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Поточна ціна Edge сьогодні становить 0,06514 UAH. Ринкова капіталізація EDGE1 становить 16 487 460,0164146134736 UAH. Відстежуйте оновлення цін EDGE1 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Edge сьогодні становить 0,06514 UAH. Ринкова капіталізація EDGE1 становить 16 487 460,0164146134736 UAH. Відстежуйте оновлення цін EDGE1 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EDGE1

Інформація про ціну EDGE1

Що таке EDGE1

Whitepaper EDGE1

Офіційний вебсайт EDGE1

Токеноміка EDGE1

Прогноз ціни EDGE1

Історія EDGE1

Посібник з купівлі EDGE1

Конвертація EDGE1 у фіатну валюту

Спот EDGE1

Премаркет торгівля

Earn

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Новини

Блог

Навчання

Логотип Edge

Курс Edge (EDGE1)

Актуальна ціна 1 EDGE1 до UAH:

₴2,9250324
₴2,9250324₴2,9250324
+6,78%1D
UAH
Графік ціни Edge (EDGE1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Edge

Поточна ціна Edge (EDGE1) сьогодні становить ₴ 0,06514, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDGE1 до UAH становить ₴ 0,06514 за EDGE1.

Edge наразі посідає №782 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,49M, з циркуляційною пропозицією у 253,11M EDGE1. Протягом останніх 24 годин EDGE1 торгувався між ₴ 0,06081 (мінімум) та ₴ 0,07045 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,978587925037210414, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2498560223899713538.

У короткостроковій динаміці EDGE1 змінився на -0,46% за останню годину та на +1,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,64K.

Ринкова інформація щодо Edge (EDGE1)

No.782

₴ 16,49M
₴ 16,49M₴ 16,49M

₴ 62,64K
₴ 62,64K₴ 62,64K

₴ 65,14M
₴ 65,14M₴ 65,14M

253,11M
253,11M 253,11M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,31%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Edge — ₴ 16,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,64K. Циркуляційна пропозиція EDGE1 — 253,11M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 65,14M.

Історія ціни Edge у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,06081
₴ 0,06081₴ 0,06081
Мін. за 24 год
₴ 0,07045
₴ 0,07045₴ 0,07045
Макс. за 24 год

₴ 0,06081
₴ 0,06081₴ 0,06081

₴ 0,07045
₴ 0,07045₴ 0,07045

₴ 40,978587925037210414
₴ 40,978587925037210414₴ 40,978587925037210414

₴ 1,2498560223899713538
₴ 1,2498560223899713538₴ 1,2498560223899713538

-0,46%

+6,78%

+1,78%

+1,78%

Історія ціни Edge (EDGE1) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Edge за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,185725+6,78%
30 днів₴ -0,00355-5,17%
60 днів₴ +0,00054+0,83%
90 днів₴ -0,0445-40,59%
Зміна ціни Edge сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EDGE1 на ₴ +0,185725 (+6,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Edge за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00355 (-5,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Edge за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EDGE1 змінився на ₴ +0,00054 (+0,83%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Edge за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0445 (-40,59%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Edge (EDGE1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Edge зараз.

Аналіз для Edge

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Edge. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Edge?

Ціни на Edge (EDGE) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди на криптовалютному ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Розвиток технологій та оновлення платформи.
4. Оголошення про партнерства та темпи прийняття та використання.
5. Новини щодо регулювання, які впливають на криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність.
6. Конкуренція з іншими мережами обчислень на краю та монетами, що пропонують анонімність.
7. Динаміка попиту та пропозиції.
8. Інвестиційні спекуляції та переміщення великих капіталів.
9. Інтеграція з протоколами та послугами DeFi.
10. Загальні економічні умови та ставлення до ризиків.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Edge?

Люди хочуть знати ціну Edge (EDGE) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для входження на ринок. Трейдери потребують актуальних цін, щоб купувати чи продавати у найбільш вигідні моменти. Інвестори відстежують щоденну динаміку, аби оцінити вартість своїх активів і потенційні збитки чи прибутки.

Прогноз ціни Edge

Прогноз ціни Edge (EDGE1) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EDGE1 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Edge (EDGE1) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Edge потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Edge у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EDGE1 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Edge.

Як купити та інвестувати Edge в Україна

Готові розпочати торгівлю з Edge? Купівля EDGE1 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Edge. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Edge (EDGE1).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Edge буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Edge (EDGE1)

Що ви можете зробити з Edge

Володіння Edge відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Edge (EDGE1) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Edge (EDGE1)

Definitive — це передова торгова платформа для ончейн токенів, що дозволяє здійснювати кросчейн торгівлю активами з повним набором типів ордерів, включаючи маркет, лімітні, стоп-лос і TWAP (Time-Weighted Average Price). Завдяки інтелектуальній технології маршрутизації Definitive об'єднує ліквідність понад 100 децентралізованих бірж (DEX) та пулів, гарантуючи користувачам найкращі ціни та максимальну прибутковість. Заснована колишніми торговими лідерами Coinbase і підтримувана провідними інвесторами в галузі, Definitive пропонує ексклюзивні переваги платформи завдяки своєму утиліті токену $EDGE, який розблоковує преміум-функції при здійсненні стейкінгу.

Ресурс Edge

Щоб дізнатися більше про Edge, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEdge
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Edge

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Edge (EDGE1)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Edge

EDGE1 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію EDGE1 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю EDGE1USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Edge (EDGE1) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Edge у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
EDGE1/USDT
₴2,9245835
₴2,9245835₴2,9245835
+6,68%
999.63K (USDT)

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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ZKcandy

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₴165,77877₴165,77877

+105,04%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3748315
₴0,3748315₴0,3748315

+39,39%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,0179560
₴0,0179560₴0,0179560

+28,20%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 EDGE1 = 2,9241346 UAH