвесторів до DeFi-протоколів.
3. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з біткоїном.
4. Рівень прийняття платформи та показники зростання користувачів.
5. Токеноміка, у тому числі нагороди за стейкінг та механізми спалювання.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на сектор DeFi.
7. Технічні розробки та оновлення протоколів.
8. Стимули для надання ліквідності та можливості фермінгу доходів.
9. Конкуренція з іншими DeFi-токенами.
10. Макроекономічні фактори та рівень ризикової готовності.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну HumidiFi?

Люди хочуть знати ціну HumidiFi (WET) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, визначення оптимального часу для розміщення/зняття замовлень, оцінка портфелю інвестицій, відстеження результатів інвестицій, аналіз ринкових тенденцій та визначення точок входу/виходу з позицій.

Прогноз ціни HumidiFi

Прогноз ціни HumidiFi (WET) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WET у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни HumidiFi (WET) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна HumidiFi потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне HumidiFi у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WET на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни HumidiFi.

Як купити та інвестувати HumidiFi в Україна

Готові розпочати торгівлю з HumidiFi? Купівля WET на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити HumidiFi. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі HumidiFi (WET).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і HumidiFi буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі HumidiFi (WET)

Що ви можете зробити з HumidiFi

Володіння HumidiFi відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке HumidiFi (WET)

Бачення HumidiFi полягає в тому, щоб зробити Solana домівкою для найефективніших, найоперативніших і найпрозоріших ринків у світі: справжніх інтернет-ринків капіталу. Протокол переосмислює децентралізовану торгівлю, поєднуючи ончейн-виконання з логікою формування ринку інституційного рівня, створюючи систему, в якій ліквідність завжди активна, адаптивна та оптимізована для продуктивності.

Ресурс HumidiFi

Щоб дізнатися більше про HumidiFi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтHumidiFi
Оглядач блокчейну

Категорія :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HumidiFi (WET)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про HumidiFi

WET USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WET з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WETUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках HumidiFi (WET) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги HumidiFi у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WET/USDT
₴3.0273816
₴3.0273816₴3.0273816
-0.86%
904.88K (USDT)
WET/USDC
₴3.0251371
₴3.0251371₴3.0251371
-0.73%
818.50K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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