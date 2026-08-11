Курс YOM (YOM)
Поточна ціна YOM (YOM) сьогодні становить ₴ 0,0971, зі зміною 5,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOM до UAH становить ₴ 0,0971 за YOM.
YOM наразі посідає №3702 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 YOM. Протягом останніх 24 годин YOM торгувався між ₴ 0,09271 (мінімум) та ₴ 0,10911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,5407971334829386508, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,3611432655064290346.
У короткостроковій динаміці YOM змінився на -0,03% за останню годину та на -5,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,60K.
No.3702
0,00%
AVAX_CCHAIN
Поточна ринкова капіталізація YOM — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,60K. Циркуляційна пропозиція YOM — 0,00, зі загальною пропозицією 750000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 72,83M.
-0,03%
-5,68%
-5,36%
-5,36%
Відстежуйте зміни ціни на YOM за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,2629804
|-5,68%
|30 днів
|₴ +0,00588
|+6,44%
|60 днів
|₴ +0,00828
|+9,32%
|90 днів
|₴ +0,0711
|+273,46%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни YOM на ₴ -0,2629804 (-5,68%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00588 (+6,44%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник YOM змінився на ₴ +0,00828 (+9,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,0711 (+273,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для YOM (YOM)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни YOM зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для YOM. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку YOM: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
YOM_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі поблизу рівня 0,10738. Ціна знаходиться нижче центральної точки 0,1081. Рівень опори S1 на позначці 0,1058 виступає як ближній структурний орієнтир. Рівень опору R1 на позначці 0,1097 визначає простір зростання угору. Боковий поштовх між биками та ведмедями формувався навколо осі 0,1081. Ринок перебуває у фазі діапазонного коливання. Індикаторні сигнали демонструють розбіжність: скользящі середні MA та EMA продовжують формувати купівельну конфігурацію, проте лінія MACD сформувала «мертве перетинання», а індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидка та повільна лінії імпульсу мають неоднаковий напрямок. Волатильність залишається на звичайному рівні. Купівельний тиск підтримується рухом середніх ліній, тоді як продажний тиск проявляється через показники MACD. Розподіл імпульсу не демонструє односторонньої концентрації, а відхилення ціни від середніх значень є невеликим. Торгова активність зосереджена в районі ключового діапазону. Рівень 0,1058 виступає найближчою підтримкою знизу, що знаходиться приблизно на відстані 1,47% від поточної ціни. Рівень 0,1097 — найближчий опір зверху, розташований на відстані близько 2,16% від поточної ціни. Рівень 0,1042 є дальнім нижнім орієнтиром, а 0,1120 — дальнім верхнім обмеженням. Проміжки між ключовими рівнями є досить компактними.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна YOM потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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YOM — це децентралізована хмарна мережа для геймінгу (DePIN), яка робить AAA-ігри миттєво доступними на будь-якому пристрої без завантаження. Замість використання централізованих центрів обробки даних YOM обʼєднує невикористані графічні процесори (GPU) користувачів, працюючи за моделлю Negative CAPEX. Завдяки цьому вартість потокової трансляції ігор знижується на 95% — до 0,05 $ за сесію, а затримка становить менше ніж 8 мс. YOM надає ігровим студіям дешевший канал розповсюдження, водночас дозволяючи власникам обладнання отримувати пасивний дохід.
Щоб дізнатися більше про YOM, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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