Актуальна ціна Alibaba сьогодні становить 172.82 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип Alibaba

Курс Alibaba (BABAON)

Актуальна ціна 1 BABAON до USD:

+0,86%1D
USD
Графік ціни Alibaba (BABAON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:27:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alibaba (BABAON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,05%

+0,86%

+7,18%

+7,18%

Актуальна ціна Alibaba (BABAON) становить $ 172,82. За останні 24 години BABAON торгувався між мінімумом у $ 165,12 і максимумом у $ 173,92, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABAON становить $ 192,1874154822472, тоді як його історичний мінімум — $ 130,22737422531634.

Що стосується короткострокових результатів, то BABAON змінився на +0,05% за останню годину, +0,86% за 24 години та на +7,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alibaba (BABAON)

No.2027

ETH

Поточна ринкова капіталізація Alibaba — $ 1,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,81K. Циркуляційна пропозиція BABAON — 7,83K, зі загальною пропозицією 7828.99795442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.

Історія ціни Alibaba (BABAON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Alibaba за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,4728+0,86%
30 днів$ -1,32-0,76%
60 днів$ +72,82+72,82%
90 днів$ +72,82+72,82%
Зміна ціни Alibaba сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BABAON на $ +1,4728 (+0,86%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alibaba за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,32 (-0,76%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alibaba за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BABAON змінився на $ +72,82 (+72,82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alibaba за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +72,82 (+72,82%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alibaba (BABAON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alibaba зараз.

Що таке Alibaba (BABAON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Alibaba доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Alibaba. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BABAON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Alibaba у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Alibaba безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Alibaba (USD)

Скільки коштуватиме Alibaba (BABAON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alibaba (BABAON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alibaba.

Перегляньте прогноз ціни Alibaba вже зараз!

Токеноміка Alibaba (BABAON)

Розуміння токеноміки Alibaba (BABAON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABAON зараз!

Як купити Alibaba (BABAON)

Шукаєте як купити Alibaba? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alibaba на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BABAON до місцевих валют

