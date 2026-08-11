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Поточна ціна Highstreet сьогодні становить 0.02087 UAH. Ринкова капіталізація HIGH становить 2,011,630.258211988224 UAH. Відстежуйте оновлення цін HIGH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Highstreet сьогодні становить 0.02087 UAH. Ринкова капіталізація HIGH становить 2,011,630.258211988224 UAH. Відстежуйте оновлення цін HIGH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HIGH

Інформація про ціну HIGH

Що таке HIGH

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Токеноміка HIGH

Прогноз ціни HIGH

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Курс Highstreet (HIGH)

Актуальна ціна 1 HIGH до UAH:

₴0.9373032
₴0.9373032₴0.9373032
0,00%1D
UAH
Графік ціни Highstreet (HIGH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Highstreet

Поточна ціна Highstreet (HIGH) сьогодні становить ₴ 0.02087, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIGH до UAH становить ₴ 0.02087 за HIGH.

Highstreet наразі посідає №1262 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,01M, з циркуляційною пропозицією у 96,39M HIGH. Протягом останніх 24 годин HIGH торгувався між ₴ 0.02063 (мінімум) та ₴ 0.02148 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,807.1910030180994483879, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.1023201161039007718.

У короткостроковій динаміці HIGH змінився на -1.24% за останню годину та на -6.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,61K.

Ринкова інформація щодо Highstreet (HIGH)

No.1262

₴ 2,01M
₴ 2,01M₴ 2,01M

₴ 53,61K
₴ 53,61K₴ 53,61K

₴ 2.09M
₴ 2.09M₴ 2.09M

96,39M
96,39M 96,39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.38%

NONE

Поточна ринкова капіталізація Highstreet — ₴ 2,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,61K. Циркуляційна пропозиція HIGH — 96,39M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.09M.

Історія ціни Highstreet у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.02063
₴ 0.02063₴ 0.02063
Мін. за 24 год
₴ 0.02148
₴ 0.02148₴ 0.02148
Макс. за 24 год

₴ 0.02063
₴ 0.02063₴ 0.02063

₴ 0.02148
₴ 0.02148₴ 0.02148

₴ 1,807.1910030180994483879
₴ 1,807.1910030180994483879₴ 1,807.1910030180994483879

₴ 2.1023201161039007718
₴ 2.1023201161039007718₴ 2.1023201161039007718

-1.24%

0.00%

-6.71%

-6.71%

Історія ціни Highstreet (HIGH) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Highstreet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00.00%
30 днів₴ -0.01778-46.01%
60 днів₴ -0.03517-62.76%
90 днів₴ -0.20043-90.57%
Зміна ціни Highstreet сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HIGH на ₴ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Highstreet за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01778 (-46.01%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Highstreet за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HIGH змінився на ₴ -0.03517 (-62.76%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Highstreet за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.20043 (-90.57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Highstreet (HIGH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Highstreet зараз.

Аналіз для Highstreet

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Highstreet. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Highstreet сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку HIGH: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

**Ринкова структура** HIGH_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,02275 знаходиться нижче центрального рівня 0,02292 на 0,74%, перебуваючи в узькому діапазоні біля середньої лінії хабового системи. Група MA та група EMA показують співвідношення 7 купівель і 0 продажів; система скользящих середніх демонструє повну бичачу конфігурацію. Ціна тримається вище підтримки S1 на рівні 0,02103, що відповідає 8,18% відносно цієї позначки, а до опору R1 на рівні 0,02411 залишається ще 5,98%. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD подає сигнал смертельного перетину, при цьому напрямок динаміки швидкої та повільної ліній вказує на розбіжність зі станом скользящих середніх. Індекс RSI перейшов у зону надмірної продажу, що свідчить про ознаки виснаження короткострокової динаміки. Одночасно спостерігається бичача конфігурація скользящих середніх та перевантажений стан осциляторів, що створює чітку розшаровану структуру швидких та повільних показників. **Ключові рівні цін** Опорний рівень R1 на рівні 0,02411 знаходиться на відстані 5,98% від поточної ціни, що робить його близьким ключовим рівнем для аналізу. Підтримка S1 на рівні 0,02103 відстає від поточної ціни на 7,56%, а підтримка S2 на рівні 0,01984 — на 12,79%, формуючи довший діапазон для орієнтації. Центральний рівень 0,02292, який визначає межу між бичачими та ведмежими настроями, знаходиться на відстані 0,74% від поточної ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Highstreet?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Highstreet (HIGH):

1. Застосування геймінгу та зростання кількості користувачів у мікрометаверсі Highstreet.
2. Оголошення партнерств із брендами та роздрібними продавцями для віртуальної торгівлі.
3. Активність на ринку NFT та обсяги торгівлі.
4. Загальний настрій та тренди на ринку криптовалют.
5. Корисність токена та нагороди за стакінг.
6. Прогрес у розробці та оновлення платформи.
7. Конкуренція з іншими метаверсними та геймінговими токенами.
8. Регуляторні новини, що впливають на геймінгові криптовалюти.
9. Залучення спільноти та присутність у соціальних мережах.
10. Обсяги торгівлі та ліквідність на основних біржах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Highstreet?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну токена Highstreet (HIGH) з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, планування інвестицій та оновлення інформації про вартість своїх активів. Як токен метаверс-геймінгу, ціна HIGH відображає тенденції розвитку проекту та його прийняття на ринку.

Прогноз ціни Highstreet

Прогноз ціни Highstreet (HIGH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HIGH у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Highstreet (HIGH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Highstreet потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Highstreet у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HIGH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Highstreet.

Як купити та інвестувати Highstreet в Україна

Готові розпочати торгівлю з Highstreet? Купівля HIGH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Highstreet. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Highstreet (HIGH).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Highstreet буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Highstreet (HIGH)

Що ви можете зробити з Highstreet

Володіння Highstreet відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Ресурс Highstreet

Щоб дізнатися більше про Highstreet, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHighstreet
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Highstreet (HIGH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Highstreet

HIGH USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію HIGH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю HIGHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Highstreet (HIGH) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Highstreet у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
HIGH/USDT
₴0.9364054
₴0.9364054₴0.9364054
-0.13%
2.55M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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