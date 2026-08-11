Сьогоднішня ціна YOM

Поточна ціна YOM (YOM) сьогодні становить ₴ 0,0971, зі зміною 5,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOM до UAH становить ₴ 0,0971 за YOM.

YOM наразі посідає №3702 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 YOM. Протягом останніх 24 годин YOM торгувався між ₴ 0,09271 (мінімум) та ₴ 0,10911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,5407971334829386508, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,3611432655064290346.

У короткостроковій динаміці YOM змінився на -0,03% за останню годину та на -5,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,60K.

Ринкова інформація щодо YOM (YOM)

Рейтинг No.3702 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 81,60K₴ 81,60K ₴ 81,60K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 72,83M₴ 72,83M ₴ 72,83M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 750 000 000 750 000 000 750 000 000 Загальна пропозиція 750 000 000 750 000 000 750 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація YOM — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,60K. Циркуляційна пропозиція YOM — 0,00, зі загальною пропозицією 750000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 72,83M.