Сьогоднішня ціна qONE Token

Поточна ціна qONE Token (QONE) сьогодні становить ₴ 0,005384, зі зміною 1,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QONE до UAH становить ₴ 0,005384 за QONE.

qONE Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- QONE. Протягом останніх 24 годин QONE торгувався між ₴ 0,005316 (мінімум) та ₴ 0,005401 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QONE змінився на -0,13% за останню годину та на +10,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 50,63K.

Ринкова інформація щодо qONE Token (QONE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 50,63K₴ 50,63K ₴ 50,63K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,42M₴ 5,42M ₴ 5,42M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 006 904 800 1 006 904 800 1 006 904 800 Публічний блокчейн HYPEREVM

Поточна ринкова капіталізація qONE Token — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 50,63K. Циркуляційна пропозиція QONE — --, зі загальною пропозицією 1006904800. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,42M.