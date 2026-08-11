Сьогоднішня ціна Highstreet

Поточна ціна Highstreet (HIGH) сьогодні становить ₴ 0.02087, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIGH до UAH становить ₴ 0.02087 за HIGH.

Highstreet наразі посідає №1262 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,01M, з циркуляційною пропозицією у 96,39M HIGH. Протягом останніх 24 годин HIGH торгувався між ₴ 0.02063 (мінімум) та ₴ 0.02148 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,807.1910030180994483879, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.1023201161039007718.

У короткостроковій динаміці HIGH змінився на -1.24% за останню годину та на -6.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,61K.

Ринкова інформація щодо Highstreet (HIGH)

Рейтинг No.1262 Ринкова капіталізація ₴ 2,01M₴ 2,01M ₴ 2,01M Обсяг (за 24 год) ₴ 53,61K₴ 53,61K ₴ 53,61K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2.09M₴ 2.09M ₴ 2.09M Циркуляційне постачання 96,39M 96,39M 96,39M Максимальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Загальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Коефіцієнт циркуляції 96.38% Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація Highstreet — ₴ 2,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,61K. Циркуляційна пропозиція HIGH — 96,39M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.09M.