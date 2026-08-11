Сьогоднішня ціна Cattoverse

Поточна ціна Cattoverse (CS) сьогодні становить ₴ 0,000087, зі зміною 14,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CS до UAH становить ₴ 0,000087 за CS.

Cattoverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CS. Протягом останніх 24 годин CS торгувався між ₴ 0,000086 (мінімум) та ₴ 0,00014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CS змінився на -3,34% за останню годину та на -1,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,72K.

Ринкова інформація щодо Cattoverse (CS)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,72K₴ 1,72K ₴ 1,72K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 8,70K₴ 8,70K ₴ 8,70K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Cattoverse — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,72K. Циркуляційна пропозиція CS — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8,70K.