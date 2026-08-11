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Поточна ціна WAX сьогодні становить 0,003975 UAH. Ринкова капіталізація WAXP становить 18 310 824,45171233112 UAH. Відстежуйте оновлення цін WAXP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WAX сьогодні становить 0,003975 UAH. Ринкова капіталізація WAXP становить 18 310 824,45171233112 UAH. Відстежуйте оновлення цін WAXP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WAXP

Інформація про ціну WAXP

Що таке WAXP

Whitepaper WAXP

Офіційний вебсайт WAXP

Токеноміка WAXP

Прогноз ціни WAXP

Історія WAXP

Посібник з купівлі WAXP

Конвертація WAXP у фіатну валюту

Спот WAXP

Ф'ючерси WAXP USDT-M

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Курс WAX (WAXP)

Актуальна ціна 1 WAXP до UAH:

₴0,17834797
₴0,17834797₴0,17834797
-0,45%1D
UAH
Графік ціни WAX (WAXP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WAX

Поточна ціна WAX (WAXP) сьогодні становить ₴ 0,003975, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAXP до UAH становить ₴ 0,003975 за WAXP.

WAX наразі посідає №705 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 18,31M, з циркуляційною пропозицією у 4,61B WAXP. Протягом останніх 24 годин WAXP торгувався між ₴ 0,003904 (мінімум) та ₴ 0,004036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 224,99810206413268061, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1944854212295237024.

У короткостроковій динаміці WAXP змінився на +0,45% за останню годину та на +0,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,31K.

Ринкова інформація щодо WAX (WAXP)

No.705

₴ 18,31M
₴ 18,31M₴ 18,31M

₴ 71,31K
₴ 71,31K₴ 71,31K

₴ 18,32M
₴ 18,32M₴ 18,32M

4,61B
4,61B 4,61B

--
----

4 608 433 461,25163269
4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269

WAX

Поточна ринкова капіталізація WAX — ₴ 18,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,31K. Циркуляційна пропозиція WAXP — 4,61B, зі загальною пропозицією 4608433461.25163269. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18,32M.

Історія ціни WAX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003904
₴ 0,003904₴ 0,003904
Мін. за 24 год
₴ 0,004036
₴ 0,004036₴ 0,004036
Макс. за 24 год

₴ 0,003904
₴ 0,003904₴ 0,003904

₴ 0,004036
₴ 0,004036₴ 0,004036

₴ 224,99810206413268061
₴ 224,99810206413268061₴ 224,99810206413268061

₴ 0,1944854212295237024
₴ 0,1944854212295237024₴ 0,1944854212295237024

+0,45%

-0,44%

+0,55%

+0,55%

Історія ціни WAX (WAXP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на WAX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00080619-0,44%
30 днів₴ -0,000109-2,67%
60 днів₴ -0,000616-13,42%
90 днів₴ -0,003039-43,33%
Зміна ціни WAX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WAXP на ₴ -0,00080619 (-0,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни WAX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000109 (-2,67%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни WAX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WAXP змінився на ₴ -0,000616 (-13,42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни WAX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003039 (-43,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для WAX (WAXP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни WAX зараз.

Аналіз для WAX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для WAX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд WAX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку WAXP: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

WAXP_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,003933, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,003871. Система ключових рівнів показує, що поточна ціна подолала опір R2 на рівні 0,003915 і перебуває у короткостроковому зростаючому тренді. Група скользящих середніх та EMA не надає чіткого сигналу для покупки, а показники демонструють певну розбіжність. Ціна відхиляється від центральної зони і перебуває у стані відносно високої коливаності. MACD сформував золоте перетинання, що свідчить про початкове проявлення бичачого потенціалу. RSI знаходиться в нейтральній зоні і не досяг екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Показники KDJ та StochRSI поки невизначенні; необхідно оцінити ситуацію на основі актуальних даних, щоб встановити перетин швидкої та повільної ліній. Стан розширення полос Болінджера також залишається невизначеним — слід спостерігати за змінами волатильності, а саме за звуженням чи розширенням ширини полос. Наразі розподіл потужності досить розпорошений, відсутній чіткий домінуючий напрямок. Швидкі та повільні індикатори ще не досягли повного одноступеневого резонансу, тому ринок перебуває у фазі спостереження за змінами енергетичного балансу. Близький ключовий рівень підтримки знаходиться на позначці R2 — 0,003915, що відповідає приблизно 0,46% від поточної ціни. Нижче, у зоні центрального значення 0,003871, розташована другорядна точка відсікання, яка знаходиться на відстані близько 1,58% від поточної ціни. Далека підтримка розташована на рівні S1 — 0,003852. Зверху жідучого значного опору поки немає, лише необхідно стежити за рівнем попереднього максимуму. Якщо ціна знизиться нижче 0,003915, то буде повторне тестування ефективності центральної зони.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни WAX?

Ціни на WAX (WAXP) залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття геймінгу — оскільки WAX фокусується на геймінгових NFT та dApp, збільшення використання геймінгових платформ сприяє зростанню попиту.
2. Тенденції ринку NFT — як блокчейн, орієнтований на геймінг, популярність NFT безпосередньо впливає на вартість WAXP.
3. Оголошення про партнерства — співробітництво з розробниками ігор та великими брендами підвищує довіру інвесторів.
4. Корисність токена — WAXP використовується для стекінгу, управління та оплати транзакцій у блокчейні WAX.
5. Ринковий настрій — загальні умови ринку криптовалют впливають на WAXP разом з іншими альткоїнами.
6. Конкуренція — відносна продуктивність порівняно з іншими геймінговими блокчейнами, такими як Enjin чи Immutable X.
7. Технічні розробки — оновлення платформи та запровадження нових функцій впливають на довгострокову вартість.
8. Обсяг торгівлі та ліквідність — більша активність зазвичай корелюється з ціновою волатильністю.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну WAX?

Люди хочуть знати ціну WAX (WAXP) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Оскільки WAX забезпечує функціонування маркетплейсів NFT і геймінгових платформ, коливання ціни впливають на вартість їхніх цифрових активів та прибуток від торгівлі.

Прогноз ціни WAX

Прогноз ціни WAX (WAXP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WAXP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни WAX (WAXP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WAX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WAX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WAXP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WAX.

Як купити та інвестувати WAX в Україна

Готові розпочати торгівлю з WAX? Купівля WAXP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити WAX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі WAX (WAXP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і WAX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі WAX (WAXP)

Що ви можете зробити з WAX

Володіння WAX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Ресурс WAX

Щоб дізнатися більше про WAX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтWAX
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WAX (WAXP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про WAX

WAXP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WAXP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WAXPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках WAX (WAXP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги WAX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WAXP/USDT
₴0,17816841
₴0,17816841₴0,17816841
-0,52%
17.99M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 WAXP = 0,17843775 UAH