1 Alibaba (BABAON) до VND
4 547 758,3
1 Alibaba (BABAON) до AUD
A$264,4146
1 Alibaba (BABAON) до GBP
129,615
1 Alibaba (BABAON) до EUR
148,6252
1 Alibaba (BABAON) до USD
$172,82
1 Alibaba (BABAON) до MYR
RM729,3004
1 Alibaba (BABAON) до TRY
7 267,081
1 Alibaba (BABAON) до JPY
¥26 268,64
1 Alibaba (BABAON) до ARS
ARS$256 407,8494
1 Alibaba (BABAON) до RUB
14 071,0044
1 Alibaba (BABAON) до INR
15 180,5088
1 Alibaba (BABAON) до IDR
Rp2 880 332,1812
1 Alibaba (BABAON) до PHP
10 139,3494
1 Alibaba (BABAON) до EGP
￡E.8 224,5038
1 Alibaba (BABAON) до BRL
R$929,7716
1 Alibaba (BABAON) до CAD
C$241,948
1 Alibaba (BABAON) до BDT
21 118,604
1 Alibaba (BABAON) до NGN
252 291,277
1 Alibaba (BABAON) до COP
$675 078,125
1 Alibaba (BABAON) до ZAR
R.2 996,6988
1 Alibaba (BABAON) до UAH
7 222,1478
1 Alibaba (BABAON) до TZS
T.Sh.429 900,1192
1 Alibaba (BABAON) до VES
Bs36 637,84
1 Alibaba (BABAON) до CLP
$163 487,72
1 Alibaba (BABAON) до PKR
Rs48 790,5424
1 Alibaba (BABAON) до KZT
92 762,8632
1 Alibaba (BABAON) до THB
฿5 671,9524
1 Alibaba (BABAON) до TWD
NT$5 326,3124
1 Alibaba (BABAON) до AED
د.إ634,2494
1 Alibaba (BABAON) до CHF
Fr136,5278
1 Alibaba (BABAON) до HKD
HK$1 342,8114
1 Alibaba (BABAON) до AMD
֏65 936,0146
1 Alibaba (BABAON) до MAD
.د.م1 595,1286
1 Alibaba (BABAON) до MXN
$3 179,888
1 Alibaba (BABAON) до SAR
ريال648,075
1 Alibaba (BABAON) до ETB
Br26 097,5482
1 Alibaba (BABAON) до KES
KSh22 269,5852
1 Alibaba (BABAON) до JOD
د.أ122,52938
1 Alibaba (BABAON) до PLN
629,0648
1 Alibaba (BABAON) до RON
лв755,2234
1 Alibaba (BABAON) до SEK
kr1 622,7798
1 Alibaba (BABAON) до BGN
лв290,3376
1 Alibaba (BABAON) до HUF
Ft58 070,9764
1 Alibaba (BABAON) до CZK
3 618,8508
1 Alibaba (BABAON) до KWD
د.ك52,88292
1 Alibaba (BABAON) до ILS
568,5778
1 Alibaba (BABAON) до BOB
Bs1 190,7298
1 Alibaba (BABAON) до AZN
293,794
1 Alibaba (BABAON) до TJS
SM1 595,1286
1 Alibaba (BABAON) до GEL
468,3422
1 Alibaba (BABAON) до AOA
Kz158 114,7462
1 Alibaba (BABAON) до BHD
.د.ب64,98032
1 Alibaba (BABAON) до BMD
$172,82
1 Alibaba (BABAON) до DKK
kr1 111,2326
1 Alibaba (BABAON) до HNL
L4 526,1558
1 Alibaba (BABAON) до MUR
7 866,7664
1 Alibaba (BABAON) до NAD
$2 993,2424
1 Alibaba (BABAON) до NOK
kr1 724,7436
1 Alibaba (BABAON) до NZD
$300,7068
1 Alibaba (BABAON) до PAB
B/.172,82
1 Alibaba (BABAON) до PGK
K727,5722
1 Alibaba (BABAON) до QAR
ر.ق627,3366
1 Alibaba (BABAON) до RSD
дин.17 451,3636
1 Alibaba (BABAON) до UZS
soʻm2 082 168,1958
1 Alibaba (BABAON) до ALL
L14 378,624
1 Alibaba (BABAON) до ANG
ƒ309,3478
1 Alibaba (BABAON) до AWG
ƒ311,076
1 Alibaba (BABAON) до BBD
$345,64
1 Alibaba (BABAON) до BAM
KM290,3376
1 Alibaba (BABAON) до BIF
Fr508 263,62
1 Alibaba (BABAON) до BND
$222,9378
1 Alibaba (BABAON) до BSD
$172,82
1 Alibaba (BABAON) до JMD
$27 659,841
1 Alibaba (BABAON) до KHR
694 055,4892
1 Alibaba (BABAON) до KMF
Fr73 275,68
1 Alibaba (BABAON) до LAK
3 756 956,4466
1 Alibaba (BABAON) до LKR
රු52 305,7012
1 Alibaba (BABAON) до MDL
L2 924,1144
1 Alibaba (BABAON) до MGA
Ar771 516,8696
1 Alibaba (BABAON) до MOP
P1 379,1036
1 Alibaba (BABAON) до MVR
2 644,146
1 Alibaba (BABAON) до MWK
MK298 995,882
1 Alibaba (BABAON) до MZN
MT11 044,9262
1 Alibaba (BABAON) до NPR
रु24 224,1794
1 Alibaba (BABAON) до PYG
1 216 998,44
1 Alibaba (BABAON) до RWF
Fr250 416,18
1 Alibaba (BABAON) до SBD
$1 420,5804
1 Alibaba (BABAON) до SCR
2 386,6442
1 Alibaba (BABAON) до SRD
$6 859,2258
1 Alibaba (BABAON) до SVC
$1 506,9904
1 Alibaba (BABAON) до SZL
L2 991,5142
1 Alibaba (BABAON) до TMT
m604,87
1 Alibaba (BABAON) до TND
د.ت506,3626
1 Alibaba (BABAON) до TTD
$1 168,2632
1 Alibaba (BABAON) до UGX
Sh602 104,88
1 Alibaba (BABAON) до XAF
Fr97 470,48
1 Alibaba (BABAON) до XCD
$466,614
1 Alibaba (BABAON) до XOF
Fr97 470,48
1 Alibaba (BABAON) до XPF
Fr17 627,64
1 Alibaba (BABAON) до BWP
P2 310,6034
1 Alibaba (BABAON) до BZD
$345,64
1 Alibaba (BABAON) до CVE
$16 400,618
1 Alibaba (BABAON) до DJF
Fr30 589,14
1 Alibaba (BABAON) до DOP
$11 005,1776
1 Alibaba (BABAON) до DZD
د.ج22 483,882
1 Alibaba (BABAON) до FJD
$395,7578
1 Alibaba (BABAON) до GNF
Fr1 489 708,4
1 Alibaba (BABAON) до GTQ
Q1 320,3448
1 Alibaba (BABAON) до GYD
$36 055,4366
1 Alibaba (BABAON) до ISK
kr21 084,04

Ресурс Alibaba

Щоб дізнатися більше про Alibaba, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAlibaba
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Alibaba

Скільки сьогодні коштує Alibaba (BABAON)?
Актуальна ціна BABAON у USD становить 172,82 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABAON до USD?
Поточна ціна BABAON до USD — $ 172,82. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alibaba?
Ринкова капіталізація BABAON — $ 1,35M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABAON?
Циркуляційна пропозиція BABAON — 7,83K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABAON?
BABAON досяг історичної максимальної ціни у 192,1874154822472 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABAON?
Історична мінімальна ціна BABAON становила 130,22737422531634 USD.
Який обсяг торгівлі BABAON?
Актуальний обсяг торгівлі BABAON за 24 години — $ 57,81K USD.
Чи підніметься ціна BABAON цього року?
BABAON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABAON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:27:02 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

