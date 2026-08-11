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Поточна ціна Acurast сьогодні становить 0,09236 UAH. Ринкова капіталізація ACU становить 20 042 120 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Acurast сьогодні становить 0,09236 UAH. Ринкова капіталізація ACU становить 20 042 120 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ACU

Інформація про ціну ACU

Що таке ACU

Whitepaper ACU

Офіційний вебсайт ACU

Токеноміка ACU

Прогноз ціни ACU

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Посібник з купівлі ACU

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Спот ACU

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Курс Acurast (ACU)

Актуальна ціна 1 ACU до UAH:

₴4,1487338
₴4,1487338₴4,1487338
-1,98%1D
UAH
Графік ціни Acurast (ACU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Acurast

Поточна ціна Acurast (ACU) сьогодні становить ₴ 0,09236, зі зміною 1,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACU до UAH становить ₴ 0,09236 за ACU.

Acurast наразі посідає №766 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,04M, з циркуляційною пропозицією у 217,00M ACU. Протягом останніх 24 годин ACU торгувався між ₴ 0,0873 (мінімум) та ₴ 0,09637 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,103612613666619895, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,932899822018947809.

У короткостроковій динаміці ACU змінився на +0,09% за останню годину та на +19,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,59K.

Ринкова інформація щодо Acurast (ACU)

No.766

₴ 20,04M
₴ 20,04M₴ 20,04M

₴ 65,59K
₴ 65,59K₴ 65,59K

₴ 92,36M
₴ 92,36M₴ 92,36M

217,00M
217,00M 217,00M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Acurast — ₴ 20,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,59K. Циркуляційна пропозиція ACU — 217,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,36M.

Історія ціни Acurast у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0873
₴ 0,0873₴ 0,0873
Мін. за 24 год
₴ 0,09637
₴ 0,09637₴ 0,09637
Макс. за 24 год

₴ 0,0873
₴ 0,0873₴ 0,0873

₴ 0,09637
₴ 0,09637₴ 0,09637

₴ 15,103612613666619895
₴ 15,103612613666619895₴ 15,103612613666619895

₴ 2,932899822018947809
₴ 2,932899822018947809₴ 2,932899822018947809

+0,09%

-1,98%

+19,91%

+19,91%

Історія ціни Acurast (ACU) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Acurast за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0838043-1,98%
30 днів₴ +0,01847+24,99%
60 днів₴ +0,0149+19,23%
90 днів₴ -0,01297-12,32%
Зміна ціни Acurast сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACU на ₴ -0,0838043 (-1,98%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Acurast за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,01847 (+24,99%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Acurast за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACU змінився на ₴ +0,0149 (+19,23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Acurast за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01297 (-12,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Acurast (ACU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Acurast зараз.

Аналіз для Acurast

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Acurast. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Acurast сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ACU: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.

ACU_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0931. Ця ціна значно вища за центральний рівень 0,0839 та опір R2 на позначці 0,08589. Група скользящих середніх і група EMA показують нульовий сигнал для покупки. Ціна вийшла з верхньої межі хабу. Бичача структура перебуває у стані екстремального розтягнення. Спостерігається дивергенція узгодженості індикаторів. Текуща ціна знаходиться далеко від основних зон концентрації об'ємів. MACD продемонстрував формування золотого хреста. RSI потрапив у зону перекупленості. Значення KDJ та StochRSI свідчать про затвердження високих рівнів. Пояс Болінджера продовжує розширюватися. Швидкі та повільні індикатори мають різну напрямку. Короткострокова кінетика активно вивільняється. Рівень волатильності залишається високим. Сила бічного попиту не збільшилася одночасно з пробоєм ціни. Технічні індикатори сигналять про розподіл кінетичної енергії. Близький опорний рівень — це R2 на позначці 0,08589. Відстань до поточної ціни становить близько 7,7%. Перший підтримуючий рівень нижче знаходиться на S1 — 0,08317, що відповідає приблизно 10,7% від поточної ціни. Далекий захисний рівень розташований на S2 — 0,08191. Центральний рівень 0,0839 виступає проміжною опорою. Існує ймовірність повернення ціни до зони хабу. Простір над і під центральним рівнем розподілений асиметрично.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Acurast?

Ціни на Acurast (ACU) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий попит та прийняття децентралізованих послуг хмарних обчислень Acurast.
2. Загальний настрій на ринку криптовалют і коливання цін на біткоїн.
3. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми.
5. Конкуренція з іншими платформами децентралізованих обчислень.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi та блокчейн-проекти.
7. Корисність токена та нагороди за стакінг у мережі Acurast.
8. Технічні досягнення та оновлення платформи.
9. Загальні економічні умови та ризикова спроможність інвесторів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Acurast?

Люди хочуть знати ціну Acurast (ACU) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення оптимального часу для інвестування. Трейдери потребують актуальних цін, щоб успішно реалізовувати накази на покупку/продаж. Інвестори стежать за коливаннями цін, аби оцінювати ефективність свого портфеля та проводити перебалансування своїх активів.

Прогноз ціни Acurast

Прогноз ціни Acurast (ACU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ACU у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Acurast (ACU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Acurast потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Acurast у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ACU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Acurast.

Як купити та інвестувати Acurast в Україна

Готові розпочати торгівлю з Acurast? Купівля ACU на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Acurast. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Acurast (ACU).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Acurast буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Acurast (ACU)

Що ви можете зробити з Acurast

Володіння Acurast відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Acurast (ACU)

Обчислювальна мережа на базі телефонів. Acurast переосмислює обчислення, використовуючи мільярди смартфонів – без необхідності у центрах обробки даних. Ця масштабована та конфіденційна обчислювальна мережа, що піддається перевірці, дозволяє користувачам запускати безпечні застосунки на децентралізованій інфраструктурі у великих масштабах – без шкоди для швидкості чи конфіденційності. Acurast вже підключила понад 149 000 телефонів по всьому світу до своєї тестової мережі з мотиваційною системою, що робить її найбільш децентралізованою обчислювальною мережею, яка піддається перевірці, на сьогоднішній день. Ця вражаюча обчислювальна потужність вже забезпечує виконання критично важливих завдань з високими вимогами до безпеки та штучного інтелекту. Це не просто ще один протокол DePIN — це революційна технологія, яка переосмислює спосіб обчислень у світі.

Ресурс Acurast

Щоб дізнатися більше про Acurast, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAcurast
Оглядач блокчейну

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Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Acurast (ACU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Acurast

ACU USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ACU з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACUUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Acurast (ACU) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Acurast у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ACU/USDT
₴4,1065372
₴4,1065372₴4,1065372
-3,05%
712.49K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ACU = 4,1460404 UAH