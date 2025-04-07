STO

StakeStone — це децентралізований протокол інфраструктури ліквідності, створений для покращення розподілу ліквідності та стейкінгу в блокчейн-мережах. Ми пропонуємо інноваційні рішення для стейкінгу активів, таких як ETH та BTC, гарантуючи ефективний перерозподіл ліквідності та оптимізовану дохідність для користувачів.

Ім'яSTO

РейтингNo.710

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.2152416126425082,2025-05-03

Найнижча ціна0.05273459706092496,2025-04-07

Публічний блокчейнETH

ОписStakeStone — це децентралізований протокол інфраструктури ліквідності, створений для покращення розподілу ліквідності та стейкінгу в блокчейн-мережах. Ми пропонуємо інноваційні рішення для стейкінгу активів, таких як ETH та BTC, гарантуючи ефективний перерозподіл ліквідності та оптимізовану дохідність для користувачів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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