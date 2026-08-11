Сьогоднішня ціна HumidiFi

Поточна ціна HumidiFi (WET) сьогодні становить ₴ 0.06754, зі зміною 0.74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WET до UAH становить ₴ 0.06754 за WET.

HumidiFi наразі посідає №851 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,53M, з циркуляційною пропозицією у 230,00M WET. Протягом останніх 24 годин WET торгувався між ₴ 0.0674 (мінімум) та ₴ 0.06874 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15.0827014243562220864, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.3334482899892950039.

У короткостроковій динаміці WET змінився на -0.31% за останню годину та на +1.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,23K.

Ринкова інформація щодо HumidiFi (WET)

Рейтинг No.851 Ринкова капіталізація ₴ 15,53M₴ 15,53M ₴ 15,53M Обсяг (за 24 год) ₴ 61,23K₴ 61,23K ₴ 61,23K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 67.54M₴ 67.54M ₴ 67.54M Циркуляційне постачання 230,00M 230,00M 230,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 23.00% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація HumidiFi — ₴ 15,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,23K. Циркуляційна пропозиція WET — 230,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 67.54M.