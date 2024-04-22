OGPU

Мережа OpenGPU має на меті створити справді децентралізовану мережу фізичної інфраструктури (DePIN) та екосистему на її основі для ефективного розподілу ресурсомістких обчислювальних завдань, таких як навчання та інференція штучного інтелекту, серед глобальної мережі учасників.

Ім'яOGPU

РейтингNo.1221

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2.39%

Циркуляційна пропозиція19,639,104.8193

Максимальна пропозиція21,000,000

Загальна пропозиція21,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.9351%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум3.6146305528459806,2024-11-27

Найнижча ціна0.05277848051269474,2024-04-22

Публічний блокчейнOGPU

ОписМережа OpenGPU має на меті створити справді децентралізовану мережу фізичної інфраструктури (DePIN) та екосистему на її основі для ефективного розподілу ресурсомістких обчислювальних завдань, таких як навчання та інференція штучного інтелекту, серед глобальної мережі учасників.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.