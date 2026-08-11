Сьогоднішня ціна WAX

Поточна ціна WAX (WAXP) сьогодні становить ₴ 0,003975, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAXP до UAH становить ₴ 0,003975 за WAXP.

WAX наразі посідає №705 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 18,31M, з циркуляційною пропозицією у 4,61B WAXP. Протягом останніх 24 годин WAXP торгувався між ₴ 0,003904 (мінімум) та ₴ 0,004036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 224,99810206413268061, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1944854212295237024.

У короткостроковій динаміці WAXP змінився на +0,45% за останню годину та на +0,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,31K.

Ринкова інформація щодо WAX (WAXP)

Рейтинг No.705 Ринкова капіталізація ₴ 18,31M₴ 18,31M ₴ 18,31M Обсяг (за 24 год) ₴ 71,31K₴ 71,31K ₴ 71,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 18,32M₴ 18,32M ₴ 18,32M Циркуляційне постачання 4,61B 4,61B 4,61B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269 Публічний блокчейн WAX

Поточна ринкова капіталізація WAX — ₴ 18,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,31K. Циркуляційна пропозиція WAXP — 4,61B, зі загальною пропозицією 4608433461.25163269. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18,32M.