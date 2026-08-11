Курс Tea Protocol (TEA)
Поточна ціна Tea Protocol (TEA) сьогодні становить ₴ 0,00004369, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TEA до UAH становить ₴ 0,00004369 за TEA.
Tea Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TEA. Протягом останніх 24 годин TEA торгувався між ₴ 0,00004319 (мінімум) та ₴ 0,00004395 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці TEA змінився на 0,00% за останню годину та на -2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,09K.
ETH
Поточна ринкова капіталізація Tea Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,09K. Циркуляційна пропозиція TEA — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,37M.
0,00%
-0,22%
-2,81%
-2,81%
Відстежуйте зміни ціни на Tea Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0000043243
|-0,22%
|30 днів
|₴ -0,00000558
|-11,33%
|60 днів
|₴ -0,00000953
|-17,91%
|90 днів
|₴ -0,00015631
|-78,16%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TEA на ₴ -0,0000043243 (-0,22%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00000558 (-11,33%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TEA змінився на ₴ -0,00000953 (-17,91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00015631 (-78,16%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tea Protocol зараз.
У 2040 році ціна Tea Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Tea Protocol створює економічну інфраструктуру для програмного забезпечення з відкритим кодом. Мережа Tea та токен TEA сприяють програмованому обміну винагородами та цінностями для програмного забезпечення з відкритим кодом. Через Tea розробники, оператори підтримки, прихильники та учасники екосистеми можуть реєструвати проєкти з відкритим кодом, розуміти контекст залежностей, висувати заяви та підтримувати ширший граф програмного забезпечення. Tea використовує Proof of Contribution та teaRank для вимірювання впливу проєктів з відкритим кодом на графі залежностей, що дозволяє надавати винагороди та обмінюватися цінностями, пов'язаними з внеском у відкритий код, походженням проєктів і відповідальним управлінням.
Щоб дізнатися більше про Tea Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
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|Ончейн дані
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