Актуальна ціна Bless сьогодні становить 0.04105 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLESS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLESS на MEXC вже зараз.

Логотип Bless

Курс Bless (BLESS)

Актуальна ціна 1 BLESS до USD:

$0,04105
$0,04105$0,04105
+20,38%1D
USD
Графік ціни Bless (BLESS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:28:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bless (BLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03158
$ 0,03158$ 0,03158
Мін. за 24 год
$ 0,042
$ 0,042$ 0,042
Макс. за 24 год

$ 0,03158
$ 0,03158$ 0,03158

$ 0,042
$ 0,042$ 0,042

$ 0,22206858847407998
$ 0,22206858847407998$ 0,22206858847407998

$ 0,014071896307243807
$ 0,014071896307243807$ 0,014071896307243807

-0,68%

+20,38%

-57,62%

-57,62%

Актуальна ціна Bless (BLESS) становить $ 0,04105. За останні 24 години BLESS торгувався між мінімумом у $ 0,03158 і максимумом у $ 0,042, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLESS становить $ 0,22206858847407998, тоді як його історичний мінімум — $ 0,014071896307243807.

Що стосується короткострокових результатів, то BLESS змінився на -0,68% за останню годину, +20,38% за 24 години та на -57,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bless (BLESS)

No.395

$ 75,60M
$ 75,60M$ 75,60M

$ 8,83M
$ 8,83M$ 8,83M

$ 410,50M
$ 410,50M$ 410,50M

1,84B
1,84B 1,84B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 999 999 708,866653
9 999 999 708,866653 9 999 999 708,866653

18,41%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Bless — $ 75,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,83M. Циркуляційна пропозиція BLESS — 1,84B, зі загальною пропозицією 9999999708.866653. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 410,50M.

Історія ціни Bless (BLESS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Bless за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0069497+20,38%
30 днів$ -0,03952-49,06%
60 днів$ +0,03605+721,00%
90 днів$ +0,03605+721,00%
Зміна ціни Bless сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BLESS на $ +0,0069497 (+20,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bless за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,03952 (-49,06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bless за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BLESS змінився на $ +0,03605 (+721,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bless за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03605 (+721,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bless (BLESS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bless зараз.

Що таке Bless (BLESS)

Проєкт Bless доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bless. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BLESS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Bless у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bless безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bless (USD)

Скільки коштуватиме Bless (BLESS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bless (BLESS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bless.

Перегляньте прогноз ціни Bless вже зараз!

Токеноміка Bless (BLESS)

Розуміння токеноміки Bless (BLESS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLESS зараз!

Як купити Bless (BLESS)

Шукаєте як купити Bless? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bless на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BLESS до місцевих валют

