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Поточна ціна AlpineF1TeamFanToken сьогодні становить 0,3274 UAH. Ринкова капіталізація ALPINE становить 6.985.229,349178032 UAH. Відстежуйте оновлення цін ALPINE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AlpineF1TeamFanToken сьогодні становить 0,3274 UAH. Ринкова капіталізація ALPINE становить 6.985.229,349178032 UAH. Відстежуйте оновлення цін ALPINE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ALPINE

Інформація про ціну ALPINE

Що таке ALPINE

Whitepaper ALPINE

Офіційний вебсайт ALPINE

Токеноміка ALPINE

Прогноз ціни ALPINE

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Спот ALPINE

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Логотип AlpineF1TeamFanToken

Курс AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Актуальна ціна 1 ALPINE до UAH:

₴14,705964
₴14,705964₴14,705964
-0,54%1D
UAH
Графік ціни AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:50:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AlpineF1TeamFanToken

Поточна ціна AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) сьогодні становить ₴ 0,3274, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPINE до UAH становить ₴ 0,3274 за ALPINE.

AlpineF1TeamFanToken наразі посідає №1069 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,99M, з циркуляційною пропозицією у 21,34M ALPINE. Протягом останніх 24 годин ALPINE торгувався між ₴ 0,3254 (мінімум) та ₴ 0,3357 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 599,71043813271588019, тоді як історичний мінімум — ₴ 14,3642609823896288656.

У короткостроковій динаміці ALPINE змінився на +%0,03 за останню годину та на +%3,83 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,35K.

Ринкова інформація щодо AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

No.1069

₴ 6,99M
₴ 6,99M₴ 6,99M

₴ 60,35K
₴ 60,35K₴ 60,35K

₴ 13,10M
₴ 13,10M₴ 13,10M

21,34M
21,34M 21,34M

40.000.000
40.000.000 40.000.000

40.000.000
40.000.000 40.000.000

%53,33

BSC

Поточна ринкова капіталізація AlpineF1TeamFanToken — ₴ 6,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,35K. Циркуляційна пропозиція ALPINE — 21,34M, зі загальною пропозицією 40000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,10M.

Історія ціни AlpineF1TeamFanToken у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,3254
₴ 0,3254₴ 0,3254
Мін. за 24 год
₴ 0,3357
₴ 0,3357₴ 0,3357
Макс. за 24 год

₴ 0,3254
₴ 0,3254₴ 0,3254

₴ 0,3357
₴ 0,3357₴ 0,3357

₴ 599,71043813271588019
₴ 599,71043813271588019₴ 599,71043813271588019

₴ 14,3642609823896288656
₴ 14,3642609823896288656₴ 14,3642609823896288656

+%0,03

-%0,54

+%3,83

+%3,83

Історія ціни AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на AlpineF1TeamFanToken за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,079843-%0,54
30 днів₴ +0,0136+%4,33
60 днів₴ -0,0161-%4,69
90 днів₴ -0,1589-%32,68
Зміна ціни AlpineF1TeamFanToken сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ALPINE на ₴ -0,079843 (-%0,54), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AlpineF1TeamFanToken за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0136 (+%4,33), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AlpineF1TeamFanToken за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ALPINE змінився на ₴ -0,0161 (-%4,69), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AlpineF1TeamFanToken за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1589 (-%32,68), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AlpineF1TeamFanToken зараз.

Аналіз для AlpineF1TeamFanToken

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для AlpineF1TeamFanToken. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд AlpineF1TeamFanToken сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ALPINE: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ALPINE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3286. Ціна знаходиться вище центрального діапазону — 0,3207. Система ключових рівнів показує, що поточна ціна пробила опір R2 на позначці 0,3227. Ринкова структура демонструє тенденцію до подальшого зростання. Покупці та продавці завершили обмін позиціями у центральному діапазоні. Наразі ціна вийшла за межі щільної торговельної зони. Згідно з індикаторами, спостерігається переважання бичачої тенденції. Короткострокова тенденція продовжує рухатися у вгору по восходящому каналу. Індикатор MACD сформував сигнал «золотого хреста». Барометричні стовпчики демонструють розширення. Швидка та повільна лінії розводяться у однаковому напрямку. Індекс RSI перебуває у нейтральній зоні, не досягаючи зони перекупленості. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору. Волатильність збільшується разом із зростанням ціни. Група простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) також сигнализують про покупки. Система скользящих середніх має бичаче упорядкування, а енергія руху концентрується переважно на стороні покупців. Сили продавців поки відступили. Об’єм торгів підтверджує пробій ціни. Краткосрочний імпульс продовжує активно виділятися. Близьким опорним рівнем є точка R2 — 0,3227. Ця позначка знаходиться приблизно на 1,8% вище поточної ціни. Перший нижній опір — рівень S1 на позначці 0,3195, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,7%. Центральний діапазон 0,3207 виступає як другорядний захисний рівень. У дальньому полі необхідно слідкувати за попередніми максимумами. Рівень S2 на позначці 0,3187 надає глибшої підтримки. Відстані між ключовими рівнями є досить компактними. Ефективність пробою потребує підтвердження об’ємом.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни AlpineF1TeamFanToken?

Ціни на токени ALPINE залежать від результатів виступів команд Формули-1, результатів перегонів, рівня залученості фанатів, обсягу торгів на біржах, загального настрою на криптовалютному ринку, оголошень про партнерські угоди, корисності токенів у екосистемі Socios.com, сезонних подій у календарі Формули-1 та загальних тенденцій щодо прийняття спортивних токенів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну AlpineF1TeamFanToken?

Люди хочуть знати ціну токена ALPINE сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналіз настроїв ринку, визначення часу інвестування та можливості для спекуляцій. Як фан-токен, пов’язаний з командою Alpine F1 Team, його ціна коливається залежно від результатів виступів команди, подій Формули 1 та трендів на крипторинку.

Прогноз ціни AlpineF1TeamFanToken

Прогноз ціни AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALPINE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AlpineF1TeamFanToken потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AlpineF1TeamFanToken у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALPINE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AlpineF1TeamFanToken.

Як купити та інвестувати AlpineF1TeamFanToken в Україна

Готові розпочати торгівлю з AlpineF1TeamFanToken? Купівля ALPINE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити AlpineF1TeamFanToken. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі AlpineF1TeamFanToken (ALPINE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і AlpineF1TeamFanToken буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

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Що таке AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Ресурс AlpineF1TeamFanToken

Щоб дізнатися більше про AlpineF1TeamFanToken, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAlpineF1TeamFanToken
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:50:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про AlpineF1TeamFanToken

ALPINE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ALPINE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ALPINEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги AlpineF1TeamFanToken у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ALPINE/USDT
₴14,692497
₴14,692497₴14,692497
-%0,69
183.96K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ALPINE = 14,696986 UAH