Курс Highstreet (HIGH)
Поточна ціна Highstreet (HIGH) сьогодні становить ₴ 0.02087, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIGH до UAH становить ₴ 0.02087 за HIGH.
Highstreet наразі посідає №1262 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,01M, з циркуляційною пропозицією у 96,39M HIGH. Протягом останніх 24 годин HIGH торгувався між ₴ 0.02063 (мінімум) та ₴ 0.02148 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,807.1910030180994483879, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.1023201161039007718.
У короткостроковій динаміці HIGH змінився на -1.24% за останню годину та на -6.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,61K.
No.1262
96.38%
NONE
Поточна ринкова капіталізація Highstreet — ₴ 2,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,61K. Циркуляційна пропозиція HIGH — 96,39M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.09M.
-1.24%
0.00%
-6.71%
-6.71%
Відстежуйте зміни ціни на Highstreet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ 0
|0.00%
|30 днів
|₴ -0.01778
|-46.01%
|60 днів
|₴ -0.03517
|-62.76%
|90 днів
|₴ -0.20043
|-90.57%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни HIGH на ₴ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01778 (-46.01%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник HIGH змінився на ₴ -0.03517 (-62.76%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.20043 (-90.57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Highstreet (HIGH)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Highstreet зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Highstreet. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку HIGH: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
**Ринкова структура** HIGH_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,02275 знаходиться нижче центрального рівня 0,02292 на 0,74%, перебуваючи в узькому діапазоні біля середньої лінії хабового системи. Група MA та група EMA показують співвідношення 7 купівель і 0 продажів; система скользящих середніх демонструє повну бичачу конфігурацію. Ціна тримається вище підтримки S1 на рівні 0,02103, що відповідає 8,18% відносно цієї позначки, а до опору R1 на рівні 0,02411 залишається ще 5,98%. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD подає сигнал смертельного перетину, при цьому напрямок динаміки швидкої та повільної ліній вказує на розбіжність зі станом скользящих середніх. Індекс RSI перейшов у зону надмірної продажу, що свідчить про ознаки виснаження короткострокової динаміки. Одночасно спостерігається бичача конфігурація скользящих середніх та перевантажений стан осциляторів, що створює чітку розшаровану структуру швидких та повільних показників. **Ключові рівні цін** Опорний рівень R1 на рівні 0,02411 знаходиться на відстані 5,98% від поточної ціни, що робить його близьким ключовим рівнем для аналізу. Підтримка S1 на рівні 0,02103 відстає від поточної ціни на 7,56%, а підтримка S2 на рівні 0,01984 — на 12,79%, формуючи довший діапазон для орієнтації. Центральний рівень 0,02292, який визначає межу між бичачими та ведмежими настроями, знаходиться на відстані 0,74% від поточної ціни.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Highstreet потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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