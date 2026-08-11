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Поточна ціна Bitway сьогодні становить 0,193849 UAH. Ринкова капіталізація BTW становить 426 467 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTW до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bitway сьогодні становить 0,193849 UAH. Ринкова капіталізація BTW становить 426 467 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTW до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BTW

Інформація про ціну BTW

Що таке BTW

Whitepaper BTW

Офіційний вебсайт BTW

Токеноміка BTW

Прогноз ціни BTW

Історія BTW

Посібник з купівлі BTW

Конвертація BTW у фіатну валюту

Спот BTW

Ф'ючерси BTW USDT-M

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Логотип Bitway

Курс Bitway (BTW)

Актуальна ціна 1 BTW до UAH:

₴8,70188161
₴8,70188161₴8,70188161
+7,44%1D
UAH
Графік ціни Bitway (BTW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bitway

Поточна ціна Bitway (BTW) сьогодні становить ₴ 0,193849, зі зміною 7,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTW до UAH становить ₴ 0,193849 за BTW.

Bitway наразі посідає №221 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 426,47M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B BTW. Протягом останніх 24 годин BTW торгувався між ₴ 0,165644 (мінімум) та ₴ 0,217738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,76097233286805729, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3450605432068694999.

У короткостроковій динаміці BTW змінився на +1,75% за останню годину та на +64,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,24M.

Ринкова інформація щодо Bitway (BTW)

No.221

₴ 426,47M
₴ 426,47M₴ 426,47M

₴ 1,24M
₴ 1,24M₴ 1,24M

₴ 1,94B
₴ 1,94B₴ 1,94B

2,20B
2,20B 2,20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

22,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Bitway — ₴ 426,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,24M. Циркуляційна пропозиція BTW — 2,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,94B.

Історія ціни Bitway у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,165644
₴ 0,165644₴ 0,165644
Мін. за 24 год
₴ 0,217738
₴ 0,217738₴ 0,217738
Макс. за 24 год

₴ 0,165644
₴ 0,165644₴ 0,165644

₴ 0,217738
₴ 0,217738₴ 0,217738

₴ 5,76097233286805729
₴ 5,76097233286805729₴ 5,76097233286805729

₴ 0,3450605432068694999
₴ 0,3450605432068694999₴ 0,3450605432068694999

+1,75%

+7,44%

+64,84%

+64,84%

Історія ціни Bitway (BTW) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Bitway за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,60258748+7,44%
30 днів₴ +0,133845+223,06%
60 днів₴ +0,118732+158,06%
90 днів₴ +0,179656+1 265,80%
Зміна ціни Bitway сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTW на ₴ +0,60258748 (+7,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bitway за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,133845 (+223,06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bitway за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTW змінився на ₴ +0,118732 (+158,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bitway за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,179656 (+1 265,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bitway (BTW)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bitway зараз.

Аналіз для Bitway

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Bitway. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Bitway сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BTW: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BTW_USDT在4小时周期内运行于枢纽点0.21489下方，现价0.20864紧贴S1支撑位0.20838。价格处于中枢与S1构成的下行区间层级，短期结构偏向低位震荡。MA组与EMA组均无买入信号确认，趋势均线系统呈现空头排列或中性压制状态。 MACD指标形成死叉，动能柱状图显示卖压正在释放。RSI处于中性区域，未出现极端超买或超卖偏离，市场情绪保持冷静。KDJ与StochRSI数值同步向下发散，快慢指标方向一致指向下行，短线动能集中表现为流出状态。布林带开口维持平稳，波动率未发生显著扩张，价格沿中轨或下轨附近运行，缺乏单边突破的量能配合。 上方最近阻力位于中枢0.21489，距离现价约2.9%。次级阻力R1位于0.2212，距离现价约6.0%。下方最近支撑为S1位0.20838，距离现价仅0.01%，构成即时测试位。次级支撑S2位于0.20207，距离现价约3.1%，为远端参考价位。

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Bitway

Прогноз ціни Bitway (BTW) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BTW у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bitway (BTW) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bitway потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bitway у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BTW на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bitway.

Як купити та інвестувати Bitway в Україна

Готові розпочати торгівлю з Bitway? Купівля BTW на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Bitway. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Bitway (BTW).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Bitway буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Bitway (BTW)

Що ви можете зробити з Bitway

Володіння Bitway відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Bitway (BTW)

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Ресурс Bitway

Щоб дізнатися більше про Bitway, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBitway
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Bitway

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitway (BTW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Bitway

BTW USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BTW з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BTWUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Bitway (BTW) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Bitway у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BTW/USDT
₴8,67324179
₴8,67324179₴8,67324179
+7,28%
6.71M (USDT)
BTW/USDC
₴8,70309364
₴8,70309364₴8,70309364
+7,53%
293.76K (USDT)

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up

up

UPROBINHOOD

₴17,951511
₴17,951511₴17,951511

+299,90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,4807628
₴21,4807628₴21,4807628

+857,04%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7554987
₴0,7554987₴0,7554987

+34,31%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9114136
₴7,9114136₴7,9114136

-12,70%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴175,448076
₴175,448076₴175,448076

+117,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,4807628
₴21,4807628₴21,4807628

+857,04%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,3318863
₴1,3318863₴1,3318863

+99,16%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴175,448076
₴175,448076₴175,448076

+117,00%

Myros

Myros

MY

₴0,799042
₴0,799042₴0,799042

+18,66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,017300606
₴0,017300606₴0,017300606

+23,52%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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