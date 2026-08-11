Сьогоднішня ціна Edge

Поточна ціна Edge (EDGE1) сьогодні становить ₴ 0,06514, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDGE1 до UAH становить ₴ 0,06514 за EDGE1.

Edge наразі посідає №782 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,49M, з циркуляційною пропозицією у 253,11M EDGE1. Протягом останніх 24 годин EDGE1 торгувався між ₴ 0,06081 (мінімум) та ₴ 0,07045 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,978587925037210414, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2498560223899713538.

У короткостроковій динаміці EDGE1 змінився на -0,46% за останню годину та на +1,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,64K.

Ринкова інформація щодо Edge (EDGE1)

Рейтинг No.782 Ринкова капіталізація ₴ 16,49M₴ 16,49M ₴ 16,49M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,64K₴ 62,64K ₴ 62,64K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 65,14M₴ 65,14M ₴ 65,14M Циркуляційне постачання 253,11M 253,11M 253,11M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 25,31% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Edge — ₴ 16,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,64K. Циркуляційна пропозиція EDGE1 — 253,11M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 65,14M.