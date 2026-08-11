Сьогоднішня ціна Bitway

Поточна ціна Bitway (BTW) сьогодні становить ₴ 0,193849, зі зміною 7,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTW до UAH становить ₴ 0,193849 за BTW.

Bitway наразі посідає №221 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 426,47M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B BTW. Протягом останніх 24 годин BTW торгувався між ₴ 0,165644 (мінімум) та ₴ 0,217738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,76097233286805729, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3450605432068694999.

У короткостроковій динаміці BTW змінився на +1,75% за останню годину та на +64,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,24M.

Ринкова інформація щодо Bitway (BTW)

Рейтинг No.221 Ринкова капіталізація ₴ 426,47M₴ 426,47M ₴ 426,47M Обсяг (за 24 год) ₴ 1,24M₴ 1,24M ₴ 1,24M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,94B₴ 1,94B ₴ 1,94B Циркуляційне постачання 2,20B 2,20B 2,20B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 22,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Bitway — ₴ 426,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,24M. Циркуляційна пропозиція BTW — 2,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,94B.