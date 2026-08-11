Сьогоднішня ціна AlpineF1TeamFanToken

Поточна ціна AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) сьогодні становить ₴ 0,3274, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPINE до UAH становить ₴ 0,3274 за ALPINE.

AlpineF1TeamFanToken наразі посідає №1069 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,99M, з циркуляційною пропозицією у 21,34M ALPINE. Протягом останніх 24 годин ALPINE торгувався між ₴ 0,3254 (мінімум) та ₴ 0,3357 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 599,71043813271588019, тоді як історичний мінімум — ₴ 14,3642609823896288656.

У короткостроковій динаміці ALPINE змінився на +%0,03 за останню годину та на +%3,83 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,35K.

Ринкова інформація щодо AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Рейтинг No.1069 Ринкова капіталізація ₴ 6,99M₴ 6,99M ₴ 6,99M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,35K₴ 60,35K ₴ 60,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 13,10M₴ 13,10M ₴ 13,10M Циркуляційне постачання 21,34M 21,34M 21,34M Максимальна пропозиція 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Загальна пропозиція 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Коефіцієнт циркуляції %53,33 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація AlpineF1TeamFanToken — ₴ 6,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,35K. Циркуляційна пропозиція ALPINE — 21,34M, зі загальною пропозицією 40000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,10M.