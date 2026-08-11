Сьогоднішня ціна Acurast

Поточна ціна Acurast (ACU) сьогодні становить ₴ 0,09236, зі зміною 1,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACU до UAH становить ₴ 0,09236 за ACU.

Acurast наразі посідає №766 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,04M, з циркуляційною пропозицією у 217,00M ACU. Протягом останніх 24 годин ACU торгувався між ₴ 0,0873 (мінімум) та ₴ 0,09637 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,103612613666619895, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,932899822018947809.

У короткостроковій динаміці ACU змінився на +0,09% за останню годину та на +19,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,59K.

Ринкова інформація щодо Acurast (ACU)

Рейтинг No.766 Ринкова капіталізація ₴ 20,04M₴ 20,04M ₴ 20,04M Обсяг (за 24 год) ₴ 65,59K₴ 65,59K ₴ 65,59K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 92,36M₴ 92,36M ₴ 92,36M Циркуляційне постачання 217,00M 217,00M 217,00M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Acurast — ₴ 20,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,59K. Циркуляційна пропозиція ACU — 217,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,36M.