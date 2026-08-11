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Поточна ціна YOM сьогодні становить 0,0971 UAH. Ринкова капіталізація YOM становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін YOM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна YOM сьогодні становить 0,0971 UAH. Ринкова капіталізація YOM становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін YOM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YOM

Інформація про ціну YOM

Що таке YOM

Whitepaper YOM

Офіційний вебсайт YOM

Токеноміка YOM

Прогноз ціни YOM

Історія YOM

Посібник з купівлі YOM

Конвертація YOM у фіатну валюту

Спот YOM

Ф'ючерси YOM USDT-M

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип YOM

Курс YOM (YOM)

Актуальна ціна 1 YOM до UAH:

₴4,358819
₴4,358819₴4,358819
-5,69%1D
UAH
Графік ціни YOM (YOM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна YOM

Поточна ціна YOM (YOM) сьогодні становить ₴ 0,0971, зі зміною 5,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOM до UAH становить ₴ 0,0971 за YOM.

YOM наразі посідає №3702 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 YOM. Протягом останніх 24 годин YOM торгувався між ₴ 0,09271 (мінімум) та ₴ 0,10911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,5407971334829386508, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,3611432655064290346.

У короткостроковій динаміці YOM змінився на -0,03% за останню годину та на -5,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,60K.

Ринкова інформація щодо YOM (YOM)

No.3702

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 81,60K
₴ 81,60K₴ 81,60K

₴ 72,83M
₴ 72,83M₴ 72,83M

0,00
0,00 0,00

750 000 000
750 000 000 750 000 000

750 000 000
750 000 000 750 000 000

0,00%

AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація YOM — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,60K. Циркуляційна пропозиція YOM — 0,00, зі загальною пропозицією 750000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 72,83M.

Історія ціни YOM у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,09271
₴ 0,09271₴ 0,09271
Мін. за 24 год
₴ 0,10911
₴ 0,10911₴ 0,10911
Макс. за 24 год

₴ 0,09271
₴ 0,09271₴ 0,09271

₴ 0,10911
₴ 0,10911₴ 0,10911

₴ 4,5407971334829386508
₴ 4,5407971334829386508₴ 4,5407971334829386508

₴ 3,3611432655064290346
₴ 3,3611432655064290346₴ 3,3611432655064290346

-0,03%

-5,68%

-5,36%

-5,36%

Історія ціни YOM (YOM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на YOM за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,2629804-5,68%
30 днів₴ +0,00588+6,44%
60 днів₴ +0,00828+9,32%
90 днів₴ +0,0711+273,46%
Зміна ціни YOM сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YOM на ₴ -0,2629804 (-5,68%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни YOM за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00588 (+6,44%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни YOM за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YOM змінився на ₴ +0,00828 (+9,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни YOM за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,0711 (+273,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для YOM (YOM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни YOM зараз.

Аналіз для YOM

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для YOM. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд YOM сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку YOM: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

YOM_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі поблизу рівня 0,10738. Ціна знаходиться нижче центральної точки 0,1081. Рівень опори S1 на позначці 0,1058 виступає як ближній структурний орієнтир. Рівень опору R1 на позначці 0,1097 визначає простір зростання угору. Боковий поштовх між биками та ведмедями формувався навколо осі 0,1081. Ринок перебуває у фазі діапазонного коливання. Індикаторні сигнали демонструють розбіжність: скользящі середні MA та EMA продовжують формувати купівельну конфігурацію, проте лінія MACD сформувала «мертве перетинання», а індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидка та повільна лінії імпульсу мають неоднаковий напрямок. Волатильність залишається на звичайному рівні. Купівельний тиск підтримується рухом середніх ліній, тоді як продажний тиск проявляється через показники MACD. Розподіл імпульсу не демонструє односторонньої концентрації, а відхилення ціни від середніх значень є невеликим. Торгова активність зосереджена в районі ключового діапазону. Рівень 0,1058 виступає найближчою підтримкою знизу, що знаходиться приблизно на відстані 1,47% від поточної ціни. Рівень 0,1097 — найближчий опір зверху, розташований на відстані близько 2,16% від поточної ціни. Рівень 0,1042 є дальнім нижнім орієнтиром, а 0,1120 — дальнім верхнім обмеженням. Проміжки між ключовими рівнями є досить компактними.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни YOM

Прогноз ціни YOM (YOM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YOM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни YOM (YOM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна YOM потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне YOM у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YOM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни YOM.

Як купити та інвестувати YOM в Україна

Готові розпочати торгівлю з YOM? Купівля YOM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити YOM. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі YOM (YOM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і YOM буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі YOM (YOM)

Що ви можете зробити з YOM

Володіння YOM відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке YOM (YOM)

YOM — це децентралізована хмарна мережа для геймінгу (DePIN), яка робить AAA-ігри миттєво доступними на будь-якому пристрої без завантаження. Замість використання централізованих центрів обробки даних YOM обʼєднує невикористані графічні процесори (GPU) користувачів, працюючи за моделлю Negative CAPEX. Завдяки цьому вартість потокової трансляції ігор знижується на 95% — до 0,05 $ за сесію, а затримка становить менше ніж 8 мс. YOM надає ігровим студіям дешевший канал розповсюдження, водночас дозволяючи власникам обладнання отримувати пасивний дохід.

Ресурс YOM

Щоб дізнатися більше про YOM, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYOM
Оглядач блокчейну

Категорія :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

Люди також запитують: Інші запитання про YOM

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YOM (YOM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про YOM

YOM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію YOM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю YOMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках YOM (YOM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги YOM у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
YOM/USDT
₴4,3597168
₴4,3597168₴4,3597168
-5,72%
810.09K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 YOM = 4,358819 UAH