CORAL

CORAL ─ це нативний токен протоколу Coral Protocol, інфраструктурного рівня для співпраці агентів ШІ. Coral дозволяє агентам комунікувати, координувати та здійснювати транзакції між фреймворками. CORAL забезпечує платежі між агентами, виконання операцій та оцінку репутації, підживлюючи децентралізовану екосистему, де інтелектуальні агенти автономно працюють разом.

Ім'яCORAL

РейтингNo.3783

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.002024236869817867,2025-05-10

Найнижча ціна0.000322065226668754,2025-04-25

Публічний блокчейнSOL

ОписCORAL ─ це нативний токен протоколу Coral Protocol, інфраструктурного рівня для співпраці агентів ШІ. Coral дозволяє агентам комунікувати, координувати та здійснювати транзакції між фреймворками. CORAL забезпечує платежі між агентами, виконання операцій та оцінку репутації, підживлюючи децентралізовану екосистему, де інтелектуальні агенти автономно працюють разом.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.