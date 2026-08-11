Що таке Rave?

Krav — це децентралізована перманентна криптовалютна quanto біржа.

Що робить Rave унікальним?

Krav — це перша децентралізована перманентна quanto біржа, що дає трейдерам змогу використовувати будь-яку альткоїн як заставу для торгівлі BTC, при цьому виграші та втрати розраховуються в альткоїнах. Основні інновації включають: Обслуговування як трейдерів, так і постачальників ліквідності (LP), що дозволяє трейдерам відкривати довгі або короткі позиції на біткоїн (BTC) з використанням альткоїнів як застави, тоді як LP отримують комісії за транзакції, коли трейдери коригують позиції. Лімітовані ордери, які забезпечують покращений контроль над торговельними стратегіями та дозволяють сплачувати додаткові комісії за виконання, щоб оптимізувати прибуток. Міри зниження ризиків, включаючи механізм фінансування, що допомагає збалансувати довгі та короткі позиції, а також примусове ліквідацію за 90% від заставленої застави для захисту пулу ліквідності.

Яка історія Rave?

Ринок криптовалют, оцінюваний у понад 1 трильйон доларів із 10 000 унікальних монет, відзначає розбіжність між вже відомими монетами з чітким практичним застосуванням та переважною більшістю альткоїнів, які не мають суттєвих випадків використання. Багато альткоїнів залишаються бездіяльними, що обмежує їхню вартість та гнучкість. Krav вирішує цю проблему, запроваджуючи волатильність біткоїна та етереуму в альткоїни з меншим обсягом торгівлі, перетворюючи їх на базові активи для quanto деривативів. Це збільшує обсяг торгівлі та практичне застосування, створюючи динамічний ринок для раніше недооцінених альткоїнів.

Що далі для Rave?

Майбутні розробки включатимуть запровадження RWAs як торгових пар, розширення пар альткоїнів з BTC/ETH та впровадження підтримки багатьох блокчейнів.

Для чого можна використовувати Rave?

Стейкінг токенів KRAV пропонує три види винагород: Escrowed KRAV, Multiplier Points та KRAV Rewards. 30% з комісій за обмін та торгівлю з використанням кредитного плеча конвертується у KRAV і розподіляється між стейкінговими токенами після вирахування реферальних винагород та мережевих витрат. Стейкінг гарантує захист інтересів перших інвесторів, запобігаючи розбавленню з боку великих гравців і забезпечуючи рівні можливості для всіх учасників. Щоб стейкінути токени KRAV, відвідайте: https://krav.trade/dashboard/stake

Яка зараз ціна Rave?

Живуча ціна Rave (KRAV) становить ₴0.0712007602799093488000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Rave позиціонується на ринку?

Наразі Rave займає #2546 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴60816987.34322739824000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу KRAV?

Обсяг токенів у обігу KRAV становить 854164133.8607213 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Rave за останню добу?

За останню добу Rave торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Rave віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Rave досяг найвищого значення за всю історію — ₴3.29269853690404896000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують KRAV?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Rave?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Base Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.