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Поточна ціна Rave сьогодні становить 0,00161543 USD. Ринкова капіталізація KRAV становить 1 379 839 USD. Відстежуйте оновлення цін KRAV до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rave сьогодні становить 0,00161543 USD. Ринкова капіталізація KRAV становить 1 379 839 USD. Відстежуйте оновлення цін KRAV до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KRAV

Інформація про ціну KRAV

Що таке KRAV

Офіційний вебсайт KRAV

Токеноміка KRAV

Прогноз ціни KRAV

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Ціна Rave (KRAV)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KRAV до USD:

$0,00161543
$0,00161543$0,00161543
+2,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Rave (KRAV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rave

Поточна ціна Rave (KRAV) сьогодні становить $ 0,00161543, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KRAV до USD становить $ 0,00161543 за KRAV.

Rave наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 379 839, з циркуляційною пропозицією у 854,16M KRAV. Протягом останніх 24 годин KRAV торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,074706, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KRAV змінився на -- за останню годину та на +2,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,00.

Ринкова інформація щодо Rave (KRAV)

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

$ 9,00
$ 9,00$ 9,00

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

854,16M
854,16M 854,16M

854 164 133,8607213
854 164 133,8607213 854 164 133,8607213

Поточна ринкова капіталізація Rave — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,00. Циркуляційна пропозиція KRAV — 854,16M, зі загальною пропозицією 854164133.8607213. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.

Історія ціни Rave у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,074706
$ 0,074706$ 0,074706

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,77%

+2,77%

Історія ціни Rave (KRAV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rave до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rave до USD становила $ +0,0001106070.
За останні 60 днів зміна ціни Rave до USD становила $ +0,0001362440.
За останні 90 днів зміна ціни Rave до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0001106070+6,85%
60 днів$ +0,0001362440+8,43%
90 днів----

Прогноз ціни Rave

Прогноз ціни Rave (KRAV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KRAV у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Rave (KRAV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rave потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rave у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KRAV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rave.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Rave (KRAV)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base Ecosystem

Про Rave

Що таке Rave?

Krav — це децентралізована перманентна криптовалютна quanto біржа.

Що робить Rave унікальним?

Krav — це перша децентралізована перманентна quanto біржа, що дає трейдерам змогу використовувати будь-яку альткоїн як заставу для торгівлі BTC, при цьому виграші та втрати розраховуються в альткоїнах. Основні інновації включають: Обслуговування як трейдерів, так і постачальників ліквідності (LP), що дозволяє трейдерам відкривати довгі або короткі позиції на біткоїн (BTC) з використанням альткоїнів як застави, тоді як LP отримують комісії за транзакції, коли трейдери коригують позиції. Лімітовані ордери, які забезпечують покращений контроль над торговельними стратегіями та дозволяють сплачувати додаткові комісії за виконання, щоб оптимізувати прибуток. Міри зниження ризиків, включаючи механізм фінансування, що допомагає збалансувати довгі та короткі позиції, а також примусове ліквідацію за 90% від заставленої застави для захисту пулу ліквідності.

Яка історія Rave?

Ринок криптовалют, оцінюваний у понад 1 трильйон доларів із 10 000 унікальних монет, відзначає розбіжність між вже відомими монетами з чітким практичним застосуванням та переважною більшістю альткоїнів, які не мають суттєвих випадків використання. Багато альткоїнів залишаються бездіяльними, що обмежує їхню вартість та гнучкість. Krav вирішує цю проблему, запроваджуючи волатильність біткоїна та етереуму в альткоїни з меншим обсягом торгівлі, перетворюючи їх на базові активи для quanto деривативів. Це збільшує обсяг торгівлі та практичне застосування, створюючи динамічний ринок для раніше недооцінених альткоїнів.

Що далі для Rave?

Майбутні розробки включатимуть запровадження RWAs як торгових пар, розширення пар альткоїнів з BTC/ETH та впровадження підтримки багатьох блокчейнів.

Для чого можна використовувати Rave?

Стейкінг токенів KRAV пропонує три види винагород: Escrowed KRAV, Multiplier Points та KRAV Rewards. 30% з комісій за обмін та торгівлю з використанням кредитного плеча конвертується у KRAV і розподіляється між стейкінговими токенами після вирахування реферальних винагород та мережевих витрат. Стейкінг гарантує захист інтересів перших інвесторів, запобігаючи розбавленню з боку великих гравців і забезпечуючи рівні можливості для всіх учасників. Щоб стейкінути токени KRAV, відвідайте: https://krav.trade/dashboard/stake

Яка зараз ціна Rave?

Живуча ціна Rave (KRAV) становить ₴0.0712007602799093488000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Rave позиціонується на ринку?

Наразі Rave займає #2546 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴60816987.34322739824000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу KRAV?

Обсяг токенів у обігу KRAV становить 854164133.8607213 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Rave за останню добу?

За останню добу Rave торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Rave віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Rave досяг найвищого значення за всю історію — ₴3.29269853690404896000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують KRAV?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Rave?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Base Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rave (KRAV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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$0,01200$0,01200

+100,33%

Aether Network

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AET

$0,0171
$0,0171$0,0171

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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