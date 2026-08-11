Курс Acurast (ACU)
Поточна ціна Acurast (ACU) сьогодні становить ₴ 0,09236, зі зміною 1,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACU до UAH становить ₴ 0,09236 за ACU.
Acurast наразі посідає №766 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,04M, з циркуляційною пропозицією у 217,00M ACU. Протягом останніх 24 годин ACU торгувався між ₴ 0,0873 (мінімум) та ₴ 0,09637 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15,103612613666619895, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,932899822018947809.
У короткостроковій динаміці ACU змінився на +0,09% за останню годину та на +19,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,59K.
No.766
ETH
Поточна ринкова капіталізація Acurast — ₴ 20,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,59K. Циркуляційна пропозиція ACU — 217,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,36M.
+0,09%
-1,98%
+19,91%
+19,91%
Відстежуйте зміни ціни на Acurast за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0838043
|-1,98%
|30 днів
|₴ +0,01847
|+24,99%
|60 днів
|₴ +0,0149
|+19,23%
|90 днів
|₴ -0,01297
|-12,32%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACU на ₴ -0,0838043 (-1,98%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,01847 (+24,99%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACU змінився на ₴ +0,0149 (+19,23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01297 (-12,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Acurast (ACU)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Acurast зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Acurast. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ACU: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
ACU_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0931. Ця ціна значно вища за центральний рівень 0,0839 та опір R2 на позначці 0,08589. Група скользящих середніх і група EMA показують нульовий сигнал для покупки. Ціна вийшла з верхньої межі хабу. Бичача структура перебуває у стані екстремального розтягнення. Спостерігається дивергенція узгодженості індикаторів. Текуща ціна знаходиться далеко від основних зон концентрації об'ємів. MACD продемонстрував формування золотого хреста. RSI потрапив у зону перекупленості. Значення KDJ та StochRSI свідчать про затвердження високих рівнів. Пояс Болінджера продовжує розширюватися. Швидкі та повільні індикатори мають різну напрямку. Короткострокова кінетика активно вивільняється. Рівень волатильності залишається високим. Сила бічного попиту не збільшилася одночасно з пробоєм ціни. Технічні індикатори сигналять про розподіл кінетичної енергії. Близький опорний рівень — це R2 на позначці 0,08589. Відстань до поточної ціни становить близько 7,7%. Перший підтримуючий рівень нижче знаходиться на S1 — 0,08317, що відповідає приблизно 10,7% від поточної ціни. Далекий захисний рівень розташований на S2 — 0,08191. Центральний рівень 0,0839 виступає проміжною опорою. Існує ймовірність повернення ціни до зони хабу. Простір над і під центральним рівнем розподілений асиметрично.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Acurast потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Обчислювальна мережа на базі телефонів. Acurast переосмислює обчислення, використовуючи мільярди смартфонів – без необхідності у центрах обробки даних. Ця масштабована та конфіденційна обчислювальна мережа, що піддається перевірці, дозволяє користувачам запускати безпечні застосунки на децентралізованій інфраструктурі у великих масштабах – без шкоди для швидкості чи конфіденційності. Acurast вже підключила понад 149 000 телефонів по всьому світу до своєї тестової мережі з мотиваційною системою, що робить її найбільш децентралізованою обчислювальною мережею, яка піддається перевірці, на сьогоднішній день. Ця вражаюча обчислювальна потужність вже забезпечує виконання критично важливих завдань з високими вимогами до безпеки та штучного інтелекту. Це не просто ще один протокол DePIN — це революційна технологія, яка переосмислює спосіб обчислень у світі.
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