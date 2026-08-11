Сьогоднішня ціна Tea Protocol

Поточна ціна Tea Protocol (TEA) сьогодні становить ₴ 0,00004369, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TEA до UAH становить ₴ 0,00004369 за TEA.

Tea Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TEA. Протягом останніх 24 годин TEA торгувався між ₴ 0,00004319 (мінімум) та ₴ 0,00004395 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TEA змінився на 0,00% за останню годину та на -2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,09K.

Ринкова інформація щодо Tea Protocol (TEA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 4,09K₴ 4,09K ₴ 4,09K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,37M₴ 4,37M ₴ 4,37M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Tea Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,09K. Циркуляційна пропозиція TEA — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,37M.