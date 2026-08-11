Курс Bitway (BTW)
Поточна ціна Bitway (BTW) сьогодні становить ₴ 0,193849, зі зміною 7,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTW до UAH становить ₴ 0,193849 за BTW.
Bitway наразі посідає №221 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 426,47M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B BTW. Протягом останніх 24 годин BTW торгувався між ₴ 0,165644 (мінімум) та ₴ 0,217738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,76097233286805729, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3450605432068694999.
У короткостроковій динаміці BTW змінився на +1,75% за останню годину та на +64,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,24M.
No.221
22,00%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Bitway — ₴ 426,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,24M. Циркуляційна пропозиція BTW — 2,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,94B.
+1,75%
+7,44%
+64,84%
+64,84%
Відстежуйте зміни ціни на Bitway за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,60258748
|+7,44%
|30 днів
|₴ +0,133845
|+223,06%
|60 днів
|₴ +0,118732
|+158,06%
|90 днів
|₴ +0,179656
|+1 265,80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTW на ₴ +0,60258748 (+7,44%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,133845 (+223,06%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTW змінився на ₴ +0,118732 (+158,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,179656 (+1 265,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bitway (BTW)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bitway зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Bitway. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BTW: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BTW_USDT在4小时周期内运行于枢纽点0.21489下方，现价0.20864紧贴S1支撑位0.20838。价格处于中枢与S1构成的下行区间层级，短期结构偏向低位震荡。MA组与EMA组均无买入信号确认，趋势均线系统呈现空头排列或中性压制状态。 MACD指标形成死叉，动能柱状图显示卖压正在释放。RSI处于中性区域，未出现极端超买或超卖偏离，市场情绪保持冷静。KDJ与StochRSI数值同步向下发散，快慢指标方向一致指向下行，短线动能集中表现为流出状态。布林带开口维持平稳，波动率未发生显著扩张，价格沿中轨或下轨附近运行，缺乏单边突破的量能配合。 上方最近阻力位于中枢0.21489，距离现价约2.9%。次级阻力R1位于0.2212，距离现价约6.0%。下方最近支撑为S1位0.20838，距离现价仅0.01%，构成即时测试位。次级支撑S2位于0.20207，距离现价约3.1%，为远端参考价位。
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Bitway потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
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