1 Bless (BLESS) до VND
1 080,23075
1 Bless (BLESS) до AUD
A$0,0628065
1 Bless (BLESS) до GBP
0,0307875
1 Bless (BLESS) до EUR
0,035303
1 Bless (BLESS) до USD
$0,04105
1 Bless (BLESS) до MYR
RM0,173231
1 Bless (BLESS) до TRY
1,7261525
1 Bless (BLESS) до JPY
¥6,2396
1 Bless (BLESS) до ARS
ARS$60,9046535
1 Bless (BLESS) до RUB
3,342291
1 Bless (BLESS) до INR
3,605832
1 Bless (BLESS) до IDR
Rp684,166393
1 Bless (BLESS) до PHP
2,4084035
1 Bless (BLESS) до EGP
￡E.1,9535695
1 Bless (BLESS) до BRL
R$0,220849
1 Bless (BLESS) до CAD
C$0,05747
1 Bless (BLESS) до BDT
5,01631
1 Bless (BLESS) до NGN
59,9268425
1 Bless (BLESS) до COP
$160,3515625
1 Bless (BLESS) до ZAR
R.0,711807
1 Bless (BLESS) до UAH
1,7154795
1 Bless (BLESS) до TZS
T.Sh.102,114338
1 Bless (BLESS) до VES
Bs8,7026
1 Bless (BLESS) до CLP
$38,8333
1 Bless (BLESS) до PKR
Rs11,589236
1 Bless (BLESS) до KZT
22,033998
1 Bless (BLESS) до THB
฿1,347261
1 Bless (BLESS) до TWD
NT$1,265161
1 Bless (BLESS) до AED
د.إ0,1506535
1 Bless (BLESS) до CHF
Fr0,0324295
1 Bless (BLESS) до HKD
HK$0,3189585
1 Bless (BLESS) до AMD
֏15,6618065
1 Bless (BLESS) до MAD
.د.م0,3788915
1 Bless (BLESS) до MXN
$0,75532
1 Bless (BLESS) до SAR
ريال0,1539375
1 Bless (BLESS) до ETB
Br6,1989605
1 Bless (BLESS) до KES
KSh5,289703
1 Bless (BLESS) до JOD
د.أ0,02910445
1 Bless (BLESS) до PLN
0,149422
1 Bless (BLESS) до RON
лв0,1793885
1 Bless (BLESS) до SEK
kr0,3854595
1 Bless (BLESS) до BGN
лв0,068964
1 Bless (BLESS) до HUF
Ft13,793621
1 Bless (BLESS) до CZK
0,859587
1 Bless (BLESS) до KWD
د.ك0,0125613
1 Bless (BLESS) до ILS
0,1350545
1 Bless (BLESS) до BOB
Bs0,2828345
1 Bless (BLESS) до AZN
0,069785
1 Bless (BLESS) до TJS
SM0,3788915
1 Bless (BLESS) до GEL
0,1112455
1 Bless (BLESS) до AOA
Kz37,5570555
1 Bless (BLESS) до BHD
.د.ب0,0154348
1 Bless (BLESS) до BMD
$0,04105
1 Bless (BLESS) до DKK
kr0,2639515
1 Bless (BLESS) до HNL
L1,0750995
1 Bless (BLESS) до MUR
1,868596
1 Bless (BLESS) до NAD
$0,710986
1 Bless (BLESS) до NOK
kr0,409679
1 Bless (BLESS) до NZD
$0,071427
1 Bless (BLESS) до PAB
B/.0,04105
1 Bless (BLESS) до PGK
K0,1728205
1 Bless (BLESS) до QAR
ر.ق0,1490115
1 Bless (BLESS) до RSD
дин.4,145229
1 Bless (BLESS) до UZS
soʻm494,5781995
1 Bless (BLESS) до ALL
L3,41536
1 Bless (BLESS) до ANG
ƒ0,0734795
1 Bless (BLESS) до AWG
ƒ0,07389
1 Bless (BLESS) до BBD
$0,0821
1 Bless (BLESS) до BAM
KM0,068964
1 Bless (BLESS) до BIF
Fr120,72805
1 Bless (BLESS) до BND
$0,0529545
1 Bless (BLESS) до BSD
$0,04105
1 Bless (BLESS) до JMD
$6,5700525
1 Bless (BLESS) до KHR
164,859263
1 Bless (BLESS) до KMF
Fr17,4052
1 Bless (BLESS) до LAK
892,3912865
1 Bless (BLESS) до LKR
රු12,424193
1 Bless (BLESS) до MDL
L0,694566
1 Bless (BLESS) до MGA
Ar183,258694
1 Bless (BLESS) до MOP
P0,327579
1 Bless (BLESS) до MVR
0,628065
1 Bless (BLESS) до MWK
MK71,020605
1 Bless (BLESS) до MZN
MT2,6235055
1 Bless (BLESS) до NPR
रु5,7539785
1 Bless (BLESS) до PYG
289,0741
1 Bless (BLESS) до RWF
Fr59,48145
1 Bless (BLESS) до SBD
$0,337431
1 Bless (BLESS) до SCR
0,5669005
1 Bless (BLESS) до SRD
$1,6292745
1 Bless (BLESS) до SVC
$0,357956
1 Bless (BLESS) до SZL
L0,7105755
1 Bless (BLESS) до TMT
m0,143675
1 Bless (BLESS) до TND
د.ت0,1202765
1 Bless (BLESS) до TTD
$0,277498
1 Bless (BLESS) до UGX
Sh143,0182
1 Bless (BLESS) до XAF
Fr23,1522
1 Bless (BLESS) до XCD
$0,110835
1 Bless (BLESS) до XOF
Fr23,1522
1 Bless (BLESS) до XPF
Fr4,1871
1 Bless (BLESS) до BWP
P0,5488385
1 Bless (BLESS) до BZD
$0,0821
1 Bless (BLESS) до CVE
$3,895645
1 Bless (BLESS) до DJF
Fr7,26585
1 Bless (BLESS) до DOP
$2,614064
1 Bless (BLESS) до DZD
د.ج5,340605
1 Bless (BLESS) до FJD
$0,0940045
1 Bless (BLESS) до GNF
Fr353,851
1 Bless (BLESS) до GTQ
Q0,313622
1 Bless (BLESS) до GYD
$8,5642615
1 Bless (BLESS) до ISK
kr5,0081

Ресурс Bless

Щоб дізнатися більше про Bless, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBless
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Bless

Скільки сьогодні коштує Bless (BLESS)?
Актуальна ціна BLESS у USD становить 0,04105 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLESS до USD?
Поточна ціна BLESS до USD — $ 0,04105. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bless?
Ринкова капіталізація BLESS — $ 75,60M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLESS?
Циркуляційна пропозиція BLESS — 1,84B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLESS?
BLESS досяг історичної максимальної ціни у 0,22206858847407998 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLESS?
Історична мінімальна ціна BLESS становила 0,014071896307243807 USD.
Який обсяг торгівлі BLESS?
Актуальний обсяг торгівлі BLESS за 24 години — $ 8,83M USD.
Чи підніметься ціна BLESS цього року?
BLESS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLESS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:28:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bless (BLESS)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

