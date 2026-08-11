Курс AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
Поточна ціна AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) сьогодні становить ₴ 0,3274, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPINE до UAH становить ₴ 0,3274 за ALPINE.
AlpineF1TeamFanToken наразі посідає №1069 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,99M, з циркуляційною пропозицією у 21,34M ALPINE. Протягом останніх 24 годин ALPINE торгувався між ₴ 0,3254 (мінімум) та ₴ 0,3357 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 599,71043813271588019, тоді як історичний мінімум — ₴ 14,3642609823896288656.
У короткостроковій динаміці ALPINE змінився на +%0,03 за останню годину та на +%3,83 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,35K.
No.1069
%53,33
BSC
Поточна ринкова капіталізація AlpineF1TeamFanToken — ₴ 6,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,35K. Циркуляційна пропозиція ALPINE — 21,34M, зі загальною пропозицією 40000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,10M.
+%0,03
-%0,54
+%3,83
+%3,83
Відстежуйте зміни ціни на AlpineF1TeamFanToken за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,079843
|-%0,54
|30 днів
|₴ +0,0136
|+%4,33
|60 днів
|₴ -0,0161
|-%4,69
|90 днів
|₴ -0,1589
|-%32,68
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ALPINE на ₴ -0,079843 (-%0,54), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0136 (+%4,33), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ALPINE змінився на ₴ -0,0161 (-%4,69), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1589 (-%32,68), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AlpineF1TeamFanToken зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для AlpineF1TeamFanToken. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ALPINE: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
ALPINE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3286. Ціна знаходиться вище центрального діапазону — 0,3207. Система ключових рівнів показує, що поточна ціна пробила опір R2 на позначці 0,3227. Ринкова структура демонструє тенденцію до подальшого зростання. Покупці та продавці завершили обмін позиціями у центральному діапазоні. Наразі ціна вийшла за межі щільної торговельної зони. Згідно з індикаторами, спостерігається переважання бичачої тенденції. Короткострокова тенденція продовжує рухатися у вгору по восходящому каналу. Індикатор MACD сформував сигнал «золотого хреста». Барометричні стовпчики демонструють розширення. Швидка та повільна лінії розводяться у однаковому напрямку. Індекс RSI перебуває у нейтральній зоні, не досягаючи зони перекупленості. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору. Волатильність збільшується разом із зростанням ціни. Група простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) також сигнализують про покупки. Система скользящих середніх має бичаче упорядкування, а енергія руху концентрується переважно на стороні покупців. Сили продавців поки відступили. Об’єм торгів підтверджує пробій ціни. Краткосрочний імпульс продовжує активно виділятися. Близьким опорним рівнем є точка R2 — 0,3227. Ця позначка знаходиться приблизно на 1,8% вище поточної ціни. Перший нижній опір — рівень S1 на позначці 0,3195, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,7%. Центральний діапазон 0,3207 виступає як другорядний захисний рівень. У дальньому полі необхідно слідкувати за попередніми максимумами. Рівень S2 на позначці 0,3187 надає глибшої підтримки. Відстані між ключовими рівнями є досить компактними. Ефективність пробою потребує підтвердження об’ємом.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна AlpineF1TeamFanToken потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у ₴ --.
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The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
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